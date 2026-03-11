Xbox Project Helix ze szczegółami. Hybryda Xbox+PC może zmienić rynek
Podczas konferencji Microsoftu w ramach GDC gigant przedstawił pierwsze oficjalne informacje na temat Xbox Project Helix. To potężna kosiarka uruchamiająca gry konsolowe oraz PC, z wykorzystaniem rozbudowanego generatora klatek, zaawansowanych efektów RT oraz nową generację DirectX.
W trakcie imprezy GDC Microsoft zorganizował własną konferencję, na której pokazał światu pierwsze oficjalne informacje dotyczące Xbox Project Helix - nadchodzącej „konsoli”, zacierającej różnice między komputerami oraz dedykowanymi sprzętami do gier.
Xbox Project Helix odpali gry z Xboksa oraz PC. To zmiana, która zatrzęsie rynkiem.
Przewaga konsol zawsze tkwiła w ścisłej kontroli nad kanałami dystrybucji. Przykładowo, tylko Sony decyduje co trafi do PS Store dla PlayStation i tylko Sony pobiera od wszystkich haracz w wysokości 30% każdej transakcji. Microsoft zamierza uderzyć w ten porządek, otwierając Helixa na gry PC.
Co to oznacza? W praktyce Xbox Project Helix uruchomi zarówno dotychczasowe gry z Xboksa (wsteczna kompatybilność), jak również typową grę pisaną pod Windows. Kluczowe pytanie brzmi: czy Microsoft otworzy się na platformy inne niż MS Store?
Odpowiedź w dużej mierze zdefiniuje (nie)powodzenie Xbox Project Helix. Jeżeli maszyna pozwoli uruchamiać gry ze Steam, GOG oraz Epic Games Store w prosty i wygodny sposób charakterystyczny dla konsol, sprzęt może nieźle namieszać na rynku. Jeżeli nie – cóż, Microsoft już kilkukrotnie przegrał starcie ze Steam, przegra po raz kolejny. Nic nowego.
Xbox Project Helix - główne cechy:
- Uruchamianie gier PC + Xbox
- Dedykowany układem SoC od AMD
- Obsługa generacji bibliotek DirectX
- Obsługa natywnego ray tracingu nowej generacji
- Obsługa AMD FSR Next (FidelityFX Super Resolution)
- Renderowanie neuronowe nowej generacji
- Upscaling nowej generacji
- Reprodukcja promieni RT/PT (jak Ray Reconstruction)
- Głęboka kompresja tekstur
- API DirectStorage z wykorzystaniem algorytmu kompresji Zstd
Xbox Project Helix napędzi układ AMD stworzony z myślą o ray tracingu oraz generatorze klatek.
Pod tym względem Xbox Project Helix będzie jak GeForce RTX 40/50 – silnie oparty o rozwiązania optymalizujące działania gier, jak uplscalery oraz generatory klatek. Dzięki temu na konsoli będzie możliwa płynność wykraczająca poza 60, a nawet 120 klatek na sekundę. Przynajmniej w teorii.
Jednocześnie Xbox Project Helix zaoferuje graczom technologię ray tracing jako standard, a nie tylko nakładkę premium drastycznie obniżającą wydajność. Przypuszczam, że Microsoft celuje w PRZYNAJMNIEJ to, co Capcom osiągnął przy Resident Evil Requiem na PS5 Pro: pełen ray tracing, czyli nie tylko cienie, ale również odbicia i refleksy, przy zachowaniu 60 klatek na sekundę oraz dynamicznego 4K.
Microsoft obiecuje ray tracing nowej generacji, co może oznaczać konsolowy wariant technologii path tracing. To rozwinięcie śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, uwzględniające powstawanie nowych ścieżek światła oraz ich rozpraszanie. Słowem - globalna iluminacja w czasie rzeczywistym, uwzględniająca znacznie więcej zmiennych niż tylko bezpośrednie światło.
Xbox Project Helix - kiedy zadebiutuje na rynku?
Pierwsze prototypy nowej maszyny Microsoftu trafią do wybranych producentów gier w 2027 roku. Można przypuszczać, że oznacza to rynkowy debiut nie wcześniej niż rok później.