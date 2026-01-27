Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi

Ładowanie...

Rafał Brzoska poinformował, że apka InPost Mobile trafiła do Android Auto. Jeśli macie zainstalowaną aplikację polskiej firmy kurierskiej na smartfonie, ta pojawi się na wyświetlaczu systemu multimedialnego auta.

Aplikacja InPost polubiła się z Android Auto. To ogromne ułatwienie

Android Auto to domyślna aplikacja w smartfonach z systemem Google’a, która pozwala korzystać z programów zainstalowanych na urządzeniu z ekranu dotykowego samochodu. Oprogramowanie dla większości osób służy do wygodnego nawigowania z Mapami Google lub zarządzania Spotify, ale od teraz umożliwia też uruchomienie aplikacji InPost.

Z rozwiązania skorzystają osoby, które mają samochód z Android Auto lub dokupili zewnętrzny wyświetlacz. Aplikacja InPostu została dostosowana do ekranów samochodowych. Dzięki temu nie musimy sięgać do kieszeni po telefon, aby odebrać paczkę. Oprogramowanie zapewnia podstawowe funkcje:

zdalne otwieranie Paczkomatu - skyrtki lub multiskrytki;

sprawdzanie aktualnej listy przesyłek gotowych do odbioru;

uruchomienie nawigacji do punktu odbioru - urządzenia Paczkomat lub PaczkoPunkty.

Zdecydowanie najciekawszą opcją jest możliwość otworzenia Paczkomatu z poziomu ekranu samochodu. Wystarczy podjechać pod punkt docelowy i na ekranie samochodu wybrać opcję odbioru przesyłki. Nie trzeba wyciągać telefonu, odblokowywać go, szukać i otwierać aplikacji InPostu. System Android Auto zazwyczaj mamy pod ręką - wystarczy otworzyć skrytkę, wziąć paczkę i odjechać.

Aby móc skorzystać z aplikacji InPost na Android Auto musimy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji 4.5.1., zalogować się do aplikacji na telefonie i wyrazić zgodę na udostępnienie lokalizacji. Kluczowe jest tu również połączenie telefonu z interfejsem samochodu. Android Auto nie działa bez smartfona, więc to nie tak, że urządzenie może zostać w domu.

Dodam, że już wcześniej InPost ułatwił życie Polakom i udostępnił opcję otwierania Paczkomatów dla użytkowników iPhone’ów korzystających z Apple CarPlay. Mimo wszystko system Android jest znacznie popularniejszy, więc wprowadzenie Android Auto to istotne ułatwienie w codziennym życiu dla wielu z nas. Chyba sam muszę pomyśleć nad CarPlay'em w swoim samochodzie.

Albert Żurek 27.01.2026 17:33

