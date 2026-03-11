REKLAMA
Xbox Project Helix ze szczegółami. Hybryda Xbox+PC może zmienić rynek

Podczas konferencji Microsoftu w ramach GDC gigant przedstawił pierwsze oficjalne informacje na temat Xbox Project Helix. To potężna kosiarka uruchamiająca gry konsolowe oraz PC, z wykorzystaniem rozbudowanego generatora klatek, zaawansowanych efektów RT oraz nową generację DirectX.

Szymon Radzewicz
Nowy Xbox pierwsze szczegoly
W trakcie imprezy GDC Microsoft zorganizował własną konferencję, na której pokazał światu pierwsze oficjalne informacje dotyczące Xbox Project Helix - nadchodzącej „konsoli”, zacierającej różnice między komputerami oraz dedykowanymi sprzętami do gier.

Xbox Project Helix odpali gry z Xboksa oraz PC. To zmiana, która zatrzęsie rynkiem.

Przewaga konsol zawsze tkwiła w ścisłej kontroli nad kanałami dystrybucji. Przykładowo, tylko Sony decyduje co trafi do PS Store dla PlayStation i tylko Sony pobiera od wszystkich haracz w wysokości 30% każdej transakcji. Microsoft zamierza uderzyć w ten porządek, otwierając Helixa na gry PC.

Co to oznacza? W praktyce Xbox Project Helix uruchomi zarówno dotychczasowe gry z Xboksa (wsteczna kompatybilność), jak również typową grę pisaną pod Windows. Kluczowe pytanie brzmi: czy Microsoft otworzy się na platformy inne niż MS Store?

Odpowiedź w dużej mierze zdefiniuje (nie)powodzenie Xbox Project Helix. Jeżeli maszyna pozwoli uruchamiać gry ze Steam, GOG oraz Epic Games Store w prosty i wygodny sposób charakterystyczny dla konsol, sprzęt może nieźle namieszać na rynku. Jeżeli nie – cóż, Microsoft już kilkukrotnie przegrał starcie ze Steam, przegra po raz kolejny. Nic nowego.

Xbox Project Helix - główne cechy:

  • Uruchamianie gier PC + Xbox
  • Dedykowany układem SoC od AMD
  • Obsługa generacji bibliotek DirectX
  • Obsługa natywnego ray tracingu nowej generacji
  • Obsługa AMD FSR Next (FidelityFX Super Resolution)
  • Renderowanie neuronowe nowej generacji
  • Upscaling nowej generacji
  • Reprodukcja promieni RT/PT (jak Ray Reconstruction)
  • Głęboka kompresja tekstur
  • API DirectStorage z wykorzystaniem algorytmu kompresji Zstd
Xbox Project Helix napędzi układ AMD stworzony z myślą o ray tracingu oraz generatorze klatek.

Pod tym względem Xbox Project Helix będzie jak GeForce RTX 40/50 – silnie oparty o rozwiązania optymalizujące działania gier, jak uplscalery oraz generatory klatek. Dzięki temu na konsoli będzie możliwa płynność wykraczająca poza 60, a nawet 120 klatek na sekundę. Przynajmniej w teorii.

Jednocześnie Xbox Project Helix zaoferuje graczom technologię ray tracing jako standard, a nie tylko nakładkę premium drastycznie obniżającą wydajność. Przypuszczam, że Microsoft celuje w PRZYNAJMNIEJ to, co Capcom osiągnął przy Resident Evil Requiem na PS5 Pro: pełen ray tracing, czyli nie tylko cienie, ale również odbicia i refleksy, przy zachowaniu 60 klatek na sekundę oraz dynamicznego 4K.

Microsoft obiecuje ray tracing nowej generacji, co może oznaczać konsolowy wariant technologii path tracing. To rozwinięcie śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, uwzględniające powstawanie nowych ścieżek światła oraz ich rozpraszanie. Słowem - globalna iluminacja w czasie rzeczywistym, uwzględniająca znacznie więcej zmiennych niż tylko bezpośrednie światło.

Xbox Project Helix - kiedy zadebiutuje na rynku?

Pierwsze prototypy nowej maszyny Microsoftu trafią do wybranych producentów gier w 2027 roku. Można przypuszczać, że oznacza to rynkowy debiut nie wcześniej niż rok później.

Szymon Radzewicz
11.03.2026 20:35
Xbox
