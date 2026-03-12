Mapy Google zmieniły się nie do poznania. Największa metamorfoza od dekady

Ładowanie...

Mapy Google to prosta i intuicyjna aplikacja, która pomaga milionom Polaków dotrzeć do celu - niezależnie od tego, czy poruszają się pieszo, samochodem, czy komunikacją zbiorową. W ostatnich latach Google szlifował pomniejsze elementy interfejsu, odświeżając kolory czy wprowadzając trójwymiarowy widok budynków. Nadchodząca aktualizacja sprawi jednak, że będzie jeszcze ładniej.

REKLAMA

Mapy Google z ogromną zmianą wizualną

Google wprowadza do Map funkcję nawigacji imersyjnej (immersive navigation). To nowość, która całkowicie odświeża wygląd i sposób korzystania z aplikacji, wprowadzając m.in. przeprojektowane elementy wizualne.

Największą różnicę poczujemy dzięki "żywemu" widokowi 3D. Aplikacja będzie teraz znacznie lepiej odzwierciedla budynki, wiadukty oraz ukształtowanie terenu wokół nas. W razie potrzeby Mapy Google podświetlą kluczowe szczegóły drogi, takie jak pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną czy znaki stop. Ma to pomóc kierowcom w lepszym przewidywaniu sytuacji na drodze.

Mapy oferują też szerszy podgląd trasy. Oprogramowanie będzie inteligentnie przybliżać i oddalać elementy interfejsu, a nawet zamieniać teksturę budynków na przezroczystą, aby korzystający mógł przygotować się do trudnych zakrętów i zmian pasów. W tym celu zaktualizowano również wskazówki drogowe, aby były bardziej naturalne.

Do stworzenia nawigacji imersyjnej wykorzystano sztuczną inteligencję Gemini. Modele AI analizują rzeczywiste zdjęcia ze Street View oraz obrazy satelitarne, zapewniając niezwykle dokładny obraz punktów orientacyjnych na trasie.

Aktualizacja to nie tylko zmiany wizualne. Mapy Google dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji mają wprowadzić dwa przydatne ulepszenia:

Analiza tras alternatywnych - komunikaty informujące o dłuższych trasach z mniejszym natężeniem ruchu czy szybszych trasach z opłatami. Oprogramowanie ma wyświetlać też doniesienia o robotach drogowych i wypadkach;

Wskazówki dotyczące parkowania - gdy będziemy się zbliżać do miejsca docelowego, mapy mają podświetlać pobliskie parkingi oraz wskażą wejścia do budynków.

Nawigacja imersyjna początkowo jest dostępna w USA, ale w najbliższych miesiącach rozwiązanie trafi do użytkowników z innych państw. Rozwiązanie będzie widoczne nie tylko w aplikacjach mobilnych na Androida, iOS, ale też Android Auto czy CarPlay.

Czytaj też:

Zapytasz Mapy Google o to, czego szukasz

Mapy Google dodają też funkcję "Zapytaj mapy". Nowość będzie dostępna w formie przycisku tuż pod paskiem wyszukiwania. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapytać np. o miejsca, które chcemy znaleźć na mapach. Jeśli zapytamy np.: "gdzie mogę naładować telefon", oprogramowanie wyświetli miejsce docelowe wraz z trasą i szczegółami. Opcja konwersacyjna ma oferować inne funkcje np. tworzenia planu podróży i nie tylko.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 12.03.2026 17:02

Ładowanie...