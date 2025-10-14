Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku

Ładowanie...

Sprzęt został nazwany DGX Spark. Najbardziej istotną kwestią jest fakt, co znajduje się w środku. Gigant technologiczny w urządzeniu zastosował autorski układ wykonany w architekturze ARM we współpracy z NVIDIA oraz MediaTek.

NVIDIA zrobiła najmniejszy superkomputer na świecie. Jest naprawdę malutki

NVIDIA DGX to skrzynka, którą można zmieścić w jednej dłoni. Jest zatem znacznie mniejsza od typowych komputerów stacjonarnych w obudowach typu midi tower. Wiecie, co jest jeszcze lepsze? To, że urządzenie jest nawet bardziej poręczne od laptopa. Całość waży zaledwie 1,2 kg, więc w teorii powinna być bardzo prosta do przenoszenia.

Najważniejsza jest jednak moc obliczeniowa. DGX Spark ma oferować wydajność, która jeszcze do niedawna była dostępna wyłącznie w drogich i wymagających masy energii centrów danych. Urządzenie skupi się jednak na szczególnych obliczeniach: sztucznej inteligencji.

Celem komputera jest bowiem sprawienie, aby każdy mógł mieć na swoim biurku potężną maszynę do trenowania sztucznej inteligencji. Każdy, kto tego potrzebuje - typowy Kowalski raczej nie jest w stanie wykorzystać tak potężnej mocy obliczeniowej. Sprzęt został stworzony jednak głównie z myślą o badaczach, programistach, analitykach danych korzystających z AI i nie tylko.

Sercem komputera jest autorski czip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, który zapewnia wydajność na poziomie 1 petaflopa przy precyzji FP4 w zadaniach sztucznej inteligencji. Nie jest to zatem typowy procesor, a jednostka łącząca potężne GPU i CPU w jedno. Układ jest wspierany przez 128 GB zunifikowanej pamięci dedykowanej CPU i GPU, w komputerach nie brakuje też wsparcia dla dużych dysków SSD M.2 o pojemności do 4 TB.

W praktyce komputer może wykonać biliard (milion miliardów) obliczeń na sekundę. Jest w stanie obsłużyć duże modele językowe składające się z 200 mld parametrów. Wymaga prostego kabla zasilającego do działania - jego rozmiar jest porównywany do Maca mini - mierzy zaledwie 150 x 150 x 50,5 mm. Nie bez powodu NVIDIA nazywa go najmniejszym na świecie superkomputerem AI.

Jako że jest to komputer stacjonarny, nie zabrakło tu również wsparcia dla HDMI 2.1, aby podłączyć zewnętrzny monitor oraz kilku dodatkowych portów USB-C do peryferiów. Nie jest jasne, z jakim systemem operacyjnym sprzęt będzie działać.

Cena niska nie jest. To jednak sprzęt dla profesjonalisty

NVIDIA DGX Spark będzie dostępna bezpośrednio od producenta, jak i u partnerów zajmujących się tworzeniem własnych komputerów: Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo oraz MSI. Działa to trochę na zasadzie kart graficznych (z których wywodzi się NVIDIA) - w teorii możemy kupić referencyjne modele RTX-ów bezpośrednio od NVIDII, ale w praktyce są one trudno dostępne.

Łatwiej kupić niereferencyjne wersje z autorskimi systemami chłodzeń firm takich jak MSI, Gigabyte, Asus, Zotac, PNY itd. W przypadku komputera DGX Spark powinno być podobnie. Trzeba jednak wiedzieć, że nie będzie to tani sprzęt - ma kosztować aż 4 tys. dolarów. W Polsce zatem powinien kosztować 20 tys. zł. Najpotężniejsze komputery z kartami graficznymi typu RTX 5090 też jednak tyle kosztują - podobnie jak laptopy. Sprzęt trafi do sprzedaży 15 października.

Albert Żurek 14.10.2025 16:54

