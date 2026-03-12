Apple aktualizuje iPhone'a sprzed dekady. Twój Android może tylko pozazdrościć

Ładowanie...

W obliczu wykrycia poważnej luki w zabezpieczeniach gigant technologiczny z Cupertino wydał szereg aktualizacji zabezpieczeń do iPhone’ów i iPadów. Tak, aby nie pozostawiać użytkowników na lodzie - mimo że jest ich tylko garstka. To niesamowite, że Apple pamięta o ponad dziesięcioletnich telefonach.

Apple aktualizuje smartfony, które lata temu przestały być wspierane

Kilka dni temu zrobiło się głośno o podatności w zabezpieczeniach nazwanej Coruna. To łańcuch pięciu ataków bazujących na zbiorze 23 luk bezpieczeństwa, które mogły zostać wykorzystane w starszych systemach - od iOS 13 do 17.2.1.

Apple szybko zareagował i w minioną środę wydał poprawki dla urządzeń, które nie mogą już zostać uaktualnione do najnowszych wersji iOS, takich jak 26 czy 18. Łącznie wydano cztery pakiery poprawek dla wielu legendarnych urządzeń:

iOS 16.7.15: iPhone X, iPhone 8 (Plus);

iOS 15.8.7: iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone SE 1. generacji (2016);

iPadOS 16.7.15: iPad Air 2, iPad mini 4, iPod touch 7. generacji;

iPadOS 15.8.7, iPad 5. generacji, iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9 1. generacji.

Aktualizacje są już dostępne w ustawieniach starszych telefonów pod postacią krótkich komunikatów o „ważnych poprawkach zabezpieczeń”. Apple opublikował pełny dokument obejmujący szczegółowe wytłumaczenie dotyczące podatności.

Aktualizacje Apple’a to coś niesamowitego

Jeśli problem dotyczy systemów operacyjnych od iOS 13 do 17.2.1, to dlaczego Apple zdecydował się na wydanie poprawek tylko dla dwóch wersji? Wynika to z faktu, w jaki sposób producent aktualizuje swoje urządzenia. Każdy telefon czy tablet ma własny zakres uaktualnień wynikający z roku wydania modelu - zazwyczaj urządzenia są uaktualniane przez sześć lub siedem lat.

Tak naprawdę żaden smartfon nie zatrzymał się na aktualizacji do iOS’a 13 czy 17 - modele z 2017 r. (iPhone X i iPhone 8) zakończono na iOS 16.7, natomiast iPhone’y 6s Plus z 2015 i iPhone’y 7 czy SE 1 z 2016 r. zatrzymały się na iOS 15.8. Mówimy jednak o urządzeniach, które mają na karku od dziewięciu do jedenastu lat, ale wciąż otrzymują aktualizacje.

Mimo że te modele stanowią tylko mały procent wszystkich aktywnych iPhone’ów, Apple o nich pamięta. Tymczasem 10-letnie telefony z Androidem pozostają bez uaktualnień, nawet w obliczu poważnych luk w zabezpieczeniach.

Albert Żurek 12.03.2026 18:36

