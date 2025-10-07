#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Takiego monitora jeszcze nie miałeś. Jest wielki jak twój telewizor

Monitory do komputerów osobistych znacząco urosły w ostatnich latach. Wcześniej 19-calowe urządzenia o proporcjach 4:3 wydawały się wielkie a dziś? Najnowszy model przekracza wszelkie granice. Jest wielki jak telewizor.

Albert Żurek
iiyama monitor 43 cale
REKLAMA

Mowa o nowym iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle. To 43-calowy panel, który wydaje się ogromny. Podobna przekątna jeszcze parę lat temu była często spotykana w telewizorach - 42-calowe swojego czasu królowały w rankingach popularności. Teraz robi się takie monitory.

REKLAMA

43-calowy monitor iiyama G-Master już tu jest. Gigant przypominający telewizor

Najnowszy model z serii G-Master został stworzony dla tych, którzy potrzebują naprawdę dużego ekranu, ale z jakiegoś powodu nie chcą zdecydować się na zyskujące popularność monitory ultraszerokie. Marka iiyama również ma takie w ofercie - wystarczy spojrzeć na model GCB4580DQSN o przekątnej 45 cali.

G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle jest bardziej klasyczną propozycją w proporcjach 16:9 - będzie zatem wyższy, aniżeli szerszy. Sprzęt może pochwalić się 43-calową (108 cm) matrycą VA pracującą w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) przy częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Jako że jest to panel VA, monitor powinien oferować dobre czernie, wysoki kontrast oraz niezłe odwzorowanie kolorów. 

Sprzęt przede wszystkim został stworzony do gier, co potwierdza zastosowanie 144-hercowego odświeżania i czasu reakcji na poziomie 0,3 ms (MPRT). Panel jest wspierany technologią adaptive sync - powinien wyświetlać obraz bez przycięć i efektu rozrywania obrazu. Producent nie zapomniał też o technikach zmniejszających emisję światła niebieskiego oraz migotania. Mimo wszystko warto zachować odpowiednią odległość podczas korzystania z monitora - tego giganta szczególnie.

Nowy monitor iiyama oferuje także pełen zestaw portów: dwa złącza HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 1.4, które pozwalają podłączyć nawet cztery urządzenia jednocześnie - np. komputer, laptop oraz dwie konsole takie jak PlayStation 5 i Switch 2.

Poza tym w urządzeniu znajdziemy cztery porty USB: dwa USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 1 oraz pojedyncze USB 3.2 Gen 2 o przepustowości 5 Gb/s. W monitorze nie zabrakło dwóch głośników o mocy 7 W. Monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle wygląda jak klasyczny telewizor - charakteryzuje się symetrycznym obramowaniem na wszystkich czterech krawędziach oraz dużą, solidną podstawą. To przecież naprawdę duży sprzęt. 

Istnieje też możliwość powieszenia urządzenia na ramieniu za sprawą uchwytu VESA - dla tego modelu potrzebny będzie specjalny uchwyt stworzony o większych urządzeniach.

Ile to kosztuje? 

G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle trafił już do sprzedaży i jest dostępny w sugerowanej cenie 2589 zł. Fani dużych ekranów zyskali właśnie nowego łakomego kąska. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Monitor iiyama 43"
Media Expert
REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.10.2025 13:33
Tagi: EkranyKomputeryMonitory
Najnowsze
12:43
Nobel z fizyki za zaskakujący eksperyment. Zmienił sposób, w jaki patrzymy na świat
Aktualizacja: 2025-10-07T12:43:30+02:00
12:17
InPost obniża ceny. Giganci się spierają, a klienci korzystają
Aktualizacja: 2025-10-07T12:17:35+02:00
11:30
Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden
Aktualizacja: 2025-10-07T11:30:33+02:00
11:08
Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem
Aktualizacja: 2025-10-07T11:08:05+02:00
10:43
Połączą samolot ze śmigłowcem. Szalony plan producenta Black Hawka
Aktualizacja: 2025-10-07T10:43:07+02:00
9:59
Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się w czasie o 15 lat
Aktualizacja: 2025-10-07T09:59:59+02:00
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz do pracy
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA