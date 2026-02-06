Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować

Ładowanie...

Ustawa o rynkach cyfrowych nakłada surowe zasady na największych dostawców oprogramowania. Apple jest jednym z nich, a więc musiał dostosować np. system iOS do przepisów. W efekcie użytkownicy zyskali opcję pobierania aplikacji ze sklepów poza App Store oraz mogą korzystać z innych płatności poza Apple Pay, co otwiera możliwość obsługi zbliżeniowej wersji BLIK na iPhone. Mapy Apple okazały się jednak niezbyt znaczące.

Apple wygrywa z Unią Europejską. Mapy Apple pozostaną nietknięte

Jak podaje Reuters, władze UE zdecydowały, że ani Mapy Apple, ani Apple Ads nie spełniają kryteriów, aby skategoryzować je mianem strażników dostępów.

Komisja stwierdziła, że ​​Apple nie kwalifikuje się jako pośrednik w dostępie do Apple Ads i Apple Maps. Żadna z tych platform nie stanowi istotnej bramy dla użytkowników biznesowych, umożliwiającej dotarcie do użytkowników końcowych - stwierdziła Komisja Europejska w oświadczeniu.

Tym sposobem Apple uniknął obowiązku wprowadzenia zmian wynikających z ustawy o rynkach cyfrowych. Co to właściwie oznacza? Że firma może tworzyć usługę nawigacji tak jak wcześniej i nie musi decydować się na kroki, które miałyby na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z konkurencyjnych usług i ograniczenie faworyzacji własnego rozwiązania.

Google nie ma tak dobrze

Pamiętajmy, że Mapy Google zostały skategoryzowane przez Unię Europejską jako strażnik dostępu. Ta decyzja spowodowała jednak kilka ograniczeń, które są wyjątkowo denerwujące dla użytkowników:

mapa wyświetlana przez wyszukiwarkę nie jest interaktywna, a kliknięcie mapy nie przenosi nas bezpośrednio na stronę Map Google;

usunięcie przycisku Mapy z paska nawigacji (wcześniej była dostępny tuż obok opcji takich jak Grafika, Wiadomości, Wideo);

zakaz linkowania do wyników wyświetlanych z Map Google.

Ta decyzja jednak pokazuje, że rozwiązanie Apple’a nie stanowi realnej konkurencji dla Map Google pod względem liczby użytkowników. Miano strażnika dostępu jest nakładane na usługi największe firmy technologiczne, które mają ponad 45 mln aktywnych korzystających miesięcznie. Popularność Map Apple najwyraźniej nie jest tak wysoka.

Apple jest niezmiernie ucieszony z tej decyzji i publicznie dziękuje władzom UE za decyzję.

Te usługi napotykają na znaczną konkurencję w Europie. Cieszymy się, że Komisja uznała, że ​​nie spełniają one kryteriów wymaganych do ich uznania na mocy ustawy o rynkach cyfrowych - pisze Apple w oświadczeniu dotyczącym wyroku.

Mimo wszystko nie można zarzucić skuteczności usłudze nawigacyjnej od Apple’a. Ta nie tylko działa bardzo dobrze, ale też oferuje nieco nowocześniejszy, choć mniej łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Albert Żurek 06.02.2026 15:56

