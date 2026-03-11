Galaxy AI wbija szpilę Apple'owi, ja Samsungowi: pytam, co z większymi bateriami

Ładowanie...

Choć Apple ładnie lśni na stole, ja Samsunga zawsze wolę - deklamuje smartfon w ręku szefa marketingu Samsunga na Europę. Benjamin Braun chciał pokazać szybkość Galaxy AI, spontanicznie prosząc telefon o krótką rymowankę w języku polskim. Sztuczna inteligencja sama dodała markę rywala, świadoma konkurencji dwóch gigantów o rynek mobilny.

Nie dziwię się szysze Samsunga. Gdybym pracował dla Koreańczyków, też postawiłbym na Galaxy AI. Narzędzia SI działają dobrze i są dostępne w wielu językach, czego nie można napisać o usługach Apple. Samsung ma jednak własne problemy. Pojemność akumulatora, ceny, moc, aparat – to pola, na których chińscy producenci agresywnie się rozpychają.

Samsung jest globalnym liderem Androida, ale ma też globalne tarapaty. Generacja Z woli iPhone’a. Opłacalne serie Galaxy A nie są już tak korzystne cenowo. Sztandarowe Galaxy S w Polsce kosztuje krocie. AI się nie zwraca. To wszystko tematy, o które zapytałem Benjamina Brauna. Ten - jak przystało na mistrza marketingu – w każdej odpowiedzi przemycał własny przekaz. Tak powstał poniższy ping-pong.

Samsung: firmy oferujące niezwykle szybie ładowanie są nieco lekkomyślne

Szymon Radzewicz, Spider’s Web: Wiele osób - nawet fani waszych produktów - uważają, że Samsung jest zbyt zachowawczy. Zwłaszcza w obszarze baterii i designu. Co im odpowiesz?

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe: Kwestia technologii baterii jest bardzo ciekawa. Uważamy, że są marki, które postępują nieco lekkomyślnie w tym obszarze. Akumulatory takich marek szybko stają się bardzo gorące, przez co ich cykl życia nie będzie zbyt długi. My stawiamy na balans. Wiemy, że ludzie chcą korzystać ze smartfonu minimum dwa lata, najczęściej znacznie dłużej. Dlatego akumulator musi być zachowany w odpowiedniej kondycji przez wiele lat.

Do tego w nowych Galaxy S26 Ultra wprowadzamy o wiele szybsze ładowanie: do 75% w 30 minut. Uważamy, że mamy odpowiedni stosunek między wydajnością oraz niezawodnością. Nie chcemy, by urządzenie Samsunga było po roku odczuwalnie gorsze.

Co do designu – tworzymy projekty urządzeń, z których korzysta większość użytkowników na świecie. Samsung to największy producent smartfonów. To także największy producent telewizorów. Projektujemy więc urządzenia tak, aby pasowały do masy różnych dłoni, aby były obecne w każdej kategorii cenowej. To ogromna odpowiedzialność.

Sz.R.: Odpowiadałeś na to pytanie 100 razy, zapytam 101. Dlaczego dajecie klientom w Europie i Polsce Exynosa zamiast Snapdragona?

B.B.: Jedna ze wspomnianych przez ciebie marek jest Samsunga, druga należy do naszego partnera. Wiele zależy od tego w jakim żyjesz kraju, co powinno robić urządzenie, jaki jest popyt i podaż. Zawsze jednak upewniamy się, że tworzymy smartfon, który świetnie działa.

Jeśli wyjdziesz na ulicę i zapytasz typowego użytkownika, jaki ma procesor w telefonie, zdecydowana większość nie będzie miała pojęcia. Dopóki smartfon świetnie działa, dopóki użytkownik jest zadowolony, to dobry produkt. Wewnątrz takiego smartfonu mamy wiele naszych komponentów, Samsung jest głęboko zakorzeniony na rynku półprzewodników i zawsze dokonujemy dogłębnych analiz, co będzie dobre dla danego rynku.

Funkcje Galaxy AI są za darmo. Ale centra danych nie są darmowe. Tokeny nie są darmowe. Nie strzelacie sobie w stopę? To się przecież nie spina ekonomicznie.

Odpowiem nieco naokoło. Kiedy samochody zaczynały być częścią społeczeństwa, prawo nakazywało, by ludzie machali wielkimi czerwonymi flagami. Ostrzegali w ten sposób pieszych przed „mechanicznymi koniami”. Ludzie się bali. Obawiamy się nowości, podobnie było z windami. Wydaje mi się, że teraz widzimy coś podobnego. Nikt do końca nie wie jak bardzo AI będzie użyteczne i jak wpłynie na firmy, na ludzi, na nas.

Jeśli jednak Samsung ma możliwość wprowadzić rozwiązania pomagające użytkownikom, oszczędzające ich czas, to to robimy. Uważamy to za pozytywną rzecz.

Galaxy S26 z Pocztą Głosową jakiej nie było. Rozprawi się ze spamerami

Samsung: Polska jest dla nas ekstremalnie istotnym miejscem. Mamy tu kluczowe RnD

Samsung wprowadza nowe funkcje AI do Polski równocześnie z ich globalnymi debiutami. Czemu nie wszyscy tak robią? Jesteśmy za małym rynkiem? Siri wciąż nas nie rozumie.

Po pierwsze, Polska jest ekstremalnie ważnym rynkiem dla Samsunga. Na tyle ważnym, że zdecydowaliśmy się uruchomić jedno z naszych centrów RnD w Warszawie. Mamy też siedem innych biur w Warszawie, bo Polska jest dla nas istotnym miejscem. Do tego polskie centrum RnD zajmuje się AI, co chyba najlepiej tłumaczy, jak ważny jest wasz kraj z perspektywy Samsunga.

Odnośnie dostępności AI: Samsung przyjął strategię demokratyzacji tych funkcji, czyli dostarczania ich wszystkim osobom. Inne marki oferuję takie funkcje w produktach premium albo na określonych rynkach, co moim zdaniem jest nie fair. Każdy powinien mieć do nich dostęp. Dlatego oferujemy nasze rozwiązania we wszystkich smartfonach, od topowych po przystępne cenowo. Do tego także w laptopach, zegarkach, telewizorach. Rok temu mieliśmy 400 milionów użytkowników Galaxy AI. W 2026 roku chcemy podwoić tę liczbę.

Wracam do opłacalności SI. Czy to nie tak, że narzędzia Galaxy AI teraz są darmowe, ale gdy ludzie się do nich przyzwyczają, zacznie się monetyzacja na całego?

Aktualnie wszystkie narzędzia Samsunga w ramach Galaxy AI są darmowe. Natomiast w przyszłości musimy zdecydować, które usługi pozostaną darmowe, a które będą płatne. Jednak wcześniej nasze rozwiązania muszą być niezwykle dobre. Hardware i software musi ze sobą wzorowo współpracować. Musi powstać wartość tak duża, że ludzie sami będą chcieli zainwestować w nasze narzędzia. Dlatego tak silnie skupiamy się teraz na jakości.

Aktualnie wszystko jest darmowe i chcemy, aby każdy użytkownik swobodnie korzystał z Galaxy AI. Aby zobaczył, że z poziomu smartfonu wystarczy kilka pociągnięć palcem, aby uzyskiwać efekty, jakie dawniej dostarczały tylko zaawansowane programy. Dla osób takie jak ja, które nie mają specjalistycznej wiedzy, to niezwykle ekscytujące.

Nasza rozmowa miała miejsce podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2026, poświęconej premierze smartfonów z rodziny Galaxy S26

Szymon Radzewicz 11.03.2026 19:44

