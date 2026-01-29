REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie

Google ulepszył Mapy. Aplikacja zyskała możliwość sterowania bez użycia rąk podczas spaceru lub jazdy na rowerze. Wykorzystasz do tego polecenia głosowe.

Albert Żurek
Gemini Mapy google
REKLAMA

Mapy Google już wcześniej otrzymały wsparcie asystenta sztucznej inteligencji Gemini. Opcja jednak była dostępna głównie dla kierowców, którzy uruchomili nawigację do określonego punktu. Teraz producent udostępnia narzędzie dla kolejnych grup użytkowników.

REKLAMA

Mapy Google ze sterowaniem bez użycia rąk. Podczas spaceru i jazdy rowerem

Asystent sztucznej inteligencji Gemini został udostępniony dla nawigacji pieszej i rowerowej. Skąd aplikacja wie, że poruszamy się o własnych nogach lub rowerem? Jeśli ustawiamy nawigację do określonego punktu, musimy wybrać środek transportu: samochód, komunikację miejską, nogi, rower czy nawet - od niedawna - samolot. 

Załóżmy, że jesteśmy w nowym mieście lub okolicy, którą słabo znamy. W takim scenariuszu asystent bazujący na sztucznej inteligencji ma uprościć znalezienie określonego miejsca na trasie. Wystarczy zapytać np.: "gdzie znajdę restaurację z toaletą na trasie?". Można też poprosić, aby sztuczna inteligencja poprowadziła nas do najbliższej Żabki, bez potrzeby ręcznego wyszukiwania sklepu na mapie i ustawiania nawigacji. 

Będąc na spacerze można łatwo się zatrzymać, wtedy obsługa Map Google bez użycia rąk nie jest tak przydatna jak podczas kierowania samochodem, ale to wciaż przydatne ułatwienie dla pieszych. Producent dodał też obsługę rozwiązania dla rowerzystów - bez odrywania rąk od kierownicy można np. poprosić o znalezienie najbliższego sklepu, zapytać, ile minut zostało do celu albo wydać polecenie wysłania SMS-a do określonego kontaktu.

Czytaj też:

Google udostępnia Gemini dla pieszych i rowerzystów na całym świecie w Mapach Google na urządzeniach z systemem Android i iOS. Rozwiązanie ma być dostępne wszędzie tam, gdzie można skorzystać z usługi Gemini. W Polsce mamy możliwość obsługi czatbota Google’a. Dodam, że u siebie jeszcze nie widzę obsługi Gemini w oprogramowaniu. 

REKLAMA

Sprawdziłem to zarówno na smartfonie Apple’a, jak i na telefonie z Androidem. Jak można sprawdzić dostępność? Podczas nawigowania w prawym górnym rogu interfejsu powinniście zobaczyć ikonę Gemini. U mnie widnieje Asystent Google. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
29.01.2026 17:03
Tagi: GeminiGoogle MapsmapyNawigacjaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA