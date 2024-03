Od teraz będziesz inaczej korzystał z Map Google. Znamy powód

Nie jest to widzimisię wyszukiwarkowego giganta, wszak odpalając VPN z lokalizacją spoza Unii Europejskiej (np. Stany Zjednoczone), wszystko działa tak jak wcześniej – kliknięcie mapki, o ile da się w nią kliknąć, przenosi nas do aplikacji albo na stronę internetową Map Google. Przez zmianę użytkownicy nie mogą korzystać z oprogramowania jak wcześniej, co w wielu wypadkach jest problematyczne. Co prawda może i znajdziemy upragnioną lokalizację na wieczorne wyjście, ale aby sprawdzić m.in. sposób dojazdu, trzeba będzie udawać się do aplikacji Map Google i tam wpisywać nazwę miejsca.