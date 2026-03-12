REKLAMA
Apple aktualizuje iPhone'a sprzed dekady. Twój Android może tylko pozazdrościć

Apple zaktualizował smartfony, które w teorii od lat nie powinny otrzymywać uaktualnień. Wsparcie iPhone’ów to zupełnie inny poziom, którego Android nigdy nie osiągnie.

Albert Żurek
iPhone aktualizacja 10 lat
W obliczu wykrycia poważnej luki w zabezpieczeniach gigant technologiczny z Cupertino wydał szereg aktualizacji zabezpieczeń do iPhone’ów i iPadów. Tak, aby nie pozostawiać użytkowników na lodzie - mimo że jest ich tylko garstka. To niesamowite, że Apple pamięta o ponad dziesięcioletnich telefonach. 

Apple aktualizuje smartfony, które lata temu przestały być wspierane

Kilka dni temu zrobiło się głośno o podatności w zabezpieczeniach nazwanej Coruna. To łańcuch pięciu ataków bazujących na zbiorze 23 luk bezpieczeństwa, które mogły zostać wykorzystane w starszych systemach - od iOS 13 do 17.2.1.

Apple szybko zareagował i w minioną środę wydał poprawki dla urządzeń, które nie mogą już zostać uaktualnione do najnowszych wersji iOS, takich jak 26 czy 18. Łącznie wydano cztery pakiery poprawek dla wielu legendarnych urządzeń:

  • iOS 16.7.15: iPhone X, iPhone 8 (Plus);
  • iOS 15.8.7: iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone SE 1. generacji (2016);
  • iPadOS 16.7.15: iPad Air 2, iPad mini 4, iPod touch 7. generacji;
  • iPadOS 15.8.7, iPad 5. generacji, iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9 1. generacji.

Aktualizacje są już dostępne w ustawieniach starszych telefonów pod postacią krótkich komunikatów o „ważnych poprawkach zabezpieczeń”. Apple opublikował pełny dokument obejmujący szczegółowe wytłumaczenie dotyczące podatności.

Czytaj też:

Aktualizacje Apple’a to coś niesamowitego 

Jeśli problem dotyczy systemów operacyjnych od iOS 13 do 17.2.1, to dlaczego Apple zdecydował się na wydanie poprawek tylko dla dwóch wersji? Wynika to z faktu, w jaki sposób producent aktualizuje swoje urządzenia. Każdy telefon czy tablet ma własny zakres uaktualnień wynikający z roku wydania modelu - zazwyczaj urządzenia są uaktualniane przez sześć lub siedem lat.

Tak naprawdę żaden smartfon nie zatrzymał się na aktualizacji do iOS’a 13 czy 17 - modele z 2017 r. (iPhone X i iPhone 8) zakończono na iOS 16.7, natomiast iPhone’y 6s Plus z 2015 i iPhone’y 7 czy SE 1 z 2016 r. zatrzymały się na iOS 15.8. Mówimy jednak o urządzeniach, które mają na karku od dziewięciu do jedenastu lat, ale wciąż otrzymują aktualizacje.

Mimo że te modele stanowią tylko mały procent wszystkich aktywnych iPhone’ów, Apple o nich pamięta. Tymczasem 10-letnie telefony z Androidem pozostają bez uaktualnień, nawet w obliczu poważnych luk w zabezpieczeniach.

Albert Żurek
12.03.2026 18:36
Tagi: aktualizacjaAndroidAppleiOSiPhone
