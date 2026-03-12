MacBook Neo z niespodzianką. Nie bój się, że go popsujesz

Ładowanie...

MacBook Neo okazał się strzałem w dziesiątkę. Chociaż mówimy o laptopie wyposażonym w chip A18 Pro rodem z iPhone’a, to radzi sobie w praktyce świetnie. Oferuje wydajność porównywalną do… starszych MacBooków z desktopowym Apple M1. Daje radę odpalać gry i to te z kategorii AAA pisane wpierw z myślą o systemie Windows, a do tego można na nim sprawnie pracować nawet w wersji z 8 GB RAM-u.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone MacBookowi Neo:

REKLAMA

Montaż prostych filmów i to w 4K, amatorska obróbka zdjęć, tworzenie muzyki - te zadania może nie są realizowane tak szybko, jak na topowych maszynach, ale MacBook Neo za 3 tys. zł sobie z tym wszystkim radzi. Do tego ma taką samą wydajność po podłączeniu do prądu, jak i z dala od gniazdka, a do tego zapewnia bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. I to nie koniec dobrych wieści.

Co nam mówi MacBook Neo rozebrany na części?

Nowy tani laptop Apple’a trafił do sprzedaży w tym tygodniu, ale pierwsze egzemplarze zostały już rozebrane na części. Dzięki temu wiemy, że tak naprawdę ten komputer to w zasadzie ogromny akumulator o pojemności aż 37 Wh z doczepionym ekranem, klawiszami i portami (przy czym macOS poinformuje użytkownika, jeśli ten podłączy np. dysk przenośny do tego wolniejszego USB-C!).

Oprócz tego fakt, iż spece dobrali się do tego komputera, wiemy więcej na temat jego budowy, a co za tym idzie - możliwości dokonywania napraw, jeśli z czasem pojawi się jakaś usterka. Wiele osób obawiało się, iż MacBook Neo okaże się typową jednorazówką, a uszkodzenie mechaniczne sprawi, że trzeba będzie go wyrzucić i kupić nową sztukę. Okazuje się, że wręcz przeciwnie.

Nie musisz na MacBook Neo chuchać i dmuchać.

Nie tylko jest to najtańszy komputer w ofercie Apple’a, ale do tego producent zdecydował się na kilka rozwiązań, które ułatwią wymianę zużytych lub uszkodzonych komponentów. Może i nie wymienimy dysku na większy ani pamięci operacyjnej, bo te są zlutowane z procesorem, ale przynajmniej pozostałe podzespoły demontuje się za pomocą zwykłego śrubokręta.

Rozebranie komputera na czynniki pierwsze zajęło jedynie sześć minut i nie wymagało np. odklejania akumulatora ani nic z tych rzeczy. Do tego da się wymienić klawiaturę bez konieczności demontowania wraz z nią całej górnej części podstawy komputera, jak to było w przypadku poprzednich modeli komputerów przenośnych od Apple’a. Same dobre wieści.

REKLAMA

Oprócz tego Apple w duchu zgodności z tzw. prawem do naprawy przygotował dokumentację techniczną. Komputer, podobnie jak inne sprzęty w ofercie firmy z Cupertino, objęty jest programem samodzielnych napraw. Jedyne, czego na dziś brakuje, to możliwości zamówienia zestawu naprawczego wraz z częściami zamiennymi do MacBooka Neo. Oby pojawiły się w ofercie niedługo.

REKLAMA

Piotr Grabiec 12.03.2026 18:56

Ładowanie...