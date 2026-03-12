Ceny pamięci rosną z dnia na dzień. Boję się, co przyniesie jutro

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach rynek pamięci przeżył prawdziwy szok. W efekcie niemal wszystko, co bazuje na szybkiej pamięci DRAM lub NAND, drożeje. Najlepszymi przykładami są moduły RAM DDR5, dyski SSD czy smartfony - pierwsi producenci, tacy jak Samsung czy Oppo, już zdecydowali się na podwyżki. Firmy powiązane z branżą pamięci pokazują, jak dynamicznie zmienia się ten rynek.

Ceny pamięci wzrastają z dnia na dzień. Nawet o 50 proc.

Prezes marki Phison, odpowiadającej za kontrolery do szybkich dysków SSD, powiedział, że niektórzy producenci pamięci flash NAND podnieśli ceny nawet o 50 proc. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była fakt, że to już kolejna tego typu decyzja. Oznacza to, że w dzisiejszej rzeczywistości moduły potrafią podrożeć nawet o połowę praktycznie w ciągu jednej nocy.

To pokazuje, w jak tragicznej kondycji znajduje się obecnie rynek pamięci. Ze względu na ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją, która wymga potężnych akceleratorów AI (układów graficznych z superszybką pamięcią wideo oraz ogromnych zapasów szybkiej pamięci masowej), producenci mogą niemal dowolnie dyktować stawki. Giganci zajmujący się sprzętem do AI nie mają wyboru - i tak zapłacą wysokie sumy, aby mieć pewność, że otrzymają pamięć.

Obecnie sytacja wygląda tak, że dostawcy pamięci tacy jak Micron czy SK Hynix wyprzedają roczne, a nawet kilkuletnie zapasy pamięci z wyprzedzeniem. Czyli partie, które zostaną wyprodukowane dopiero za kilka lat w dużej części zostały już sprzedane. Według nowych doniesień Phison odpowiadający za kontrolery do nośników SSD również wpadł w pułapkę gigantów technologicznych.

Dotychczas firma notowała 10 proc. przychodów od klientów korporacyjnych, skupiając się głównie na rozwiązaniach konsumenckich. Obecnie udział firm zajmujących się AI wzrósł do 30 proc. i liczba ma z czasem wzrastać. Jednocześnie Phison zmienił taktykę i stawia na długoterminowe umowy z producentami pamięci NAND i DRAM, aby zapewnić odpowiednią podaż.

Producent jednak nie zamierza rezygnować z konsumenckich rozwiązań, z których korzystamy w laptopach i komputerach. Phison opracowuje kontrolery dla dysków SSD PCIe 6.0 oraz 7.0.

Jest tak źle, że trudno przewidzieć, co przyniesie jutro

Sytuacja na rynku pamięci zmienia się dynamicznie. Nic nie wskazuje na rychłe obniżki - przynajmniej dopóki zainteresowanie sztuczną inteligencją wśród firm nie osłabnie. Najważniejsze, aby ceny elektroniki użytkowej nie wzrastały. Rok się dopiero zaczął i przed nami jest jeszcze mnóstwo ważnych premier. Wiele firm najprawdopodobniej nie będzie w stanie zachować dotychczasowych cen produktów.

Albert Żurek 12.03.2026 20:12

