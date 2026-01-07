HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy

Ładowanie...

Współcześnie komputery osobiste znajdziemy w dwóch formach - dużej skrzynki, do której podpinamy monitor lub all-in-one, czyli komputera zespojonego z monitorem. Jednak nie było tak zawsze. Komputery osobiste sprzedawane na przełomie lat 70 i 80 - takie jak choćby Apple II, TRS-80 czy Commodore VI-20 i 64 - były schowane pod klawiaturą.



Za sprawą ustandaryzowania portów klawiatur, popularyzacji laptopów oraz korzyści wynikających z odseparowania klawiatury od komputera - takich jak lepsze chłodzenie czy lepsza naprawialność, komputery osobiste oddzieliły się od klawiatur i dzisiaj tego typu maszyny są reliktem przeszłości. A właściwie były, bo HP właśnie ożywiło porzucony standard poprzez komputer EliteBoard G1a.

HP pokazuje komputer EliteBoard G1a. To najsmuklejsza maszyna od lat

HP EliteBoard G1a to pełnoprawny komputer z Windows 11, który w całości zamknięto w obudowie klawiatury. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas targów CES 2026 w Las Vegas i - jak podkreśla producent - ma być odpowiedzią na zmieniający się charakter pracy biurowej, w której coraz częściej liczy się mobilność stanowiska, szybkie podłączanie się do dowolnego monitora i brak przywiązania do jednego biurka.

Komputer HP EliteBoard G1a

Od strony technicznej EliteBoard G1a jest czymś znacznie więcej niż ciekawostką. W środku klawiatury znalazł się procesor AMD Ryzen AI 300 z rodziny Krackan Point, oferujący do 50 TOPS mocy obliczeniowej NPU. To oznacza, że urządzenie kwalifikuje się jako komputer Copilot+ PC i jest przygotowane do lokalnego wykonywania zadań związanych z AI, bez konieczności wysyłania danych do chmury. HP deklaruje wsparcie dla Windows 11 Pro for Business oraz pełnego pakietu zabezpieczeń HP Wolf Security, w tym ochrony sprzętowej firmware’u.

EliteBoard G1a waży około 750 g i ma zaledwie 12 mm grubości. Klawiatura w układzie 1800 to konstrukcja membranowa z 2-milimetrowym skokiem klawiszy, a całość uzupełnia dołączona mysz Bluetooth, fabrycznie sparowana z komputerem. W środku znalazło się miejsce nie tylko na procesor, pamięć RAM i dysk SSD, ale także na aktywne chłodzenie - tak, w klawiaturze pracuje pełnoprawny wentylator.

System chłodzenia HP EliteBoard G1a

HP przewiduje różne konfiguracje sprzętowe, w tym do 64 GB pamięci DDR5 w dwóch gniazdach SO-DIMM oraz do 2 TB pamięci masowej. Opcjonalnie dostępna jest też wymienna bateria o pojemności około 35 Wh, która według deklaracji producenta ma zapewnić do 3,5 godziny pracy bez podłączania do zasilania. Klawiatura może być sprzedawana zarówno z na stałe przymocowanym przewodem USB-C, jak i z kablem odpinanym - w zależności od wersji.

Scenariusz użycia jest prosty: użytkownik podłącza EliteBoard G1a do monitora (lub dwóch monitorów 4K), włącza mysz i może natychmiast rozpocząć pracę. HP kieruje to rozwiązanie głównie do firm, które korzystają z "hot deskingu", czyli stanowisk współdzielonych przez wielu pracowników, a także do środowisk hybrydowych, gdzie sprzęt musi łatwo przemieszczać się pomiędzy biurem a domem.

HP zapowiada, że EliteBoard G1a trafi do sprzedaży w marcu 2026 roku. Cena nie została jeszcze ujawniona i zgodnie z deklaracjami HP ma być ogłoszona bliżej premiery. Firma liczy na zainteresowanie ze strony działów IT, ale też minimalistów i osób szukających maksymalnie uproszczonego stanowiska pracy.

Choć tego typu konstrukcja to relikt przeszłości, całkowicie wyobrażam sobie EliteBoard G1a jako zgrabny komputer do pracy biurowej lub dla małego home office. Mimo to EliteBoard G1a martwi mnie - HP nie jest pierwszym producentem, który pokusił się o nekromancję komputera w klawiaturze. Tym był Asus w 2010 roku, który ówcześnie wydał na rynek zapomniany E-keyboard PC stanowiący część serii Eee PC. Komputer ten, tak jak EliteBoard G1a, miał formę klawiatury, lecz nigdy nie podbił rynku ze względu na cenę, problemy z chłodzeniem i bycie niezbyt sensownym rozwiązaniem w obliczu szerokiej dostępności bardziej wydajnych laptopów. Dlatego nie zdziwiłabym się gdyby EliteBoard G1a podzielił jego los.

Jest tego więcej

Malwina Kuśmierek 07.01.2026 08:15

