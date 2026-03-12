REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

System kaucyjny doczekał się absurdalnych przekrętów. Wycinanka grozi więzieniem

Kiedy jedni widzą w systemie kaucyjnym szansę na interes i sprawdzają, czy kaucji nie da się odzyskać za sąsiada, inni próbują pójść na skróty. Koncepcje są dziwaczne, za to konsekwencje naprawdę poważne.

Adam Bednarek
kaucja
REKLAMA

System kaucyjny nie jest nowym podatkiem, ale nie jest też finansową nagrodą. Służy temu, by opakowania wracały do producentów i dzięki temu ich recykling był skuteczniejszy. Kaucja to po prostu nasze zamrożone środki, które są nam zwracane. Tam, gdzie pojawiają się jednak pieniądze, od razu dostrzec można też tych, którzy chcą uszczknąć coś dla siebie.

Jeżeli są to sąsiedzkie inicjatywy, kiedy to jedna z osób zbiera opakowania od innych, zwraca je, pobiera część lub całą kaucję – nie ma w tym nic zdrożnego, wręcz przeciwnie, korzystają wszyscy, bo butelki i puszki zgodnie z założeniami trafiają do punktów zbiórki. A o to przecież w tym wszystkim chodzi.

REKLAMA

Gorzej, gdy do akcji próbują wkroczyć ci szukający luk w systemie i chcący przechwycić kaucję dla siebie, nie stosując się do ustalonych zasad. Na razie próby są jednak absurdalne. Mieliśmy już wielki skok na butelkomat, który skończył się łupem w wysokości… 50 gr.

Do podobnego zdarzenia doszło w Tarnowskich Górach. Cel był podobny: 50 gr. Sposób działania nieco inny. Mężczyzna chciał rozprawić się z butelkomatem nie siłą, a sprytem. A przynajmniej 55-latkowi wydawało się, że pomysł należy do takiej kategorii.

Jak relacjonuje policja, mężczyzna chcąc uzyskać zwrot kaucji za szklaną butelkę, przykleił kod kreskowy z innej. O dziwo maszyna butelkę przyjęła, a "mężczyzna wraz z potwierdzeniem zwrotu szklanej butelki ruszył do kasy i w ten sposób oszukał sklep i jego pracowników".

Ostatecznie jednak nietypowe działanie mężczyzny zostało wychwycone. I może zostać przykładnie ukarane.

Wartość butelki to tylko 50 groszy, jednak mimo to może stanąć przed sądem, bo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem sklepu, poprzez wprowadzenie w błąd jego pracownika co do zwrotu kaucji. Tym samym naraził się na odpowiedzialność karną, a zgodnie z kodeksem grozić mu może nawet do 2 lat więzienia – zaznacza policja w Tarnowskich Górach.

Operator systemu kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja przypominał, że wyłudzenie kaucji to przestępstwo. Celowe doprowadzenie sklepu do wypłaty kaucji za opakowanie nieobjęte systemem lub sfałszowane grozi karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za fałszerstwo w postaci podrabiania lub przerabiania etykiet z oznakowaniem systemu może w konsekwencji pozbawić kogoś wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

– Nie widzimy takiego zagrożenia, żeby ktoś na dużą skalę chciał produkować czy podrabiać butelki, wydmuchiwać je i naklejać etykiety. To proces relatywnie kosztowny, a sama logistyka rozprowadzenia takich opakowań po automatach RVM byłaby bardzo droga – oceniał Piotr Okurowski, prezes Kaucja.pl, w rozmowie z portalem ecoekonomia.pl.

Tego incydenty pokazują, że niektórzy próbują oszukać system i zyskać drobną kwotę za butelki nieobjęte systemem kaucyjnym. Może to jednak ważny sygnał dla rządu – jak widać energia w narodzie jest duża i ludzie chcą zwracać butelki za wszelką cenę. Najwyższy czas, aby umożliwić oddawanie tych malutkich, które teraz lądują na trawniku, na parapetach, schodkach i w wielu innych miejscach niebędących niestety koszami na śmieci.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: FotoDax / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
12.03.2026 13:47
Tagi: kaucja za butelkioszustwoSystem kaucyjny
Najnowsze
12:45
Wieżowiec z Warszawy nie ucieknie katu spod topora. Buldożer już się grzeje
Aktualizacja: 2026-03-12T12:45:18+01:00
12:01
Sklep Google Play jak Steam. Wypróbujesz gry przed zakupem
Aktualizacja: 2026-03-12T12:01:18+01:00
11:30
Whatsappa od dziś zainstalują także dzieci. Ale jest haczyk
Aktualizacja: 2026-03-12T11:30:17+01:00
10:48
Atak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Trop prowadzi do Iranu
Aktualizacja: 2026-03-12T10:48:59+01:00
9:59
Czy Macbook Neo nadaje się do gier? Sprawdził, kiedy laptop dostaje zadyszki
Aktualizacja: 2026-03-12T09:59:00+01:00
9:26
Polski zbiornik wysycha. Jezioro Klimkowskie walczy o przetrwanie
Aktualizacja: 2026-03-12T09:26:34+01:00
8:32
Nowy tryb dla Windowsa. Twój komputer stanie się Xboxem
Aktualizacja: 2026-03-12T08:32:22+01:00
7:49
Restauracja doliczyła mi 1 zł za butelkę. System kaucyjny zaczyna irytować
Aktualizacja: 2026-03-12T07:49:18+01:00
7:00
iPhone Fold będzie jak iPad. Więc po co komu iPad?
Aktualizacja: 2026-03-12T07:00:00+01:00
6:16
Kosmos złamał zasady. Czarna dziura i martwa gwiazda namieszały
Aktualizacja: 2026-03-12T06:16:22+01:00
6:15
Na Marsie jest minerał, którego nie ma na Ziemi. Fantastyczne odkrycie
Aktualizacja: 2026-03-12T06:15:00+01:00
6:10
Znaleźli kosmiczną katastrofę. Nie powinno jej tam być
Aktualizacja: 2026-03-12T06:10:00+01:00
6:05
Miasto przepędzi dziki, ale nie sięgnie po przemoc. Tak trzeba żyć
Aktualizacja: 2026-03-12T06:05:00+01:00
6:00
Telefon przyciąga kleszcze? Ta teoria wraca każdej wiosny
Aktualizacja: 2026-03-12T06:00:00+01:00
21:14
Pokazali komputer przyszłości. Ma logo Apple'a, ale nie to się liczy
Aktualizacja: 2026-03-11T21:14:53+01:00
20:35
Xbox Project Helix ze szczegółami. Hybryda Xbox+PC może zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-03-11T20:35:38+01:00
19:44
Galaxy AI wbija szpilę Apple'owi, ja Samsungowi: pytam, co z większymi bateriami
Aktualizacja: 2026-03-11T19:44:20+01:00
19:02
Wskazali zawody, które znikną. Czas się pakować
Aktualizacja: 2026-03-11T19:02:10+01:00
18:29
Rakiety, satelity i obrona. Polska rusza z kosmicznym planem za miliardy
Aktualizacja: 2026-03-11T18:29:09+01:00
17:55
Intel zrobił najlepsze procesory w historii. Powrót wielkiej dominacji?
Aktualizacja: 2026-03-11T17:55:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA