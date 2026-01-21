Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Żabka rozpoczęła testy nowego automatu, które ma wzbogacić ofertę sieci. Już nie będziesz kupować tylko hot-doga, ale też zrobisz sobie też zimny i owocowy napój.
Nowe urządzenie służy do przygotowania smoothie. Nie jest to jednak maszyna przeznaczona dla sprzedawców, a klientów. Działa trochę jak klasyczny ekspres do kawy dostępny w sieci sklepów. Klient wybiera smak, opłaca usługę i sam przygotowuje własne smoothie.
Żabka testuje automaty do smoothie. Tanio i samoobsługowo
Pierwszy automat pojawił się już w Poznaniu w kompleksie biurowo-usługowym na ul. Matyi 8. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Tuż obok automatu znajduje się lodówka, z której wyciągamy kubeczek. Ten kosztuje zaledwie 7,99 zł - jest to zatem znacznie mniej niż za smoothie dostępne np. w popularnych sieciach kawiarni.
Za kubek płacimy przy kasie lub samoobsługówce, o ile takowa jest dostępna. Dostępne są cztery smaki:
- truskawka i banan;
- mango i ananas;
- truskawka, borówka i malina,
- banan, gruszka, ogórek, jarmuż.
Następnie przechodzimy do przygotowania produktu - cena 7,99 zł obejmuje też samo użycie maszyny. Po zakupie kubeczka:
- zdejmujemy plastikowe wieczko;
- skanujemy kod QR z folii, aby uruchomić automat;
- zdjąć folię i włożyć kubek do maszyny.
Następnie urządzenie mieli składniki i produkt jest już gotowy - tworzy gęsty, chłodny oraz świeży napój. Proces trwa dosłownie chwilę i bazuje na zasadzie samoobsługi.
Czytaj też:
Trend wyciągnięty z Azji - Japończycy znają to od lat
Trudno nie zauważyć tu dużej inspiracji Azją. W 7-Eleven - największej sieci sklepów na świecie - podobne automaty są standardem. Japończycy są mocno przyzwyczajeni do rozwiązań samoobsługowych ze względu na dużą popularność urządzeń do przygotowania gotowych dań, napojów i innych.
Miejmy nadzieję, że automaty do smoothie w Żabce staną się standardem.