Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm

Niebo nad nami coraz mniej przypomina pustą, czarną przestrzeń, a coraz bardziej ruchliwą obwodnicę, albo autostradę A4 przed długim weekendem. Na orbitę lecą dziesiątki tysięcy satelitów tworzących tzw. megakonstelacje. To one mają dostarczać internet nawet w najdalsze zakątki świata. Kanadyjscy badacze policzyli jednak, co się stanie, gdy te technologiczne gwiazdy zaczną masowo spadać z orbity. Wynik jest niepokojący.

Kosmiczne autostrady, które właśnie się korkują

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu satelity były olbrzymie, rzadkie i drogie. Dziś zamiast jednego, ogromnego urządzenia na orbicie widzimy flotę tysięcy małych, tańszych maszyn. Tak powstają megakonstelacje – gigantyczne roje satelitów poruszających się po kilku wysokościach wokół Ziemi.

Najbardziej znanym przykładem jest system satelitarnego internetu, który już teraz wykorzystuje kilka tysięcy urządzeń i planuje wielokrotnie zwiększyć tę liczbę. W podobnym kierunku idą inni gracze – telekomy, firmy obrazujące Ziemię, dostawcy usług nawigacyjnych. Kanadyjski zespół badawczy przyjrzał się łącznie 11 takim projektom, które razem obejmują aż około 73 369 satelitów.

Z punktu widzenia wygody użytkownika to kusząca wizja. Stabilny internet na oceanie, w górach, na pustyni. Z punktu widzenia fizyki i statystyki oznacza to jednak coś jeszcze: im więcej obiektów krąży nad naszymi głowami, tym więcej kiedyś wróci – i nie zawsze w sposób całkowicie bezpieczny.

Co się dzieje z satelitą, gdy spada z orbity?

Żaden satelita nie żyje wiecznie. Po kilku, kilkunastu latach kończy mu się paliwo, starzeje się elektronika, orbitę psuje opór szczątkowej atmosfery. Wtedy przychodzi moment ostatniego lotu, czyli wejścia w atmosferę i spalenia – przynajmniej w teorii.

Podczas takiego powrotu satelita pędzi z prędkością rzędu kilku kilometrów na sekundę. Zderzając się z coraz gęstszym powietrzem, nagrzewa się do temperatur, które topią metal. To zjawisko nazywa się ablacją: wierzchnie warstwy materiału dosłownie odpadają i zamieniają się w chmurę rozgrzanych drobinek.

Aluminium, popularny materiał konstrukcyjny, ma stosunkowo niską temperaturę topnienia. Szansa, że aluminiowy element przetrwa lot przez ognisty tunel atmosfery, jest niewielka. Ale satelity to nie tylko aluminium. W ich wnętrzu kryją się zbiorniki paliwa i precyzyjne koła zamachowe zrobione z dużo twardszych materiałów: stali nierdzewnej, tytanu, wolframu czy berylu. One topią się znacznie trudniej.

Dodatkowe zamieszanie wprowadza to, jak elementy są poukładane w środku. Zbiornik paliwa schowany niczym termos w środku puszki satelity jest chroniony przez inne części, które biorą na siebie pierwszy ogień. To oznacza, że w praktyce nawet dobrze zaprojektowany satelita może zostawić po sobie kilka naprawdę solidnych, groźnych kawałków.

Jak liczy się ryzyko?

Kanadyjscy badacze zadali bardzo brutalne, ale potrzebne pytanie: co się stanie, jeśli z każdego satelity w megakonstelacji do ziemi doleci choćby jeden fragment wystarczająco duży, by zabić człowieka? Mówią o minimalnej dawce śmiertelnej – najmniejszym kawałku metalu, który przy prędkości swobodnego spadania może zrobić śmiertelne szkody.

W pojedynczym przypadku szansa, że taki odłamek trafi akurat w człowieka na planecie, gdzie żyje prawie 8 mld ludzi i zdecydowana większość powierzchni to oceany, wydaje się znikoma. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie mówimy o jednym satelicie na dekadę, ale o tysiącach spadających rok po roku.

Badacze skupili się na tzw. ryzyku zbiorowym (kolektywnym). To nie jest pytanie czy konkretny satelita jest bezpieczny, tylko jak rośnie łączne ryzyko, gdy zliczymy wszystkie obiekty danej konstelacji. W swoich obliczeniach doszli do wniosku, że dla analizowanych megakonstelacji istnieje około 40 proc. prawdopodobieństwa, że w pewnym momencie wystąpi zdarzenie z ofiarami na Ziemi, jeśli satelity nie będą się w całości spalać.

To nie znaczy, że za kilka dni zacznie się deszcz satelitarnego złomu na miasta. To raczej sygnał ostrzegawczy, że przy tempie, w jakim puchną megakonstelacje, ryzyko przestaje być abstrakcją. Staje się czymś, co trzeba wreszcie wprost wbudować w przepisy i standardy projektowania.

Czy naprawdę potrzebujemy aż tylu satelitów?

Czy naprawdę do wszystkiego potrzebujemy dziesiątek tysięcy satelitów? Wnioski są zaskakująco przyziemne i zarazem trafne.

Zamiast zatrzymywać rozwój, naukowcy proponują lepsze projektowanie konstelacji: mniej satelitów, ale o większej przepustowości, dłuższej żywotności i z kontrolowanym zejściem z orbity. Mniej startów rakiet to mniej śmieci, mniej ryzyka i duża ulga dla atmosfery i dla Ziemi.

W raporcie padają trzy konkretne rekomendacje dla firm, które wysyłają megakonstelacje:

Sprawdzajcie, co naprawdę spala się w atmosferze – nie wszystko, co miało zniknąć, znika w całości.

Liczy się cała konstelacja, nie pojedynczy satelita – w tysiącach bezpiecznych urządzeń akumulują się realne zagrożenia.

Planujcie zejście z orbity już przy projekcie, a nie zostawiajcie tego przypadkowi.

Jeśli big techy to zbagatelizują, to zamiast cieszyć się z szybkiego rozwoju technologicznego, będziemy kiedyś pisać raporty po pierwszym poważnym wypadku, który przyszedł z nieba.

Marcin Kusz 13.02.2026 16:29

