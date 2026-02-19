Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz

Ładowanie...

Usługa nawigacyjna Google’a dziś nie tylko służy do wskazywania trasy. To platforma z miejscami, opiniami i zdjęciami. Ostatnio wiele osób zauważyło jednak, że funkcje społecznościowe nie działają bez zalogowania się do konta Google.

Mapy Google z ograniczeniami dla niezalogowanych użytkowników

Na Reddicie zauważono, że niezalogowani użytkownicy podczas korzystania z Map Google widzą tzw. tryb ograniczonego widoku w formie wyskakującego okienka. Google twierdzi, że może to nastąpić:

jeśli w Mapach Google występują problemy;

gdy usługa wykryje nietypowy ruch;

jeżeli rozszerzenia przeglądarki zakłócają działanie usługi.

Komunikat jednak potwierdza, że "zalogowanie się w Mapach Google może pomóc uniknąć ponownego wyświetlania ograniczonego widoku". Czym jest właściwie tym ograniczony widok? To rozwiązanie, które znacząco ogranicza możliwości oprogramowania w przeglądarce internetowej.

fot. Reddit

Będąc zalogowanym możemy skorzystać ze wszystkich funkcji, natomiast niezalogowani mogą mieć problemy z ograniczeniami. Przede wszystkim tryb nie pozwala przeglądać opinii i zdjęć dodanych do określonego miejsca zaznaczonego na mapach. Nie wyświetla też wielu punktów na mapie takich jak pobliskie hotele, firmy i inne atrakcje.

Jeśli chce się sprawdzić szczegółowe informacje o np. restauracji Mapy Google w trybie ograniczonego widoku nie wyświetlają menu, powiązanych lokalizacji, analizy popularnych godzin odwiedzania czy informacji o statusie - czy można zjeść na miejscu, na wynos czy skorzystać z dostawy. Praktycznie nie wyświetla się nic poza podstawowymi danymi takimi jak telefon czy strona internetowa.

Brak możliwości sprawdzenia opinii, czy zdjęć menu jest tutaj największym problemem. Google nie skomentował publicznie zmiany. Na szczęście mam dobrą wiadomość - nie każdy zobaczy ograniczony widok w Mapach Google. Sam wykonałem prosty test wchodząc do usługi w karcie incognito, gdzie jestem niezalogowany ani nie mam aktywnych rozszerzeń. Nie dostrzegłem, aby u mnie opcja ograniczała widok kluczowych informacji na mapach.

Albert Żurek 19.02.2026 12:44

