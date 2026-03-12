Znaleźli kosmiczną katastrofę. Nie powinno jej tam być

Ładowanie...

Przez ostatnie lata astronomowie nauczyli się wiązać zderzenia gwiazd neutronowych głównie z większymi lub średnimi galaktykami. Taki scenariusz wydawał się dla nich naturalny. To właśnie tam najłatwiej dostrzec gwiazdy, ich pozostałości i skutki dawnych eksplozji. Tym razem obraz okazał się jednak znacznie bardziej zaskakujący.

Nowe obserwacje wskazują, że wykryty we wrześniu 2023 r. obiekt oznaczony jako GRB 230906A najpewniej nie znajduje się w dużej, dobrze widocznej galaktyce. Wszystko sugeruje, że źródłem zjawiska była maleńka, bardzo słaba galaktyka oddalona o około 4,7 mld lat świetlnych. Co jeszcze ciekawsze, ten niewielki układ jest zanurzony w gigantycznym strumieniu gazu rozciągającym się na około 600 tys. lat świetlnych. Dla porównania Droga Mleczna ma średnicę około 100 tys. lat świetlnych.

To pierwszy przypadek, gdy prawdopodobne zderzenie dwóch gwiazd neutronowych zauważono właśnie w takim środowisku. Nie na obrzeżach zwykłej galaktyki, nie w jej jasnym centrum, lecz w czymś w rodzaju kosmicznej szczeliny pozostawionej po dawnym galaktycznym chaosie.

Fot. NASA

Najpierw zderzyły się galaktyki, a dopiero potem same gwiazdy

Historia wygląda jak kosmiczny łańcuch zdarzeń rozpisany na setki mln lat. Najpierw zderzyły się grupy galaktyk. W takich kolizjach nie chodzi o widowiskowe czołowe uderzenie gwiazd w gwiazdy, bo odległości między nimi są olbrzymie. Dochodzi jednak do potężnego zaburzenia grawitacyjnego, które wyrywa z galaktyk gaz i pył, a następnie rozciąga ten materiał w długie, pływowe strumienie.

To właśnie z takiego wyrwanego materiału mogła narodzić się mała galaktyka, która dziś jest ledwo widoczna nawet dla bardzo czułych instrumentów. W jej wnętrzu powstały nowe gwiazdy. Część z nich żyła krótko i gwałtownie, a po śmierci zostawiła po sobie gwiazdy neutronowe.

Gwiazda neutronowa to jeden z najbardziej ekstremalnych obiektów we Wszechświecie. Powstaje, gdy masywna gwiazda wyczerpuje paliwo, zapada się pod własnym ciężarem i kończy życie w eksplozji. Pozostaje po niej niewielki obiekt o średnicy zaledwie kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów, ale mający masę porównywalną, a nawet większą od masy Słońca. Taka materia jest ściśnięta do granic naszej wyobraźni.

Jeśli takie pozostałości po dawnych gwiazdach krążą wokół siebie, z czasem mogą tracić energię i zbliżać się coraz bardziej, aż w końcu zderzą się w katastrofie o gigantycznej skali. Właśnie taki scenariusz najlepiej pasuje do nowo opisanego zjawiska.

Błysk gamma był tylko początkiem układanki

Astronomowie najpierw zarejestrowali błysk gamma, czyli krótki i bardzo energetyczny impuls promieniowania. Błyski gamma należą do najpotężniejszych eksplozji obserwowanych w kosmosie. Mogą powstawać między innymi właśnie podczas łączenia się dwóch gwiazd neutronowych.

Do rozwiązania zagadki nie wystarcza jednak samo wykrycie błysku. Trzeba jeszcze bardzo precyzyjnie ustalić, skąd dokładnie przyszedł sygnał. Tutaj ważna okazała się współpraca kilku kosmicznych obserwatoriów. Jedne teleskopy zauważyły sam wybuch, inne zawęziły jego położenie, a kolejne pozwoliły spojrzeć w dokładnie ten punkt z dużo większą precyzją.

Dopiero zestawienie danych z różnych zakresów promieniowania odsłoniło coś, co wcześniej łatwo było przeoczyć. W miejscu związanym z błyskiem kryła się bardzo słaba, maleńka galaktyka. Bez połączenia wszystkich obserwacji ten obiekt mógłby w ogóle nie zostać uznany za gospodarza zjawiska.

To może rozwiązać zagadkę błysków gamma bez wyraźnego domu

Od lat część błysków gamma sprawiała astronomom duży problem. Niektóre z nich wyglądają tak, jakby pojawiały się poza galaktykami albo bardzo daleko od ich centrów. Do tej pory oznaczało to, że nie dało się łatwo wskazać miejsca narodzin zjawiska. Rodziło to pytanie, czy takie wybuchy rzeczywiście zdarzają się na odludziu, czy może ich galaktyki macierzyste są po prostu zbyt słabe, by je dostrzec.

Nowe odkrycie wzmacnia tą drugą możliwość. Jeśli podobne eksplozje mogą zachodzić w małych, ciemnych galaktykach ukrytych w rozległych strumieniach gazu, to część dawnych zagadek przestaje być aż tak tajemnicza. Problem nie musi leżeć w samej naturze zjawiska, lecz w ograniczeniach obserwacji. Kosmos mógł po prostu chować takie miejsca skuteczniej, niż sądzono.

To ważne, bo w astronomii bardzo często zmiana jednego szczegółu lokalizacji potrafi całkowicie przestawić interpretację danych. Jeśli błysk wydaje się osamotniony, nie musi to znaczyć, że powstał w pustce. Może po prostu narodził się w galaktyce tak nikłej, że niemal stapia się z tłem.

W grę wchodzi też historia złota i platyny

Nowy trop może mieć znaczenie nie tylko dla badań nad błyskami gamma, lecz także dla zrozumienia pochodzenia pierwiastków ciężkich. Zderzenia gwiazd neutronowych są dziś uznawane za jedne z najważniejszych fabryk takich pierwiastków jak złoto czy platyna. W czasie tych katastrof zachodzą gwałtowne reakcje jądrowe, które pozwalają budować bardzo ciężkie jądra atomowe.

Astronomowie od dawna zastanawiali się jednak, jak to możliwe, że ślady takich pierwiastków znajdują się czasem w gwiazdach położonych daleko od centrów galaktyk. Tamtejszy gaz powinien być z pozoru uboższy w cięższe składniki, bo zwykle miał mniej okazji, by zostać wzbogacony przez kolejne pokolenia eksplodujących gwiazd.

Jeżeli jednak zderzenia gwiazd neutronowych zdarzają się także w małych galaktykach rozsianych w rozległych strumieniach materii, odpowiedź staje się bardziej przekonująca. Takie eksplozje mogły rozsiewać ciężkie pierwiastki po obrzeżach układów galaktycznych, a później materiał ten trafiał do nowych pokoleń gwiazd. Innymi słowy, złoto i platyna nie musiały powstawać wyłącznie w dobrze oświetlonych, centralnych rejonach galaktyk.

Nadal istnieje inna możliwość, ale jest mniej prawdopodobna

Badacze dopuszczają jeszcze alternatywny scenariusz. Zjawisko mogłoby w rzeczywistości znajdować się znacznie dalej, w innej galaktyce leżącej za obserwowaną grupą galaktyk. Taka interpretacja nie została całkowicie wykluczona, ale obecnie wydaje się słabsza niż hipoteza o małej galaktyce ukrytej w strumieniu gazu.

Pamiętajmy, że astronomia rzadko daje stuprocentową pewność. Częściej oferuje najlepiej dopasowany obraz, który z czasem jest sprawdzany przez kolejne obserwacje. Tutaj najważniejsze jest to, że już dziś nowy scenariusz spina kilka wcześniej rozproszonych problemów w jedną spójną historię.

To właśnie czyni to odkrycie tak interesującym. Nie chodzi tylko o kolejny efektowny wybuch w odległym kosmosie, lecz o możliwość połączenia dwóch dużych zagadek: tajemniczych błysków gamma bez wyraźnych galaktycznych gospodarzy oraz obecności pierwiastków ciężkich tam, gdzie teoretycznie powinno być ich mniej.

Marcin Kusz 12.03.2026 06:10

