Potworna eksplozja w kosmosie wycelowana prosto w Ziemię. Teraz mamy problem

W październiku 2022 roku Ziemię zalała fala promieniowania gamma z jednego z najbardziej katastrofalnych i gwałtownych zjawisk we wszechświecie - rozbłysku gamma. Astronomowie szybko ustalili jego odległość i stwierdzili, że był to najbliższy taki wybuch, jaki kiedykolwiek zaobserwowano: zaledwie dwa miliardy lat świetlnych od Ziemi.



To oznacza, że zdarzenie miało miejsce dwa miliardy lat temu, a jego światło dopiero teraz dotarło do nas. Rozbłysk pochodził z Gwiazdozbioru Strzały i został nazwany GRB 221009A BOAT.