Ależ walnęło! Tak jasnego błysku w przestrzeni kosmicznej jeszcze nie obserwowano

Już od dawna naukowcy wiedzą, że kiedy dochodzi do rozbłysku promieniowania gamma, to jego źródło emituje w ciągu kilku sekund tyle samo energii co Słońce w ciągu całego swojego życia, którego długość szacuje się na 10 miliardów lat. Źródłem rozbłysków gamma są najprawdopodobniej eksplozje supernowe pod koniec życia masywnych gwiazd oraz zderzenia gwiazd neutronowych.