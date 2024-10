Matematycy marzyli o tym 100 lat temu, on skonstruował to z klocków Lego. Oto jedyna w swoim rodzaju maszyna Turinga

Maszyna Turinga we własnym domu i do tego zrobiona z klocków LEGO? Społeczność youtuberów-entuzjastów duńskich klocków zaskakuje po raz kolejny, tworząc z 2900 elementów pełnoprawną, działającą maszynę Turinga. Co więcej, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem jego twórcy, maszyna może trafić do regularnej sprzedaży w formie oficjalnego zestawu.