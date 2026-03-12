MacBook Neo z niespodzianką. Nie bój się, że go popsujesz
Nowy tani laptop od Apple’a, czyli MacBook Neo, skrywa kilka tajemnic. Jedna dotyczy tego, co się dzieje, gdy sprzęt się uszkodzi. Mamy dobre wieści.
MacBook Neo okazał się strzałem w dziesiątkę. Chociaż mówimy o laptopie wyposażonym w chip A18 Pro rodem z iPhone’a, to radzi sobie w praktyce świetnie. Oferuje wydajność porównywalną do… starszych MacBooków z desktopowym Apple M1. Daje radę odpalać gry i to te z kategorii AAA pisane wpierw z myślą o systemie Windows, a do tego można na nim sprawnie pracować nawet w wersji z 8 GB RAM-u.
Montaż prostych filmów i to w 4K, amatorska obróbka zdjęć, tworzenie muzyki - te zadania może nie są realizowane tak szybko, jak na topowych maszynach, ale MacBook Neo za 3 tys. zł sobie z tym wszystkim radzi. Do tego ma taką samą wydajność po podłączeniu do prądu, jak i z dala od gniazdka, a do tego zapewnia bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. I to nie koniec dobrych wieści.
Co nam mówi MacBook Neo rozebrany na części?
Nowy tani laptop Apple’a trafił do sprzedaży w tym tygodniu, ale pierwsze egzemplarze zostały już rozebrane na części. Dzięki temu wiemy, że tak naprawdę ten komputer to w zasadzie ogromny akumulator o pojemności aż 37 Wh z doczepionym ekranem, klawiszami i portami (przy czym macOS poinformuje użytkownika, jeśli ten podłączy np. dysk przenośny do tego wolniejszego USB-C!).
Oprócz tego fakt, iż spece dobrali się do tego komputera, wiemy więcej na temat jego budowy, a co za tym idzie - możliwości dokonywania napraw, jeśli z czasem pojawi się jakaś usterka. Wiele osób obawiało się, iż MacBook Neo okaże się typową jednorazówką, a uszkodzenie mechaniczne sprawi, że trzeba będzie go wyrzucić i kupić nową sztukę. Okazuje się, że wręcz przeciwnie.
Nie musisz na MacBook Neo chuchać i dmuchać.
Nie tylko jest to najtańszy komputer w ofercie Apple’a, ale do tego producent zdecydował się na kilka rozwiązań, które ułatwią wymianę zużytych lub uszkodzonych komponentów. Może i nie wymienimy dysku na większy ani pamięci operacyjnej, bo te są zlutowane z procesorem, ale przynajmniej pozostałe podzespoły demontuje się za pomocą zwykłego śrubokręta.
Rozebranie komputera na czynniki pierwsze zajęło jedynie sześć minut i nie wymagało np. odklejania akumulatora ani nic z tych rzeczy. Do tego da się wymienić klawiaturę bez konieczności demontowania wraz z nią całej górnej części podstawy komputera, jak to było w przypadku poprzednich modeli komputerów przenośnych od Apple’a. Same dobre wieści.
Oprócz tego Apple w duchu zgodności z tzw. prawem do naprawy przygotował dokumentację techniczną. Komputer, podobnie jak inne sprzęty w ofercie firmy z Cupertino, objęty jest programem samodzielnych napraw. Jedyne, czego na dziś brakuje, to możliwości zamówienia zestawu naprawczego wraz z częściami zamiennymi do MacBooka Neo. Oby pojawiły się w ofercie niedługo.