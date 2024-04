Postawiłem monitor-monstrum na biurku. Teraz trudno będzie mi się z nim rozstać

Niestety przy pracy z tekstem trzeba pamiętać o jednym - to wprawdzie monitor, którego rozdzielczość w poziomie to imponujące 5120 pikseli, ale już w pionie mamy do czynienia z umiarkowanie porywającym 1440 pikseli. To z kolei przekłada się na zagęszczenie punktów na takim poziomie, który nie pozwala np. udawać, że każda literka jest absolutnie idealnie gładka. Dla niektórych nie ma to znaczenia, dla mnie ma - kwestia więc prawdopodobnie tego, z czego przechodzicie - jeśli z dwóch monitorów 1440p, to spodziewajcie się podobnej ostrości obrazu co ta, którą mieliście. Jeśli z 4K, to niestety raczej trzeba to w tej kwestii potraktować jako delikatny downgrade.