REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wiemy, jaki będzie najlepszy laptop tego roku. Szykuje się petarda

Oczy całego świata skupione są na MacBooku Neo, który przesuwa granice w kategorii cena/jakość/wydajność. Jednak najważniejsza premiera w sadzie Apple będzie miała miejsce później i ma przesunąć granice. Jaki będzie nowy MacBook Pro?

Paweł Grabowski
jaki bedzie co wiemy apple ultra m6
REKLAMA

MacBook Neo kosztuje 2999 zł i jest absolutnym hitem. Sam jestem zaskoczony, jak dobrze wycenione jest to urządzenie, więc z pewną dozą niepewności patrzę na zapowiedzi dotyczące laptopów z drugiego bieguna. Właśnie trwają intensywne prace nad królewskim MacBookiem Pro, a my już znamy pierwsze szczegóły.

REKLAMA

Jaki będzie nowy MacBook Pro?

Według przecieków nastąpi zmiana designu modelu, pierwsza od 2021 r. Co zobaczymy? MacBook Pro ma być lżejszy, cieńszy i ma zaskoczyć użytkowników. Przez chwilę zastanawiałem się, czy wróci touchbar pod ekranem, ale to raczej niemożliwe, bo Apple zdecydował się na zupełne inne rozwiązanie, ale o tym za chwilę.

Nowa generacja przyniesie królewskie procesory - M6, M6 Pro i M6 Max. Wprawdzie wydajność linii M5 jest ostatnim, na co narzekają użytkownicy, ale Apple ma plan. Nowe układy mają powstać w 2 nm procesie technologicznym, dzięki czemu będą wydajniejsze i jednocześnie mniej energożerne. Wprawdzie trudno mi to sobie wyobrazić, bo już teraz MacBooki zaskakują pod tym względem, ale wszystko wskazuje na to, że Apple nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

macbook-pro-2025-apple-m5-opinie-006

Jednak największym przełomem ma być nowy ekran. Będzie to pierwszy model producenta wyposażony w ekran dotykowy. I co więcej - ten dotyk nie zastąpi dobrze znanego trackpada, będzie alternatywną metodą obsługi komputera. Razem z MacBookiem Pro ma zadebiutować macOS 27, który wprowadzi rozszerzone wsparcie dla dotyku. Przecieki mówią o tym, że ekran będzie obsługiwał gesty znane z iPada.

Dotyk to tylko jedna z nowości w zakresie ekranu, bo po raz pierwszy MacBook będzie wyposażony w ekran OLED. Nie muszę nikomu tłumaczyć, że taki ekran to radość, taniec, śpiew i umiłowanie życia. Ale to jest jeszcze nic. Apple podobno ma pozbyć się notcha, który jest paskudny, na rzecz Dynamicznej Wyspy rodem z iPhone'a. Co więcej - ma działać dokładnie tak samo jak w smartfonach - będzie obsługiwać wydarzenia na żywo. Kosmos to mało powiedziane.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Kiedy zadebiutuje nowy MacBook Pro?

Warianty są dwa. Pierwszy mówi o styczniu 2027, ale pojawiają się głosy, że Apple przyspieszy premierę rewolucyjnego urządzenia. Niektórzy mówią, że to się zmieni i zobaczymy go w ostatnim kwartale tego roku. Pojawiają się również twierdzenia, że najpotężniejsza odmiana, która będzie miała na pokładzie wszystko, otrzyma dopisek Ultra. Czy tak będzie? Przekonamy się niedługo.

REKLAMA
Paweł Grabowski
12.03.2026 21:02
Tagi: AppleMac
Najnowsze
20:31
Od tych maszyn zależy, gdzie zrobisz zakupy. Dlatego muszą się zmienić
Aktualizacja: 2026-03-12T20:31:27+01:00
20:12
Ceny pamięci rosną z dnia na dzień. Boję się, co przyniesie jutro
Aktualizacja: 2026-03-12T20:12:21+01:00
19:57
Aparat Galaxy S26 Ultra kontra iPhone 17 Pro. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-03-12T19:57:30+01:00
19:31
Twój Android przyspieszy, a bateria odetchnie. Doceń to
Aktualizacja: 2026-03-12T19:31:13+01:00
18:56
MacBook Neo z niespodzianką. Nie bój się, że go popsujesz
Aktualizacja: 2026-03-12T18:56:05+01:00
18:36
Apple aktualizuje iPhone'a sprzed dekady. Twój Android może tylko pozazdrościć
Aktualizacja: 2026-03-12T18:36:35+01:00
17:57
YouTube doprowadzi cię do szału. Jeśli oglądasz na telewizorze, masz problem
Aktualizacja: 2026-03-12T17:57:49+01:00
17:02
Mapy Google zmieniły się nie do poznania. Największa metamorfoza od dekady
Aktualizacja: 2026-03-12T17:02:22+01:00
16:33
Sekretne ulepszenie Galaxy S26 i S26+. Mało kto wie, że potrafią teraz więcej
Aktualizacja: 2026-03-12T16:33:53+01:00
16:01
Czołg wśród laptopów doczekał się nowej wersji. Oto Panasonic Toughbook 56
Aktualizacja: 2026-03-12T16:01:07+01:00
15:27
Orange zmienia ważną zasadę w ofercie na kartę. Koniec irytującego problemu
Aktualizacja: 2026-03-12T15:27:22+01:00
14:43
Samsung Galaxy S25 z potężną aktualizacją. Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-03-12T14:43:20+01:00
13:47
System kaucyjny doczekał się absurdalnych przekrętów. Wycinanka grozi więzieniem
Aktualizacja: 2026-03-12T13:47:47+01:00
12:45
Wieżowiec z Warszawy nie ucieknie katu spod topora. Buldożer już się grzeje
Aktualizacja: 2026-03-12T12:45:18+01:00
12:01
Sklep Google Play jak Steam. Wypróbujesz gry przed zakupem
Aktualizacja: 2026-03-12T12:01:18+01:00
11:30
Whatsappa od dziś zainstalują także dzieci. Ale jest haczyk
Aktualizacja: 2026-03-12T11:30:17+01:00
10:48
Atak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Trop prowadzi do Iranu
Aktualizacja: 2026-03-12T10:48:59+01:00
9:59
Czy Macbook Neo nadaje się do gier? Sprawdził, kiedy laptop dostaje zadyszki
Aktualizacja: 2026-03-12T09:59:00+01:00
9:26
Polski zbiornik wysycha. Jezioro Klimkowskie walczy o przetrwanie
Aktualizacja: 2026-03-12T09:26:34+01:00
8:32
Nowy tryb dla Windowsa. Twój komputer stanie się Xboxem
Aktualizacja: 2026-03-12T08:32:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA