Procesor NVIDIA w laptopie zamiast AMD i Intela. Ten przełom już rusza

W tym roku pojawią się laptopy bazujący na procesorach NVIDIA. Kolejny duży gracz ulepszy mobilne komputery. AMD i Intel zyskają ogromną konkurencję.

Albert Żurek
Procesor NVIDIA w laptopie zamiast AMD i Intela. Ten przełom już rusza
Od dłuższego czasu mówi się, że NVIDIA chce rozszerzyć swoją działalność na rynku konsumenckim pierwszym procesorem. Dotychczas gigant oferował wyłącznie dedykowane układy graficzne z serii RTX (GTX), ale niebawem wszystko się zmieni. Zintegrowany RTX stanie się rzeczywistością dzięki NVIDIA N1 oraz N1X.

NVIDIA N1 i N1X - plan na wejście w rynek komputerów osobistych 

W ubiegłym roku firma wydała komputery z układami DGX Spark - miniaturowe komputery ze zintegrowanymi GeForce RTX stworzone z myślą o profesjonalnych odbiorcach. Sam dyrektor generalny NVIDII potwierdził, że w urządzeniach zastosowano układ z serii N1.

Jednak jak podają autorzy chińskiego serwisu DigiTimes, jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. NVIDIA zaprezentuje konsumencką wersję układów N1 bazujących na architekturze ARM. Czipy w trzech wersjach trafią do laptopów z Windowsem natomiast w drugim kwartale roku. 

Jeśli to prawda, NVIDIA będzie drugim producentem procesorów dla laptopów wprowadzającym architekturę ARM dla maszyn z Windowsem. Pierwszym był oczywiście Qualcomm, który spopularyzował ARM za sprawą serii Snapdragon X1, a ostatnio zapowiedział nowe modele wyposażone w układy Snapdragon X2.

NVIDIA tak jak Qualcomm udostępni producentom laptopów gotowe platformy obejmujące procesor wykonany w architekturze ARM. Doda do tego układ graficzny bazujący na technologii Blackwell znanej z kart graficznych GeForce RTX 50. Producent jest znany przede wszystkim ze swoich potężnych GPU, więc pod tym kątem powinien znacząco przewyższać Qualcomma.

Informatorzy z łańcucha dostaw podają, że układ GB10 zastosowany komputerze DGX Spark zapewnia zbliżoną specyfikację i możliwości do nadchodzących układów N1(X) dla laptopów. Zakładając, że producent wykorzystał identyczne układy, platforma stworzona dla konsumentów będzie naprawdę potężna i zaoferuje:

  • 20-rdzeniowy procesor wykonany ARM 9.2;
  • wsparcie pamięci LPDDR5X-9400 dedykowanej CPU i GPU;
  • układ graficzny wyposażony w 6144 rdzenie CUDA;
  • pobór mocy do 140 W.

Jeśli na rynek trafią laptopy z taką specyfikacją, Qualcomm oraz konkurencja tworząca procesory w architekturze X86 (Intel oraz AMD) może mieć kłopoty. Jeden układ mógłby zapewnić wydajność zbliżoną do mocy obliczeniowej GeForce RTX 5070 stworzonego do komputerów stacjonarnych. 20-rdzeniowe CPU również powinno być potężne. 

Czytaj też:

Niepewna przyszłość

Dotychczasowe informacje obejmują kilka wersji czipów: N1 oraz N1X. Obecnie nie mamy pewności, jaka jest różnica między nimi. Mówi się, że N1X to wariant o wyższym poborze mocy przystosowany do komputerów stacjonarnych. Wersja N1 może być mniej energochłonna i dostrojona do laptopów, tak aby zapewniała możliwie najlepszy czas pracy na baterii.

Jednocześnie NVIDIA ma pracować nad kolejną generacją czipów N2, która ma pojawić się na rynku w trzecim kwartale 2027. Pamiętajmy, że to wciąż tylko plotki. Mimo że pochodzą z zaufanego źródła NVIDIA mogła zmienić plany na konsumenckie procesory dla laptopów ze względu na trudną sytuację na rynku pamięci DRAM i NAND, które są obecnie wyjątkowo drogie.

Albert Żurek
21.01.2026 06:12
Tagi: ARMIntelNvidiaProcesorySnapdragon
