Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko

Co najważniejsze, na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Nowy klocek wygląda, waży i łączy się dokładnie tak samo, jak te, które mamy w swoich kolekcjach od dekad. Cała rewolucja została ukryta pod maską, by nie psuć tego, co w Lego najpiękniejsze: niczym nieskrępowanej wyobraźni i frajdy z budowania.

Kluczem do sukcesu Smart Play jest miniaturyzacja, która pozwala na zachowanie klasycznej formy przy jednoczesnym naszpikowaniu plastiku elektroniką. Wewnątrz standardowego klocka o rozmiarze 2x4 umieszczono autorski, mieszany układ ASIC o wielkości zaledwie 4,1 mm.

To on pełni rolę mózgu całego zestawu, współpracując z precyzyjną miedzianą cewką i czujnikami, które pozwalają klockowi rozumieć przestrzeń wokół siebie.

Dzięki temu Smart Brick bezbłędnie rozpoznaje, kiedy zbliża się do niego Smart Minifigurka lub specjalny Smart Tag. To nie jest tylko gadżet, ale kompletny system świadomości przestrzennej, który potrafi zmapować pozycję poszczególnych elementów z chirurgiczną wręcz dokładnością.

Technologia, która widzi i słyszy bez pomocy smartfona

Jednym z najbardziej fascynujących rozwiązań, o których usłyszeliśmy w Las Vegas, jest system Neighbor Position Measurement (NPM). Pozwala on inteligentnemu klockowi na określenie, czy w jego pobliżu znajdują się inne jednostki Smart Brick.

W praktyce oznacza to, że budowla zaczyna czuć swoje otoczenie. Całość spina autorski protokół BrickNet, oparty na lokalnej łączności Bluetooth, który tworzy prywatną sieć dla wszystkich elementów zestawu.

Każda figurka posiada unikalne cyfrowe ID, dzięki czemu system wie, czy obok przelatuje X-Wing, czy może właśnie kroczy Lord Vader.

Co genialne w swojej prostocie, Lego zrezygnowało z konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji. Wszystko dzieje się lokalnie, wewnątrz klocków, co eliminuje problem rozpraszających ekranów podczas zabawy.

Interakcja, jaką oferuje Smart Play, ma być maksymalnie naturalna. Gdy Smart Minifigurka Luke’a Skywalkera zbliży się do kokpitu statku, Smart Brick zareaguje odpowiednim efektem dźwiękowym, linią dialogową lub spektaklem świetlnym generowanym przez wbudowaną matrycę LED.

Za dźwięk odpowiadają miniaturowe syntezatory modularne i głośnik, które potrafią wydobyć z siebie ikoniczne odgłosy silników jonowych czy brzęk mieczy świetlnych.

Lego obiecuje, że system jest niezwykle energooszczędny i zaprojektowany tak, by działać niezawodnie nawet po wielu latach leżenia w pudełku. A kiedy przyjdzie czas na ładowanie, firma proponuje rozwiązanie rodem z segmentu premium: bezprzewodową podkładkę, na której wystarczy położyć klocki w dowolnej orientacji.

Gwiezdne Wojny na pierwszy ogień, czyli powrót do klasyki w wersji smart

Trudno o lepszego partnera do debiutu nowej technologii niż Star Wars, z którym Lego współpracuje już od 25 lat. Pierwsza fala zestawów Smart Play trafi na rynek 1 marca, a zamówienia przedpremierowe ruszają już 9 stycznia.

Największe emocje budzi zestaw Red Five X-Wing Luke’a Skywalkera, składający się z 584 elementów i wyceniony na 99,99 dolarów (ok. 400 zł).

W pudełku znajdziemy Smart Minifigurki Luke’a i Księżniczki Lei, a także R2-D2. To nie jest zwykły model. Dzięki Smart Tagom zestaw reaguje na naprawy w dokach, tankowanie czy symulowany ogień z wieżyczek imperialnych, emitując dźwięki silników i wystrzałów dokładnie w momencie, gdy wykonujemy ruch ręką.

Dla fanów Ciemnej Strony Mocy przygotowano TIE Fighter Dartha Vadera. To nieco mniejszy zestaw liczący 473 elementy, kosztujący 69,99 dolarów (ok. 280 zł). Tutaj pierwsze skrzypce gra Smart Minifigurka samego Vadera, która aktywuje mroczne motywy dźwiękowe i charakterystyczny ryk silników Twin Ion Engine.

System wykrywa dynamiczne ruchy, więc gdy gwałtownie skręcimy statkiem w powietrzu, dźwięk zareaguje na przeciążenia.

To pokazuje, że Lego nie chce zmieniać sposobu, w jaki dzieci i dorośli bawią się klockami, a jedynie dodać do tej zabawy nową warstwę immersji, która do tej pory istniała tylko w naszej wyobraźni. Smart Brick to dowód na to, że nawet po prawie 70 latach, najprostszy plastikowy klocek wciąż może nas czymś zaskoczyć.

Bogdan Stech 06.01.2026 11:11

