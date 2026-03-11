Rakiety, satelity i obrona. Polska rusza z kosmicznym planem za miliardy

Ładowanie...

Polska od lat produkuje komponenty dla europejskich misji kosmicznych, ale dotąd robiła to raczej w tle. Teraz stara się przeskoczyć poziom wyżej. Ruszył 10-letni Program Badań Kosmicznych, który ma spiąć rozproszone kompetencje w jeden plan: od budowy satelitów, przez własne technologie wynoszenia, po zaawansowane ładunki naukowe i wojskowe. Wartość prac szacuje się na 2,4 mld zł, a horyzont czasowy sięga 2035 r.

Polska nie chce już tylko podwykonawstwa

Za program odpowiada Sieć Badawcza Łukasiewicz, która konsoliduje zasoby 22 instytutów, z Instytutem Lotnictwa jako liderem części kosmicznej. Dotychczas te jednostki działały głównie jako partnerzy zagranicznych koncernów i agencji, dostarczając podsystemy, elektronikę czy struktury mechaniczne do większych projektów. Teraz mają tworzyć własne, kompletne rozwiązania – od projektu po integrację i eksploatację.

Program rozpisano na kilkadziesiąt projektów badawczych. Oczywiście to nie polski NASA, ale po raz pierwszy pojawia się rama, która pozwala myśleć o kosmosie nie jako o serii pojedynczych grantów, lecz jako o spójnym portfelu: satelitów, rakiet, systemów serwisowych, napędów i oprogramowania. Celem jest nie tylko nauka, lecz także zbudowanie własnej pozycji na europejskim rynku kosmicznym – zgodnie z wcześniejszą krajową strategią, która zakładała osiągnięcie około 3 proc. udziału polskiego przemysłu w europejskim sektorze kosmicznym do 2030 r.

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, finansowanie ma pochodzić z kilku źródeł: środków samej Sieci, funduszy przeznaczonych na obronność i technologie kosmiczne oraz pieniędzy prywatnych firm. Jednym z założeń jest to, że projekty od początku mają być projektowane jako dual use, czyli nadawać się zarówno do zastosowań cywilnych, jak i wojskowych – od obserwacji Ziemi i badań naukowych po rozpoznanie, łączność i nawigację.

Trzy filary: satelity, rakiety i to, co w środku

Program opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszy to platformy satelitarne, czyli same ciężarówki wynoszące w kosmos aparaturę: ze strukturą, zasilaniem, systemem sterowania i łącznością. Tutaj stawką jest zdolność do samodzielnego zaprojektowania i zintegrowania satelity, a nie tylko dostarczenia do niego pojedynczych klocków. Drugi filar to technologie wynoszenia – w uproszczeniu wszystko, co zbliża nas do własnych lub współtworzonych rakiet, systemów startowych i rozwiązań związanych z wielokrotnym użyciem konstrukcji nośnych.

Trzeci filar to tzw. ładunki użyteczne, czyli cała aparatura, która jest celem misji: teleskopy, radary, kamery hiperspektralne, systemy łączności, sensory do pomiarów atmosfery, instrumenty do monitorowania pogody kosmicznej, a także rozwiązania typowo wojskowe. To właśnie w ładunkach kryje się najwięcej wartości dodanej – to one decydują o tym, czy satelita zarabia na siebie, pomaga rolnikom, meteorologom i wojsku, czy tylko krąży, żeby krążyć.

Ważnym wątkiem są też technologie serwisowania satelitów na orbicie: robotyczne ramiona, systemy dokowania, precyzyjne sterowanie. Tego typu rozwiązania są uważane za jeden z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku kosmicznego w Europie, bo pozwalają przedłużać życie drogich satelitów, uzupełniać im paliwo czy zmieniać konfigurację konstelacji bez potrzeby wystrzeliwania nowych egzemplarzy.

SPARK: własne laboratorium na orbicie

Pierwszym wyraźnym symbolem ambicji programu jest satelita SPARK – eksperymentalna platforma badawcza, która w ciągu najbliższych lat ma trafić na niską orbitę okołoziemską. Jego zadaniem będzie nie tyle wykonywanie spektakularnych zdjęć, ile testowanie polskich technologii w warunkach, których nie da się w pełni odtworzyć w laboratorium: próżni, promieniowania, gwałtownych zmian temperatury i mikrograwitacji.

Na pokładzie SPARK-a mają znaleźć się m.in. systemy awioniki, źródła zasilania, komputery pokładowe i układy łączności opracowane w kraju. Dzięki temu inżynierowie będą mogli sprawdzić, jak ich rozwiązania zachowują się w realnym locie, a nie tylko na stanowisku testowym. Dla wielu firm i instytutów może to być przepustka do wejścia na rynek dostawców podsystemów dla większych misji europejskich.

Tego typu demonstrator technologiczny ma jeszcze jedną zaletę. Pozwala ćwiczyć pełny cykl życia misji kosmicznej. Od projektowania i integracji, przez przygotowanie kampanii startowej, aż po operacje na orbicie i analizy danych. To doświadczenie, którego nie zastąpi nawet najdłuższa lista udanych kontraktów na pojedyncze komponenty.

Kosmos to infrastruktura krytyczna. W końcu to zrozumieliśmy

Dlaczego państwo ma inwestować miliardy w kosmos, zamiast zostawić go wyłącznie prywatnym graczom? Odpowiedź kryje się w tym, jak zmieniła się rola satelitów. To już nie tylko ładne zdjęcia z orbity. To element infrastruktury krytycznej: nawigacja, synchronizacja sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, obserwacja granic, monitorowanie pogody i klimatu, ostrzeganie przed klęskami żywiołowymi, a także wsparcie działań wojskowych.

Państwa, które mają własne satelity i know-how, zyskują większą autonomię. Mogą polegać na swoich danych, a nie tylko na komercyjnych usługach z zagranicy. Mogą też aktywnie współtworzyć europejskie programy kosmiczne, zamiast być wyłącznie ich klientem. Nowy program ma właśnie w tym pomóc: stworzyć środowisko, w którym polskie instytuty i firmy będą projektować konkretne rozwiązania pod realne potrzeby bezpieczeństwa, gospodarki i administracji.

Dual use oznacza, że ta sama technologia może obsłużyć kilka światów naraz. Radar satelitarny śledzi jednocześnie ruch statków na Bałtyku, zanieczyszczenia powietrza nad aglomeracjami i potencjalnie niepokojące aktywności w pobliżu granicy. Algorytmy analizy danych satelitarnych pomagają rolnikom optymalizować nawożenie i wodę, a w razie kryzysu mogą wspierać służby kryzysowe, które szukają dróg dojazdu po powodzi czy osuwisku.

Od symbolicznej misji do własnych systemów

W ubiegłym roku o polskim kosmosie głośno było głównie przy okazji misji polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego stał się ważnym symbolem: Polska wróciła do załogowej eksploracji po wielu dekadach przerwy i zyskała rozpoznawalnego ambasadora swojego sektora kosmicznego.

Program Badań Kosmicznych jest kolejnym rozdziałem w tej samej opowieści, ale przenosi akcent z człowieka na infrastrukturę. Chodzi o to, by za kilkanaście lat polski kosmos kojarzył się nie tylko z jednym nazwiskiem i jednym lotem, lecz z całą siecią misji, instrumentów badawczych i usług, z których korzystają rolnicy, samorządy, wojsko, naukowcy i firmy.

Jeśli uda się utrzymać finansowanie i tempo prac, Polska może w ciągu dekady dorobić się nie tylko własnego satelity badawczego, lecz także kompetencji w obszarach uznawanych dziś za strategiczne w skali Europy: serwisowania satelitów, ekologicznych napędów i zaawansowanych systemów analizy danych.

Na razie program jest na starcie. O tym, czy stanie się trwałym fundamentem polskiej obecności w kosmosie, zdecydują kolejne lata: udane starty, dopięte kontrakty, działające systemy na orbicie i zdolność do przyciągnięcia młodych inżynierów, którzy zamiast wyjeżdżać, będą chcieli budować rakiety, satelity i kosmiczne oprogramowanie właśnie tutaj. Polski kosmos przestaje być wyłącznie ambicją, a zaczyna być planem z budżetem, kalendarzem i konkretnymi zadaniami do wykonania.

Marcin Kusz 11.03.2026 18:29

