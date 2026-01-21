Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy

Ładowanie...

Nowe urządzenie służy do przygotowania smoothie. Nie jest to jednak maszyna przeznaczona dla sprzedawców, a klientów. Działa trochę jak klasyczny ekspres do kawy dostępny w sieci sklepów. Klient wybiera smak, opłaca usługę i sam przygotowuje własne smoothie.

Żabka testuje automaty do smoothie. Tanio i samoobsługowo

Pierwszy automat pojawił się już w Poznaniu w kompleksie biurowo-usługowym na ul. Matyi 8. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Tuż obok automatu znajduje się lodówka, z której wyciągamy kubeczek. Ten kosztuje zaledwie 7,99 zł - jest to zatem znacznie mniej niż za smoothie dostępne np. w popularnych sieciach kawiarni.

Za kubek płacimy przy kasie lub samoobsługówce, o ile takowa jest dostępna. Dostępne są cztery smaki:

truskawka i banan;

mango i ananas;

truskawka, borówka i malina,

banan, gruszka, ogórek, jarmuż.

Tak wygląda automat smoothie (źródło: Testeralgorytmu | TikTok)

Następnie przechodzimy do przygotowania produktu - cena 7,99 zł obejmuje też samo użycie maszyny. Po zakupie kubeczka:

zdejmujemy plastikowe wieczko;

skanujemy kod QR z folii, aby uruchomić automat;

zdjąć folię i włożyć kubek do maszyny.

Następnie urządzenie mieli składniki i produkt jest już gotowy - tworzy gęsty, chłodny oraz świeży napój. Proces trwa dosłownie chwilę i bazuje na zasadzie samoobsługi.

Trend wyciągnięty z Azji - Japończycy znają to od lat

Trudno nie zauważyć tu dużej inspiracji Azją. W 7-Eleven - największej sieci sklepów na świecie - podobne automaty są standardem. Japończycy są mocno przyzwyczajeni do rozwiązań samoobsługowych ze względu na dużą popularność urządzeń do przygotowania gotowych dań, napojów i innych.

Miejmy nadzieję, że automaty do smoothie w Żabce staną się standardem.

Albert Żurek 21.01.2026 19:20

