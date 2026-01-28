Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze

Ładowanie...

Androida można nie lubić i kłócić się o to ile Google sam stworzył, a ile skopiował z Apple'a, ale jednego nie można odmówić koncernowi z Mountain View: dobrej integracji Gemini na przestrzeni całego systemu. Problem polega na tym, że według Unii Europejskiej ta integracja jest zbyt dobra - i zbyt ekskluzywna.

Gemini nie może być jedynym "uprzywilejowanym" asystentem

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Google'a w ramach Digital Markets Act. Bruksela chce sprawdzić, czy firma nie narusza nowych przepisów, faworyzując własne usługi - w tym Gemini - kosztem zewnętrznych dostawców sztucznej inteligencji.

Sedno sprawy dotyczy Androida. Komisja oczekuje, że Google zapewni zewnętrznym chatbotom i asystentom AI taki sam poziom dostępu do funkcji systemu, z jakiego korzysta Gemini. Chodzi m.in. o głęboką integrację z systemem, kontekstowe działanie w aplikacjach czy dostęp do kluczowych interfejsów.

Jak podkreśla Komisja, celem postępowania jest zapewnienie "równej szansy na innowacje i konkurowanie na szybko zmieniającym się rynku AI na urządzeniach mobilnych". W praktyce oznacza to, że Gemini nie powinno być jedyną usługą, która "rozumie" Androida od środka.

Google ma też podzielić się danymi wyszukiwarki

Drugim filarem postępowania jest wyszukiwarka Google. Bruksela chce, by firma udostępniła konkurencyjnym wyszukiwarkom oraz firmom AI zanonimizowane dane dotyczące rankingów, zapytań, kliknięć i wyświetleń. Według Komisji bez takich danych rywale nie są w stanie sensownie optymalizować swoich usług ani zaoferować realnej alternatywy dla wyszukiwarki Google’a.

Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za suwerenność technologiczną, bezpieczeństwo i demokrację, nie ukrywa, że stawka jest wysoka: rynek AI ma pozostać otwarty, konkurencja ma odbywać się "na meritum", a innowacje mają służyć konsumentom i firmom, nie tylko jednemu gigantowi.

Komisja planuje zakończyć postępowanie w ciągu sześciu miesięcy. W ciągu pierwszych trzech Google ma otrzymać wstępne ustalenia oraz projekt środków, które będzie musiało wdrożyć, by spełnić wymogi DMA. Jeśli firma nie zastosuje się do zaleceń, sprawa może przerodzić się w formalne śledztwo zakończone karami - do 10 procent globalnych rocznych przychodów.

To nie pierwszy raz, gdy Google trafia na celownik Brukseli. Firma już wcześniej była oskarżana o promowanie własnych usług (m.in. zakupowych i podróżniczych), utrudnianie używania alternatywnych metod płatności w Google Play oraz o praktyki związane z treściami wydawców w wyszukiwarce i produktach AI.

Odpowiedź Google’a: obawy o prywatność i innowacje

Google nie pozostaje bierny. W komentarzu przesłanym do serwisu Android Authority firma podkreśla, że Android od początku był projektowany jako system otwarty, a dodatkowe obowiązki mogą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych:

„Android jest z założenia otwarty, a my już licencjonujemy dane wyszukiwarki konkurentom w ramach DMA. Obawiamy się jednak, że dalsze regulacje - często napędzane skargami konkurencji, a nie interesem konsumentów - mogą zagrozić prywatności użytkowników, bezpieczeństwu oraz innowacjom.”

Najbliższe miesiące pokażą, czy Google przekona KE, czy też będzie musiał głęboko przebudować sposób, w jaki Gemini i Android współpracują z resztą rynku AI. Jedno jest pewne: dla Unii jeden asystent "pierwszej kategorii" to o jednego za dużo.

Malwina Kuśmierek 28.01.2026 21:24

