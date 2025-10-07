Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden

Ładowanie...

Rzeczywiście, jestem szczęśliwa słysząc te obietnice. I byłabym jeszcze szczęśliwsza, gdybym zobaczyła właściwy produkt.

Wydarzenie OpenAI DevDay to nie tylko okazja dla OpenAI do pochwalenia się najnowszymi funkcjami ChataGPT i zapoznanie deweloperów z nadchodzącymi usługami, ale także do podniesienia emocji przed premierą tajemniczego urządzenia z AI, nad którym pracuje dla OpenAI legendarny projektant Apple'a. Jony Ive również gościł na OpenAI DevDay i dość wylewnie - jak na kogoś, kto ma problemy ze sklejeniem nowego gadżetu - wypowiedział się na temat możliwości implementacji ChataGPT w nowe projekty urządzeń.

Jony Ive mówi o 20 pomysłach na radosną i oczywistą elektronikę, ale nie pokazuje nic konkretnego

Były szef designu Apple'a i obecny lider przejętego przez OpenAI startupu Io zdradził, że ma już "15 do 20 naprawdę obiecujących pomysłów" na produkty wykorzystujące AI. Jak podkreślił w wypowiedzi cytowanej przez Business Insider, nie będą to kopie iPhone’a ani iPada, lecz zupełnie nowe formy sprzętu. Ive podczas rozmowy z Samem Altmanem na scenie stwierdził, że obecne urządzenia - w tym smartfony i tablety - zamiast pomagać, często generują stres i niepokój. Nowa generacja produktów miałaby "uczynić nas szczęśliwszymi i spokojniejszymi".

Problem w tym, że jak na razie Io nie pokazało światu ani jednego działającego prototypu - nawet urządzenia, o którym od roku rozpisują się media.

Mimo to Ive na scenie otwarcie mówił o "rodzinie urządzeń", ale równocześnie przyznaje, że trudnością jest skupienie się na właściwych pomysłach i przekierowanie zasobów na rozwój tylko wybranych, najbardziej obiecujących projektów.

Ta dynamika doprowadziła nas do stworzenia 15–20 naprawdę atrakcyjnych pomysłów na produkty. Wyzwaniem jest skupienie się. Byłoby to łatwe, gdybyśmy wiedzieli, że są trzy dobre pomysły. Ale tak nie jest. Projektujemy rodzinę produktów. Staramy się być rozsądni i przemyślani w tym, na czym się skupiamy, aby nie rozpraszać się

Podobnie jak Steve Jobs przed laty, Ive powtarza, że nowe sprzęty powinny sprawiać wrażenie "oczywistych i nieuniknionych - tak jakby nie było innego racjonalnego rozwiązania tego problemu".

Jednocześnie projektant wykorzystał okazję by wytknąć Apple'owi, że jego produkty stały się zbyt "poważne i ekskluzywne", pozbawione elementu radości, czyli tego samego elementu, który towarzyszył sprzętowi zaprojektowanemu przez Ive'a od czasów pierwszego iMaca. "Konsekwencje braku troski o interfejsy są horrendalne" - powiedział, nawiązując do rosnącego dystansu między użytkownikami a technologią.

Deklaracje Ive’a brzmią ambitnie, ale trudno nie przypomnieć, że jeszcze dzień wcześniej prasę obiegła informacja o poważnych problemach technicznych związanych z pierwszym wspólnym urządzeniem OpenAI i Ive’a. Tajemniczy, pozbawiony ekranu gadżet, który miałby reagować na głos i obraz, wciąż zmaga się z kwestiami prywatności, osobowości asystenta i - co kluczowe - z brakiem wystarczającej mocy obliczeniowej, która zagwarantowałaby ChatowiGPT płynności i ciągłość działania.

Sam Altman na scenie podczas OpenAI DevDay przyznał, że "hardware jest trudny", a opracowanie nowych form komputerów wymagają czasu. Lecz póki co my nie chcemy dwudziestu urządzeń i sypania jak z rękawa nowymi pomysłami na elektronikę. My chcemy tylko jeden gadżet, który udowodni nam, że innowacja nie skończyła się na smartfonach, a gadżety stworzone wokół AI nie muszą być przyciskami do papieru.

Zdjęcie główne: Alex Photo Stock / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 07.10.2025 11:30

