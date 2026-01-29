Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie

Ładowanie...

Mapy Google już wcześniej otrzymały wsparcie asystenta sztucznej inteligencji Gemini. Opcja jednak była dostępna głównie dla kierowców, którzy uruchomili nawigację do określonego punktu. Teraz producent udostępnia narzędzie dla kolejnych grup użytkowników.

Mapy Google ze sterowaniem bez użycia rąk. Podczas spaceru i jazdy rowerem

Asystent sztucznej inteligencji Gemini został udostępniony dla nawigacji pieszej i rowerowej. Skąd aplikacja wie, że poruszamy się o własnych nogach lub rowerem? Jeśli ustawiamy nawigację do określonego punktu, musimy wybrać środek transportu: samochód, komunikację miejską, nogi, rower czy nawet - od niedawna - samolot.

Załóżmy, że jesteśmy w nowym mieście lub okolicy, którą słabo znamy. W takim scenariuszu asystent bazujący na sztucznej inteligencji ma uprościć znalezienie określonego miejsca na trasie. Wystarczy zapytać np.: "gdzie znajdę restaurację z toaletą na trasie?". Można też poprosić, aby sztuczna inteligencja poprowadziła nas do najbliższej Żabki, bez potrzeby ręcznego wyszukiwania sklepu na mapie i ustawiania nawigacji.

Będąc na spacerze można łatwo się zatrzymać, wtedy obsługa Map Google bez użycia rąk nie jest tak przydatna jak podczas kierowania samochodem, ale to wciaż przydatne ułatwienie dla pieszych. Producent dodał też obsługę rozwiązania dla rowerzystów - bez odrywania rąk od kierownicy można np. poprosić o znalezienie najbliższego sklepu, zapytać, ile minut zostało do celu albo wydać polecenie wysłania SMS-a do określonego kontaktu.

Google udostępnia Gemini dla pieszych i rowerzystów na całym świecie w Mapach Google na urządzeniach z systemem Android i iOS. Rozwiązanie ma być dostępne wszędzie tam, gdzie można skorzystać z usługi Gemini. W Polsce mamy możliwość obsługi czatbota Google’a. Dodam, że u siebie jeszcze nie widzę obsługi Gemini w oprogramowaniu.

Sprawdziłem to zarówno na smartfonie Apple’a, jak i na telefonie z Androidem. Jak można sprawdzić dostępność? Podczas nawigowania w prawym górnym rogu interfejsu powinniście zobaczyć ikonę Gemini. U mnie widnieje Asystent Google.

Albert Żurek 29.01.2026 17:03

