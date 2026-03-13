FIFA dla dzieci może się skończyć. Biorą się za gry

Ładowanie...

Europejski system klasyfikacji gier PEGI przygotowuje jedną z największych zmian w swojej historii. Od czerwca 2026 r. przyznawane oznaczenia wiekowe będą uwzględniać nie tylko przemoc, wulgaryzmy czy nagość, ale również mechanizmy znane z gier sieciowych - w tym loot boxy, mikropłatności czy systemy zachęcające do codziennego logowania.

Nowe zasady wprowadzają tzw. „interaktywne kategorie ryzyka”. Mają one pomóc rodzicom lepiej ocenić, czy dana produkcja jest odpowiednia dla młodszych graczy. W praktyce oznacza to jednak, że wiele popularnych tytułów może otrzymać wyższe oznaczenia wiekowe niż dotychczas.

Loot boxy i mikropłatności pod lupą. PEGI zaostrza kryteria oceny

Największe zmiany dotyczą systemów losowych nagród, takich jak loot boxy czy mechaniki typu gacha. Według nowych wytycznych gry zawierające płatne losowe przedmioty będą domyślnie klasyfikowane jako PEGI 16, a w niektórych przypadkach nawet PEGI 18. To znacząca zmiana względem obecnych oznaczeń. Przykładowo seria piłkarska EA Sports FC - dotąd klasyfikowana jako PEGI 3 - może zostać przesunięta co najmniej do kategorii PEGI 16 ze względu na losowe pakiety kart w trybie Ultimate Team.

Nowe regulacje obejmują również inne typy mikropłatności. Gry oferujące czasowo ograniczone oferty lub promocje w sklepie wewnętrznym będą oznaczane jako PEGI 12. Jeśli jednak produkcja wykorzystuje mechanizmy związane z NFT lub blockchainem, automatycznie trafi do kategorii PEGI 18.

Gra zachęca do codziennego logowania? I cyk, leci PEGI 7 - albo i wyżej

PEGI zaczyna zwracać uwagę również na sposób projektowania systemów postępów w grach. Mechanizmy nagradzające częste powroty do gry - takie jak codzienne zadania czy bonusy za logowanie - będą klasyfikowane jako PEGI 7. Jeżeli jednak gra karze gracza za brak regularnej aktywności, na przykład poprzez utratę nagród lub cofanie postępów, oznaczenie zostanie podniesione do PEGI 12.

Jedna z najbardziej restrykcyjnych zmian dotyczy komunikacji między graczami. Produkcje oferujące całkowicie nieograniczony czat – bez możliwości blokowania użytkowników lub zgłaszania nadużyć – będą automatycznie klasyfikowane jako PEGI 18.

W praktyce takie gry są rzadkością - większość współczesnych gier z komunikacją pomiędzy graczami oferuje przynajmniej podstawowe narzędzia moderacji. PEGI podkreśla jednak, że wprowadzenie tej zasady ma wyznaczyć jasny standard bezpieczeństwa.

Nowe kryteria będą stosowane wobec gier zgłaszanych do klasyfikacji od czerwca 2026 r. Obejmą również istniejące tytuły, jeśli wprowadzą funkcje powiązane z nowymi kategoriami.

Według przewodniczącej rady PEGI Beate Våje celem zmian jest przede wszystkim lepsza informacja dla rodziców. Organizacja podkreśla, że rynek gier znacząco zmienił się od momentu powstania pierwszych systemów klasyfikacji ponad trzy dekady temu. Wówczas głównym powodem wprowadzania ograniczeń wiekowych były przemoc i treści seksualne. Dziś coraz większe znaczenie mają mechanizmy ekonomiczne oraz elementy projektowania gier, które mogą wpływać na zachowania graczy.

Wysiłki PEGI to jedno, ale ich uwzględnienie przy zakupie gry to drugie. Dobrze pamiętam czasy świetności gier pudełkowych, kiedy to przy kasie Empiku można było zobaczyć rodziców, którym dzieci podają gry PEGI 16+ lub 18+. Choć model dystrybucji gier zdecydowanie przeszedł do cyfrowego świata, to jednak nie sprawił on, że rodzice przykładają większą wagę do oznaczeń na platformach z grami. Mimo wszystko mam nadzieję, że może jednak ktoś się zainteresuje dlaczego FIFA na Steamie nagle skoczyła z PEGI 3 na PEGI 16.

