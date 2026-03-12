Sklep Google Play jak Steam. Wypróbujesz gry przed zakupem

Ładowanie...

Użytkownikom Steama, PlayStation czy Xboxa zdecydowanie nie obca jest idea bezpłatnych demo, czyli okrojonych wersji gier pozwalających za darmo spędzić trochę czasu z płatnymi grami, by sprawdzić, czy są warte swojej ceny. Teraz podobne rozwiązanie zaczyna trafiać także do mobilnego świata. Google zapowiedział wprowadzenie funkcji Game Trials w sklepie Google Play, która pozwoli przetestować wybrane płatne gry jeszcze przed zakupem.

Gry do wypróbowania przed zakupem i inne nowości. Tak Android ma stać się platformą do gier

Zapowiedź pojawiła się podczas tegorocznej konferencji Game Developers Conference (GDC), gdzie Google przedstawił zestaw zmian mających uczynić sklep Google Play bardziej atrakcyjnym dla graczy. Wśród nich znalazły się właśnie demonstracyjne wersje gier, które mają zmniejszyć ryzyko zakupu tytułu, który ostatecznie nie przypadnie użytkownikowi do gustu.

Nowa funkcja Game Trials ma działać w prosty sposób: użytkownik będzie mógł uruchomić ograniczoną wersję płatnej gry i sprawdzić ją przez określony czas. Dopiero później zdecyduje, czy chce zapłacić za pełną wersję. Takie rozwiązanie jest dobrze znane z innych platform. Na komputerach rolę swego rodzaju "uniwersalnego demo" często pełnią liberalne zasady zwrotów na Steamie, które pozwalają oddać grę w krótkim czasie od zakupu. Na konsolach natomiast dema są od lat standardowym sposobem na zachęcenie graczy do zakupu..

Google przyznaje, że brak możliwości sprawdzenia gry był jedną z barier powstrzymujących użytkowników przed kupowaniem płatnych tytułów w sklepie Play. Game Trials mają pomóc ją przełamać - gracz będzie mógł zobaczyć, czy rozgrywka rzeczywiście mu odpowiada, zanim wyda pieniądze.

Na początek funkcja obejmie tylko wybrane płatne gry na Androida. W przyszłości ma jednak trafić także do Google Play Games na PC, czyli rozwijanej przez Google platformy pozwalającej uruchamiać mobilne gry na komputerach.

Jedna gra na dwóch platformach

Podczas GDC Google zapowiedział także wprowadzenie modelu „buy once, play anywhere”. W jego ramach wybrane tytuły kupione na jednej platformie - mobilnej lub PC - będą automatycznie dostępne także na drugiej. Na liście pierwszych gier obsługujących ten system mają znaleźć się m.in. Dungeon Clawler oraz produkcje z serii Reigns. W praktyce oznacza to, że zakup gry na telefonie pozwoli uruchomić ją również na komputerze bez dodatkowych opłat.

Google podkreśla przy tym, że chce zwiększyć obecność płatnych gier w swoim sklepie. Choć model free-to-play dominuje na urządzeniach mobilnych, wielu graczy narzeka na agresywne mikropłatności.

Dlatego firma zapowiedziała też pojawienie się większej liczby niezależnych produkcji premium. Wśród zapowiedzianych tytułów znajdują się m.in. Peaks, Sledding Game czy Low-Budget Repairs. Do sklepu trafi także Potion Craft: Alchemist Simulator - gra znana już z PC.

Zmiany nie kończą się na samych grach. Google wprowadza również kilka funkcji mających ułatwić odkrywanie nowych tytułów. Jedną z nich jest nowa zakładka poświęcona grom PC, która będzie widoczna także w mobilnej wersji sklepu. Ma ona pomóc użytkownikom łatwiej znajdować produkcje dostępne na komputerach w ramach Google Play Games.

Firma rozwija również system Sidekick - narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może podpowiadać strategie, wskazówki lub informacje przydatne w trakcie gry. Funkcja będzie dostępna w wybranych płatnych tytułach. Rozszerzone zostaną także społecznościowe funkcje sklepu, w tym Community Posts, które mają obsługiwać większą liczbę gier i dodatkowe języki.

Malwina Kuśmierek 12.03.2026 12:01

