REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi

Posiadacze telefonów z Androidem otworzą Paczkomat z poziomu ekranu auta. InPost udostępnia aplikację mobilną na samochody kolejnych użytkowników dzięki integracji z Android Auto.

Albert Żurek
Android Auto InPost
REKLAMA

Rafał Brzoska poinformował, że apka InPost Mobile trafiła do Android Auto. Jeśli macie zainstalowaną aplikację polskiej firmy kurierskiej na smartfonie, ta pojawi się na wyświetlaczu systemu multimedialnego auta.

REKLAMA

Aplikacja InPost polubiła się z Android Auto. To ogromne ułatwienie

Android Auto to domyślna aplikacja w smartfonach z systemem Google’a, która pozwala korzystać z programów zainstalowanych na urządzeniu z ekranu dotykowego samochodu. Oprogramowanie dla większości osób służy do wygodnego nawigowania z Mapami Google lub zarządzania Spotify, ale od teraz umożliwia też uruchomienie aplikacji InPost.

Z rozwiązania skorzystają osoby, które mają samochód z Android Auto lub dokupili zewnętrzny wyświetlacz. Aplikacja InPostu została dostosowana do ekranów samochodowych. Dzięki temu nie musimy sięgać do kieszeni po telefon, aby odebrać paczkę. Oprogramowanie zapewnia podstawowe funkcje:

  • zdalne otwieranie Paczkomatu - skyrtki lub multiskrytki;
  • sprawdzanie aktualnej listy przesyłek gotowych do odbioru;
  • uruchomienie nawigacji do punktu odbioru - urządzenia Paczkomat lub PaczkoPunkty.

Zdecydowanie najciekawszą opcją jest możliwość otworzenia Paczkomatu z poziomu ekranu samochodu. Wystarczy podjechać pod punkt docelowy i na ekranie samochodu wybrać opcję odbioru przesyłki. Nie trzeba wyciągać telefonu, odblokowywać go, szukać i otwierać aplikacji InPostu. System Android Auto zazwyczaj mamy pod ręką - wystarczy otworzyć skrytkę, wziąć paczkę i odjechać.

Aby móc skorzystać z aplikacji InPost na Android Auto musimy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji 4.5.1., zalogować się do aplikacji na telefonie i wyrazić zgodę na udostępnienie lokalizacji. Kluczowe jest tu również połączenie telefonu z interfejsem samochodu. Android Auto nie działa bez smartfona, więc to nie tak, że urządzenie może zostać w domu. 

Czytaj też:

REKLAMA

Dodam, że już wcześniej InPost ułatwił życie Polakom i udostępnił opcję otwierania Paczkomatów dla użytkowników iPhone’ów korzystających z Apple CarPlay. Mimo wszystko system Android jest znacznie popularniejszy, więc wprowadzenie Android Auto to istotne ułatwienie w codziennym życiu dla wielu z nas. Chyba sam muszę pomyśleć nad CarPlay'em w swoim samochodzie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
27.01.2026 17:33
Tagi: AndroidAndroid AutoGoogleInPostkurierSmartfony
Najnowsze
17:19
Tak wygląda najstarsze drewniane narzędzie człowieka. Zabijaliśmy nim
Aktualizacja: 2026-01-27T17:19:26+01:00
16:54
Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje
Aktualizacja: 2026-01-27T16:54:55+01:00
16:35
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Aktualizacja: 2026-01-27T16:35:28+01:00
15:13
Gracze wygrali w prawo. Teraz Unia musi się zająć batem na wydawców
Aktualizacja: 2026-01-27T15:13:22+01:00
15:03
Chciałam idealnej klawiatury. Skończyłam, budując ją sama
Aktualizacja: 2026-01-27T15:03:31+01:00
14:45
Niemcy dają fortunę za tego, kto wyłączył im światło. A ja już wiem
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:17+01:00
14:45
LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:07+01:00
13:26
Afryka dosłownie pęka. Susze wywołały efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-27T13:26:58+01:00
12:53
Gość z OpenAI wpłacił Trumpowi miliony. U nas mówią na to łapówka
Aktualizacja: 2026-01-27T12:53:08+01:00
12:10
Płacisz mniej, ale stoisz w pociągu. Kolej oszalała
Aktualizacja: 2026-01-27T12:10:02+01:00
11:44
Niewidzialny szkielet kosmosu. Stworzyli obłędną mapę ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-01-27T11:44:07+01:00
10:39
Prezent dla Niej na Walentynki. Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-27T10:39:42+01:00
10:32
Twórca ChataGPT zapowiada "dramatyczne spowolnienie". Chodzi o ludzi, a nie boty
Aktualizacja: 2026-01-27T10:32:20+01:00
10:20
Mówi, że "ma już wszystko"? Te prezenty na Walentynki go zaskoczą
Aktualizacja: 2026-01-27T10:20:59+01:00
9:59
Miliardy na polskie zbrojenia. Największy pakiet obronny w historii UE
Aktualizacja: 2026-01-27T09:59:16+01:00
9:11
Cyfrowy paraliż ochrony zdrowia. Polskie szpitale zagrożone
Aktualizacja: 2026-01-27T09:11:38+01:00
8:17
Tarcza Wschód staje się potężna. Żelazna kurtyna nowej generacji
Aktualizacja: 2026-01-27T08:17:27+01:00
7:39
Trzynastoletni iPhone dostał aktualizację. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-01-27T07:39:54+01:00
7:00
Nowy Galaxy Z Flip7 wbija w fotel. Jest przepiękny
Aktualizacja: 2026-01-27T07:00:54+01:00
6:44
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt. Tańsze, z gwarancją i prawie nówka
Aktualizacja: 2026-01-27T06:44:33+01:00
6:34
Windows 11 ubija teraz komputery. Niech ktoś już skończy tę komedię
Aktualizacja: 2026-01-27T06:34:00+01:00
6:23
Trump "pracuje" nad swoim smartfonem w wersji Ultra. A zaliczki wcięło
Aktualizacja: 2026-01-27T06:23:00+01:00
6:11
Apple serwuje 10 nowych Maców w 2026. Czekam tylko na jednego, zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-01-27T06:11:00+01:00
6:01
Polacy oszaleli na punkcie atomu. Jeszcze nie mamy, już kochamy
Aktualizacja: 2026-01-27T06:01:00+01:00
21:52
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-26T21:52:21+01:00
21:01
5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę
Aktualizacja: 2026-01-26T21:01:01+01:00
20:48
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-26T20:48:45+01:00
20:28
GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki
Aktualizacja: 2026-01-26T20:28:40+01:00
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA