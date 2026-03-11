Xbox Project Helix ze szczegółami. Hybryda Xbox+PC może zmienić rynek

Ładowanie...

W trakcie imprezy GDC Microsoft zorganizował własną konferencję, na której pokazał światu pierwsze oficjalne informacje dotyczące Xbox Project Helix - nadchodzącej „konsoli”, zacierającej różnice między komputerami oraz dedykowanymi sprzętami do gier.

REKLAMA

Xbox Project Helix odpali gry z Xboksa oraz PC. To zmiana, która zatrzęsie rynkiem.

Przewaga konsol zawsze tkwiła w ścisłej kontroli nad kanałami dystrybucji. Przykładowo, tylko Sony decyduje co trafi do PS Store dla PlayStation i tylko Sony pobiera od wszystkich haracz w wysokości 30% każdej transakcji. Microsoft zamierza uderzyć w ten porządek, otwierając Helixa na gry PC.

Co to oznacza? W praktyce Xbox Project Helix uruchomi zarówno dotychczasowe gry z Xboksa (wsteczna kompatybilność), jak również typową grę pisaną pod Windows. Kluczowe pytanie brzmi: czy Microsoft otworzy się na platformy inne niż MS Store?

Odpowiedź w dużej mierze zdefiniuje (nie)powodzenie Xbox Project Helix. Jeżeli maszyna pozwoli uruchamiać gry ze Steam, GOG oraz Epic Games Store w prosty i wygodny sposób charakterystyczny dla konsol, sprzęt może nieźle namieszać na rynku. Jeżeli nie – cóż, Microsoft już kilkukrotnie przegrał starcie ze Steam, przegra po raz kolejny. Nic nowego.

Xbox Project Helix - główne cechy:

Uruchamianie gier PC + Xbox

Dedykowany układem SoC od AMD

Obsługa generacji bibliotek DirectX

Obsługa natywnego ray tracingu nowej generacji

Obsługa AMD FSR Next (FidelityFX Super Resolution)

Renderowanie neuronowe nowej generacji

Upscaling nowej generacji

Reprodukcja promieni RT/PT (jak Ray Reconstruction)

Głęboka kompresja tekstur

API DirectStorage z wykorzystaniem algorytmu kompresji Zstd

Xbox Project Helix napędzi układ AMD stworzony z myślą o ray tracingu oraz generatorze klatek.

Pod tym względem Xbox Project Helix będzie jak GeForce RTX 40/50 – silnie oparty o rozwiązania optymalizujące działania gier, jak uplscalery oraz generatory klatek. Dzięki temu na konsoli będzie możliwa płynność wykraczająca poza 60, a nawet 120 klatek na sekundę. Przynajmniej w teorii.

Jednocześnie Xbox Project Helix zaoferuje graczom technologię ray tracing jako standard, a nie tylko nakładkę premium drastycznie obniżającą wydajność. Przypuszczam, że Microsoft celuje w PRZYNAJMNIEJ to, co Capcom osiągnął przy Resident Evil Requiem na PS5 Pro: pełen ray tracing, czyli nie tylko cienie, ale również odbicia i refleksy, przy zachowaniu 60 klatek na sekundę oraz dynamicznego 4K.

Microsoft obiecuje ray tracing nowej generacji, co może oznaczać konsolowy wariant technologii path tracing. To rozwinięcie śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, uwzględniające powstawanie nowych ścieżek światła oraz ich rozpraszanie. Słowem - globalna iluminacja w czasie rzeczywistym, uwzględniająca znacznie więcej zmiennych niż tylko bezpośrednie światło.

REKLAMA

Xbox Project Helix - kiedy zadebiutuje na rynku?

Pierwsze prototypy nowej maszyny Microsoftu trafią do wybranych producentów gier w 2027 roku. Można przypuszczać, że oznacza to rynkowy debiut nie wcześniej niż rok później.

REKLAMA

Szymon Radzewicz 11.03.2026 20:35

Ładowanie...