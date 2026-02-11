Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami

Szukali obcych cywilizacji, ale odkryli coś zupełnie niezwykłego. Astronomowie z Uniwersytetu Columbia oraz programu Breakthrough Listen natrafili na ślad obiektu, którego poszukiwano od dekad.

Bogdan Stech
Szukali obcych cywilizacji, ale odkryli coś zupełnie niezwykłego. Astronomowie z Uniwersytetu Columbia oraz programu Breakthrough Listen natrafili na ślad obiektu, którego poszukiwano od dekad. W bezpośrednim sąsiedztwie supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki namierzono potencjalny pulsar milisekundowy. Jeśli odkrycie się potwierdzi, czeka nas ostateczny test teorii względności Alberta Einsteina.
REKLAMA

W bezpośrednim sąsiedztwie supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki namierzono potencjalny pulsar milisekundowy. Jeśli odkrycie się potwierdzi, czeka nas ostateczny test teorii względności Alberta Einsteina.

Centrum Drogi Mlecznej to jedno z najbardziej chaotycznych i dynamicznych miejsc we Wszechświecie. To właśnie tam, w otoczeniu gęstych obłoków gazu i pyłu, króluje Sagittarius A*, supermasywna czarna dziura o masie czterech milionów Słońc.

REKLAMA

Od lat naukowcy marzyli o znalezieniu w tym ekstremalnym środowisku pulsara, który działałby jak precyzyjny kosmiczny zegar. Najnowsze wyniki badań opublikowane w prestiżowym The Astrophysical Journal sugerują, że ten moment właśnie nadszedł. Zespół kierowany przez dr Karen I. Perez zidentyfikował intrygujący sygnał, który może zmienić nasze rozumienie grawitacji.

Co ukrywa się w cieniu czarnej dziury?

Badania przeprowadzone w ramach przeglądu Breakthrough Listen Galactic Center Survey uznawane są za jedne z najczulszych poszukiwań radiowych w historii. Celem programu jest znalezienie dowodów na istnienie cywilizacji pozaziemskich, ale przy okazji dostarcza on bezcennych danych astronomicznych.

Analiza sygnałów pochodzących z zatłoczonego centrum galaktyki pozwoliła wyłowić kandydata na pulsar milisekundowy (MSP), który obraca się wokół własnej osi z zawrotną prędkością, wysyłając sygnał co 8,19 milisekundy.

Namierzenie takiego obiektu w tym konkretnym regionie nie jest tylko kolejnym wpisem do katalogu gwiazd. To astrofizyczny odpowiednik znalezienia igły w stogu siana, przy czym ta igła może kluczem do rozwiązania zagadek czasoprzestrzeni.

Wykrycie, a następnie precyzyjne zmierzenie czasów nadejścia sygnałów z pulsara krążącego tak blisko Sagittariusa A*, pozwoliłoby na zbadanie czasoprzestrzeni w warunkach silnej grawitacji, jakich nie jesteśmy w stanie odtworzyć w żadnym ziemskim laboratorium.

Kosmiczne latarnie i zegary atomowe w jednym

Pulsary to niezwykle gęste gwiazdy neutronowe, posiadające potężne pole magnetyczne. Emitują one wiązki fal radiowych, które omiatają Ziemię niczym światło latarni morskiej. W idealnych warunkach, z dala od zewnętrznych zakłóceń, impulsy te docierają do radioteleskopów z niebywałą regularnością.

Dzięki temu pulsary, a w szczególności pulsary milisekundowe, charakteryzujące się ekstremalnie szybką rotacją, są traktowane przez astronomów jak naturalne, ultrastabilne zegary o precyzji porównywalnej z zegarami atomowymi.

To właśnie ta regularność sprawia, że są tak cennym narzędziem badawczym. Slavko Bogdanov, pracownik naukowy z Columbia Astrophysics Laboratory i współautor badania, wyjaśnia, że każdy zewnętrzny wpływ na pulsara, taki jak potężne przyciąganie grawitacyjne pobliskiego masywnego obiektu, wprowadziłby anomalie w stałym rytmie nadchodzących impulsów. Te drobne odchylenia można zmierzyć i wymodelować, co otwiera drogę do testowania praw fizyki w skali makro.

Więcej na Spider's Web:

Ostateczny test dla Alberta Einsteina

Gdyby potwierdzono obecność pulsara w tak bliskim sąsiedztwie Sagittariusa A*, naukowcy otrzymaliby idealne laboratorium do weryfikacji Ogólnej Teorii Względności. Zgodnie z przewidywaniami Einsteina, gdy impulsy radiowe przelatują w pobliżu bardzo masywnego obiektu, ulegają odchyleniu i opóźnieniu ze względu na zakrzywienie czasoprzestrzeni. Czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej wywiera gigantyczny wpływ na swoje otoczenie, więc efekty te powinny być wyraźnie widoczne w danych pomiarowych.

Obecnie trwają intensywne analizy mające na celu potwierdzenie, czy wykryty sygnał rzeczywiście pochodzi od pulsara. Biorąc pod uwagę wagę potencjalnego odkrycia, zespół Breakthrough Listen zdecydował się na nietypowy krok i udostępnił zebrane dane publicznie. Dzięki temu badacze z całego świata mogą przeprowadzić niezależne analizy i włączyć się w proces weryfikacji. Jak podkreśla Karen Perez, jeśli kandydat zostanie potwierdzony, pomoże nam to lepiej zrozumieć nie tylko naszą własną galaktykę, ale i samą naturę grawitacji.

Wyścig o potwierdzenie tego odkrycia właśnie się rozpoczął, a stawka jest wysoka. Jeśli sygnał 8,19 ms okaże się prawdziwym pulsarem, będziemy mieli okazję sprawdzić, czy Einstein miał rację nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, jakie potrafi stworzyć natura.

REKLAMA

Główna ilustracja: Radioteleskop Green Bank obserwujący pulsar w centrum Drogi Mlecznej. Grafika: Danielle Futselaar/Breakthrough Listen

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
11.02.2026 16:57
Tagi: Droga MlecznaOdkrycia naukowepulsarysagittarius A*
Najnowsze
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA