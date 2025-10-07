Takiego monitora jeszcze nie miałeś. Jest wielki jak twój telewizor

Ładowanie...

Mowa o nowym iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle. To 43-calowy panel, który wydaje się ogromny. Podobna przekątna jeszcze parę lat temu była często spotykana w telewizorach - 42-calowe swojego czasu królowały w rankingach popularności. Teraz robi się takie monitory.

43-calowy monitor iiyama G-Master już tu jest. Gigant przypominający telewizor

Najnowszy model z serii G-Master został stworzony dla tych, którzy potrzebują naprawdę dużego ekranu, ale z jakiegoś powodu nie chcą zdecydować się na zyskujące popularność monitory ultraszerokie. Marka iiyama również ma takie w ofercie - wystarczy spojrzeć na model GCB4580DQSN o przekątnej 45 cali.

G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle jest bardziej klasyczną propozycją w proporcjach 16:9 - będzie zatem wyższy, aniżeli szerszy. Sprzęt może pochwalić się 43-calową (108 cm) matrycą VA pracującą w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) przy częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Jako że jest to panel VA, monitor powinien oferować dobre czernie, wysoki kontrast oraz niezłe odwzorowanie kolorów.

Sprzęt przede wszystkim został stworzony do gier, co potwierdza zastosowanie 144-hercowego odświeżania i czasu reakcji na poziomie 0,3 ms (MPRT). Panel jest wspierany technologią adaptive sync - powinien wyświetlać obraz bez przycięć i efektu rozrywania obrazu. Producent nie zapomniał też o technikach zmniejszających emisję światła niebieskiego oraz migotania. Mimo wszystko warto zachować odpowiednią odległość podczas korzystania z monitora - tego giganta szczególnie.

Nowy monitor iiyama oferuje także pełen zestaw portów: dwa złącza HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 1.4, które pozwalają podłączyć nawet cztery urządzenia jednocześnie - np. komputer, laptop oraz dwie konsole takie jak PlayStation 5 i Switch 2.

Poza tym w urządzeniu znajdziemy cztery porty USB: dwa USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 1 oraz pojedyncze USB 3.2 Gen 2 o przepustowości 5 Gb/s. W monitorze nie zabrakło dwóch głośników o mocy 7 W. Monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle wygląda jak klasyczny telewizor - charakteryzuje się symetrycznym obramowaniem na wszystkich czterech krawędziach oraz dużą, solidną podstawą. To przecież naprawdę duży sprzęt.

Istnieje też możliwość powieszenia urządzenia na ramieniu za sprawą uchwytu VESA - dla tego modelu potrzebny będzie specjalny uchwyt stworzony o większych urządzeniach.

Ile to kosztuje?

G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle trafił już do sprzedaży i jest dostępny w sugerowanej cenie 2589 zł. Fani dużych ekranów zyskali właśnie nowego łakomego kąska.

Albert Żurek 07.10.2025 13:33

