Czołg wśród laptopów doczekał się nowej wersji. Oto Panasonic Toughbook 56

Ładowanie...

Większość laptopów dostępnych w sprzedaży to delikatne konstrukcje, które łatwo uszkodzić. Na co dzień o nie dbamy i na nie chuchamy, wiec dają radę podczas wypadów do kawiarni, ale wiele osób pracuje w warunkach, w których smukłe ultrabooki by się zupełnie nie sprawdziły. Z myślą o takich klientach trzy dekady temu powstała linia sprzętów Toughbook, której najnowszym przedstawicielem jest Panasonic Toughbook 56.

Z okazji 30-lecia marki Toughbook producent odpowiedzialny za produkcję tych notebooków z segmentu rugged, czyli Panasonic, zapowiedział premierę zupełnie nowego laptopa do zadań specjalnych. Ponownie mamy do czynienia ze wzmocnioną konstrukcją oraz obudową wyposażoną w rączkę do wygodnego przenoszenia tego notebooka bez chowania go do torby, ale zmieniło się na tyle dużo względem Toughbooka 55, że producent zdecydował się na nową nazwę.

REKLAMA

Panasonic Toughbook 56 - specyfikacja

Nowy laptop ma wymiary zbliżone do poprzednika, ale zamontowano w nim 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 zamiast klasycznych panoramicznych 16:9 o rozdzielczości 1920×1200 i jasności 350 cd/m² w bazowej wersji. W sprzedaży dostępna będzie przy tym wersja z jaśniejszym (1000 cd/m²), 10-punktowym ekranem dotykowym obsługującym funkcję Auto Mode wykrywającym sposób obsługi urządzenia.

Ten panel można obsługiwać palcem, w rękawiczkach, rysikiem lub ich kombinacją. Mamy też opcję obniżenia jej do 1 cd/m², co może być przydatne w miejscach, gdzie nie powinno być dodatkowych źródeł światła, bo np. utrudniałyby pracę innym osobom. Pod maską znajdziemy z kolei procesor Intel Core Ultra 5 235H vPro, ale dostępna jest też wersja z chipem Intel Core Ultra 7 265H vPro.

Osoby, które potrzebują wyższej wydajności GPU, by np. generować symulacje, mapy 3D lub zajmować się oprogramowaniem CAD, mogą rozbudować komputera o układ graficzny AMD Radeon W7500M 8 GB. Co równie istotne, użytkownik w razie potrzeby sam może zwiększyć ilość pamięci tego komputera: zarówno operacyjnej (16 GB), jak i masowej (512 GB) poprzez dołożenie RAM-u (do 64 GB) i dysku SSD (do 2 TB).

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Za łączność odpowiadają teraz moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5 wraz z opcjonalnym modemem (4G lub 5G) oraz port Ethernet (1 Gb/s). Do tego za sprawą dodatkowych modułów można dołożyć dwa dodatkowe porty tego typu (o przepustowościach 2,5 Gb/s i 10 Gb/s). Panasonic chwali się też, że Toughbook 56 to pierwszy laptop typu rugged, który pozwala łączyć się dzięki tym złączom równolegle z trzema sieciami.

A do czego to przydaje się w praktyce? Inżynierowie pracujący w terenie mogą z użyciem tego laptopa pobierać jednocześnie dane z trzech urządzeń oraz szybko wysyłać profile konfiguracyjne i aktualizacje. Toughbook 56 pozwala też na szybkie testy sieci światłowodowych i aktualizacje infrastruktury oraz błyskawiczne przesyłanie danych z czujników IoT.

Panasonic Toughbook 56 to laptop modułowy.

Dodatkowe porty Ethernet to nie jedyne moduły, o które można ten komputer rozbudować - dostępne są trzy strefy rozszerzeń (po lewej, po prawej i z tyłu), do których można wpiąć np. port VGA. Panasonic zapewnia przy tym, że większość akcesoriów pasujących do Toughbooka 55 będzie pasowała do nowego Toughbooka 56.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Po lewej stronie, oprócz Ethernetu 10 Gbe, można zamontować dodatkowy SSD, czytnik kart pamięci i napęd DVD. Po prawej stronie umieścić można dodatkowy akumulator, czytnik kart pamięci i skaner odcisków palców. Z tyłu zaś możemy wstawić różne kombinacje portów, w tym wspomniane VGA, wzmocnione USB-A 2.0 itd.

Obudowa spełnia przy tym wymagania normy MIL-STD-810H oraz posiada klasę szczelności IP53. Zabezpieczono je również pod kątem sprzętowo-programowym w oparciu o modelu identity-first, aby minimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa urządzenia oraz zagrożeń związanych ze sterownikami i firmware.

Tym wszystkim zarządzają Windows 11 Pro albo Red Hat Enterprise Linux 10. A co z czasem pracy? Wedle specyfikacji jest to 12 godz. na jednym ładowaniu (czyli o 2 godz. dłużej niż w poprzedniku). Można go wydłużyć dwukrotnie poprzez użycia dwóch wymiennych w czasie pracy akumulatorów, aby wytrzymał całą zmianę.

Galeria: 7 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 7

Panasonic Toughbook 56 - zmiany nie tylko pod maską

Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż Panasonic Toughbook 56 łatwiej się otwiera od poprzednika - nawet jeśli robimy to z założonymi rękawiczkami. Nie mamy tutaj zatrzasku za sprawą konstrukcji o nazwie ErgoGrip Edge, którą uzupełnia nowy zawias ErgoGrip Hinge, który chroni urządzenie przed uszkodzeniem w trakcie transportu i minimalizuje ryzyko otwarcia otwierania się urządzenia.

Wspomniany uchwyt, czyli ErgoGrip Handle, także został usprawniony w porównaniu do poprzedniego modelu. Wykonany jest z teksturowanej żywicy, co zmniejsza zmęczenie dłoni i zapewnia stabilny chwyt nawet podczas długiego noszenia i to nawet podczas chwytania go mokrą, spoconą dłonią. Poprawiono też touchpad, który ma zaokrąglone guziki, aby ułatwić obsługę bez kierowania w jego stronę wzroku.

REKLAMA

Jeśli chodzi o porty, to poza Ethernetem w standardzie 1 Gbe i tymi, że można dokładać dodatkowe za sprawą modułów, w obudowie znajdziemy port HDMI, 2 złącza Thunderbolt 4 z obsługą Power Delievery i wtyczką USB-C oraz USB-A (3.2). Do tego dochodzi złącze zasilania, które trudniej uszkodzić w ruchu niż USB.

A kiedy Panasonic Toughbook 56, który będzie przy tym wszystkim ważył jedynie nieco ponad 2 kg, trafi do sklepów? Producent zapowiedział, iż jego nowego wzmocnionego laptopa będzie można kupić już w maju 2026 r.

REKLAMA

Piotr Grabiec 12.03.2026 16:01

Ładowanie...