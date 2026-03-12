REKLAMA
Atak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Trop prowadzi do Iranu

Wicepremier Krzysztof Gawkowski potwierdził cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Służby analizują wektory wejścia powiązane z Iranem.

Malwina Kuśmierek
W ostatnich dniach doszło do próby przełamania zabezpieczeń cyfrowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Informację potwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Według wstępnych ustaleń atak został w całości powstrzymany.

Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Trop prowadzi do Iranu

Jak przekazał minister, cyberatak nie miał bardzo dużej skali, jednak jego celem było przełamanie zabezpieczeń systemów informatycznych ośrodka. Sprawą zajmują się obecnie odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe państwa.

O incydencie Gawkowski mówił w podcaście „News Michalskiego” na platformie TVN24+. W rozmowie z dziennikarzem Patrykiem Michalskim wicepremier potwierdził, że doszło do próby włamania do systemów Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Jak zaznaczył, mechanizmy ochronne zadziałały prawidłowo i próba przełamania zabezpieczeń została powstrzymana zanim atakujący osiągnęli zakładany efekt.

- Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby - powiedział Gawkowski.

Według wstępnych ustaleń dotyczących wektorów wejścia do systemu, ślady mogą prowadzić do Iranu. Minister podkreślił jednak, że takie wskazania nie są jeszcze ostateczne i wymagają dokładnej weryfikacji.

- Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem. Może być to pewien kamuflaż. Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, będziemy weryfikowali - zaznaczył wicepremier.

Eksperci od bezpieczeństwa od lat wskazują, że instytucje badawcze, energetyczne czy wojskowe należą do najczęstszych celów operacji prowadzonych w cyberprzestrzeni - zarówno przez wyspecjalizowane grupy hakerskie, jak i podmioty powiązane bezpośrednio z wrogimi państwami.

Polskie służby podkreślają, że infrastruktura państwowa pozostaje w stanie podwyższonej gotowości wobec potencjalnych cyberzagrożeń, a każdy tego typu incydent jest szczegółowo analizowany pod kątem źródła oraz zastosowanych metod ataku.

Zdjęcie główne: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12.03.2026 10:48
Tagi: Cyberatakpolska
