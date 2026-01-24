REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Foto

Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem

Zdjęcia Google chcą zrobić z nas memy. Me Meme to najdziwniejsza funkcja AI, jaką Google dodał od lat.

Maciej Gajewski
Zdjęcia Google Me Meme
REKLAMA

Zdjęcia Google od dawna kojarzą się z magazynem zdjęć rodzinnych. Miejscem, gdzie lądują wakacyjne panoramy, selfie z dziećmi i zdjęcia paragonów, które może się kiedyś przydadzą. Google chce jednak obudzić w nas więcej kreatywności i wzbogaca usługę o coraz to nowsze narzędzia do zabawy z fotkami. Najnowszy pomysł to potencjalny hit.

Me Meme - bo tak nazwano nowy eksperyment - pozwala zamienić własną twarz w mem. Dosłownie. Wybierasz szablon, wrzucasz zdjęcie, a Zdjęcia Google generują mema z twoim wizerunkiem.

REKLAMA

Czytaj też:

Jak działa Me Meme? Bardzo prosto

Cała magia kryje się w przycisku Utwórz. Użytkownik wybiera szablon memu - albo wgrywa własny - dodaje zdjęcie twarzy, a resztę wykonuje model generatywny Google’a. Po chwili otrzymujemy gotowy mem, który można zapisać, udostępnić lub… wygenerować ponownie, jeśli efekt nie spełnia oczekiwań.

To właśnie prostota jest tu kluczowa. Google nie próbuje udawać, że to narzędzie do profesjonalnej kreacji. To ma być szybka zabawa, coś, co wywoła uśmiech i sprawi, że użytkownik wróci do aplikacji. I to działa - bo memy są jednym z najbardziej naturalnych sposobów, w jakie Internet bawi się obrazem.

Co napędza tę funkcję? Gemini Nano, czyli AI w wersji kieszonkowej

Google wykorzystuje tu wariant Gemini Nano - ultralekki model, który działa lokalnie i jest zoptymalizowany pod szybkie, kreatywne manipulacje obrazem. W środowisku inżynierów Google’a funkcja ta bywa określana żartobliwie jako Nano Banana - to ten sam silnik, który odpowiada za przekształcanie zdjęć w stylizowane ilustracje, obrazy olejne czy kreskówkowe portrety.

Google uczciwie zaznacza, że funkcja jest eksperymentalna. Wygenerowane obrazy mogą nie być idealnie zgodne z oryginałem, a jakość zależy od tego jak dobre zdjęcie dostarczymy. Jasne, ostre, frontalne ujęcie twarzy - to przepis na najlepszy efekt. To ograniczenie nie jest niczym nowym dla modeli generatywnych, ale dobrze, że Google nie próbuje tego ukrywać.

Dlaczego Google to robi? Bo AI to dziś waluta uwagi

Me Meme nie jest tylko zabawnym dodatkiem. To element większej strategii. Zdjęcia Google mają przestać być biernym archiwum, a stać się miejscem do którego użytkownicy wracają regularnie - nie tylko po to, by przeglądać zdjęcia, ale by tworzyć nowe treści.

To podejście ma już swoje precedensy. OpenAI odniosło gigantyczny sukces dzięki Sora - aplikacji, która pozwala generować filmy z udziałem użytkownika. Trend jest jasny: ludzie chcą widzieć siebie w treściach tworzonych przez AI. Chcą być bohaterami memów, filmów, okładek magazynów. 

To nie jest tylko zabawa. To psychologia. A Google doskonale wie, że jeśli użytkownik zacznie traktować Zdjęcia jako kreatywny plac zabaw to zostanie w ekosystemie na dłużej.

Dostępność? Klasyka Google’a: najpierw Stany Zjednoczone, reszta świata później

Na start Me Meme trafi wyłącznie do użytkowników w Stanach Zjednoczonych - zarówno na Androidzie, jak i iOS. Dopiero później funkcja zacznie pojawiać się globalnie. 

Europejscy użytkownicy, w tym my, muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Google od lat stosuje model US-first testując nowe funkcje na największym rynku zanim wypuści je szerzej. To frustrujące, ale przewidywalne.

REKLAMA

Kiedy funkcja trafi do Polski, sprawdzimy ją na żywo. I jeśli Google pozwoli nam zrobić z siebie memy - zrobimy to z przyjemnością.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
24.01.2026 16:50
Tagi: GoogleSztuczna inteligencja (AI)ZdjęciaZdjęcia Google
Najnowsze
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
16:00
Rewolucja w laptopach. Na tym będziesz grać
Aktualizacja: 2026-01-24T16:00:00+01:00
12:52
Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-24T12:52:10+01:00
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
7:51
Biznes w kosmosie eksploduje. Dla Polski to potężna szansa
Aktualizacja: 2026-01-24T07:51:00+01:00
7:41
Koniec zależności od metali ziem rzadkich. "Zniknie bogactwo niektórych państw"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:41:00+01:00
7:31
Mieliśmy pracować wydajniej. "Te obietnice można wsadzić między bajki"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:31:00+01:00
7:21
Stary satelita nauczył się widzieć w nocy. Efekt niesamowity
Aktualizacja: 2026-01-24T07:21:00+01:00
7:11
Poważana ekspertka ostrzega - kosmici zdemolują bankowość
Aktualizacja: 2026-01-24T07:11:00+01:00
7:01
iPhone 18 Pro (Max), Fold, 18, 18e i Air 2 - wszystko, co wiemy, a wiemy dużo
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
21:52
Ubisoft w tarapatach. W te gry już nie zagracie
Aktualizacja: 2026-01-23T21:52:54+01:00
21:46
Polski GLOWS złapał rozbłysk Słońca. Wnioski są mocne
Aktualizacja: 2026-01-23T21:46:02+01:00
20:57
Nie uciekniesz od takich kas. Musisz pomachać paragonem
Aktualizacja: 2026-01-23T20:57:30+01:00
19:50
W Warszawie rośnie zielony wieżowiec. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-01-23T19:50:11+01:00
19:49
SteelSeries Arctis Nova Elite - recenzja. Nie jesteś godny słuchawek za 2500 zł
Aktualizacja: 2026-01-23T19:49:14+01:00
17:41
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
Aktualizacja: 2026-01-23T17:41:56+01:00
17:39
Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja
Aktualizacja: 2026-01-23T17:39:22+01:00
17:02
Wielki powrót futurystycznego kolosa. USA wprowadza broń hipersoniczną na morza
Aktualizacja: 2026-01-23T17:02:24+01:00
16:44
iPhone Air poprawiony. Nadrobili spory brak
Aktualizacja: 2026-01-23T16:44:01+01:00
15:49
Wiatr i słońce pokonały kopalne. Węgiel schodzi na margines
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:49+01:00
15:47
Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:47:18+01:00
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
9:33
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu
Aktualizacja: 2026-01-23T09:33:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA