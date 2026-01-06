REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia

Firma InPost poinformowała, że trafiła do niej wstępna propozycja przejęcia całego pakietu akcji. Chodzi o ofertę skierowaną do wszystkich akcjonariuszy spółki. Na tym etapie nie podano żadnych szczegółów dotyczących konstrukcji potencjalnej transakcji ani warunków finansowych. Podkreślono jedynie, że jest to propozycja wymagająca dokładniejszej analizy.

Marcin Kusz
InPost na sprzedaż? Spółka potwierdza ofertę wykupu
REKLAMA

Spółka zaznaczyła przy tym, że obecnie nie można zapewnić, iż proces zakończy się zawarciem transakcji. Oznacza to, że oferta jest na razie jednym z możliwych scenariuszy, a nie przesądzoną zmianą właścicielską.

REKLAMA

Specjalny zespół i deklaracja ochrony interesów

Na potrzeby oceny propozycji powołano specjalny zespół, w którego skład wchodzą przede wszystkim członkowie rady nadzorczej oraz zarządu InPostu. Jego zadaniem jest przeanalizowanie wszystkich aspektów potencjalnego przejęcia – od finansowych, przez biznesowe, po konsekwencje dla działalności spółki.

Podkreślono, że przy podejmowaniu decyzji mają zostać uwzględnione interesy samej spółki oraz wszystkich jej interesariuszy. W praktyce oznacza to odwołanie do szerokiej grupy podmiotów: akcjonariuszy, partnerów biznesowych, klientów czy pracowników, choć komunikat nie rozbija tego wyliczenia na kategorie.

Tajemniczy oferent i burza na giełdzie

InPost nie ujawnił, kto stoi za wstępną propozycją przejęcia. W komunikacie nie pojawia się nazwa ani opis potencjalnego nabywcy. Ogłoszenie ma związek z zachowaniem kursu akcji i wzrostem wolumenu obrotu z ostatnich dni. Zapowiedziano natomiast, że kolejne informacje w tej sprawie będą przekazywane, jeśli i kiedy będzie to stosowne. Oznacza to, że dopiero dalszy przebieg rozmów zdecyduje o tym, czy spółka ujawni więcej szczegółów dotyczących inwestora i parametrów oferty.

W tle informacji o wstępnej propozycji przejęcia widać wyraźne poruszenie na rynku. W ciągu kilku ostatnich sesji kurs akcji InPostu wzrósł z 10,30 euro do 11,59 euro, co oznacza zwyżkę o ponad 12 proc. Jednocześnie wyraźnie skoczył wolumen obrotu – w poniedziałek przekroczył 560 tys. akcji.

Przypomnijmy, że wśród największych akcjonariuszy InPostu znajduje się kilka podmiotów finansowych i inwestycyjnych. Największy pakiet, 28,75 proc. akcji, należy do PPF Group. Kolejnym dużym udziałowcem jest A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski, z udziałem na poziomie 12,49 proc.

W akcjonariacie obecny jest także Advent International Corporation z 6,50 proc. oraz Norges Bank, który posiada 5,01 proc. udziałów. Poniżej progu 5 proc. swoje pakiety trzyma szereg polskich funduszy inwestycyjnych. Taki rozkład własności oznacza, że ewentualna oferta wykupu musiałaby trafić do zróżnicowanej grupy inwestorów instytucjonalnych i finansowych.

Jak można czytać tę ofertę?

Sama informacja o wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji pojawia się w momencie, gdy InPost pokazuje bardzo dynamiczne tempo wzrostu – obsłużone 351,5 mln paczek w jednym kwartale i skok wolumenu o 34 proc. r/r to liczby, które trudno zignorować. Dla inwestorów taka kombinacja: mocny, skalowalny biznes w 9 krajach, rozpoznawalna marka i rosnący kurs (ponad 12 proc. w kilka sesji) jest naturalnym magnesem, nawet jeśli nazwisko oferenta pozostaje na razie tajemnicą.

Przeczytaj także:

Z perspektywy spółki każda oferta wykupu całości akcji jest jednocześnie komplementem, jak i dużym testem, bo wymusza odpowiedź na pytanie, czy większą wartość da dziś niezależność i dalsze samodzielne zwiększanie zasięgu, czy wejście pod skrzydła silniejszego inwestora, który widzi w firmie InPost kluczowy element swojej układanki w e-commerce.

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
06.01.2026 17:53
Tagi: giełdaInPostkurierpolskaTransport
Najnowsze
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Koniec z brzydkim zagięciem. Ekran do iPhone'a Fold to kosmos
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
15:42
Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa
Aktualizacja: 2026-01-05T15:42:36+01:00
15:11
PKP kontra RegioJet. Doszło do przejęcia najważniejszych połączeń w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-05T15:11:04+01:00
12:58
Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego
Aktualizacja: 2026-01-05T12:58:26+01:00
11:18
Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła
Aktualizacja: 2026-01-05T11:18:34+01:00
10:48
Zapomnijcie o 3I/Atlas. W naszą stronę leci nowa kometa
Aktualizacja: 2026-01-05T10:48:00+01:00
10:44
Sweekar to nowe Tamagotchi. Ta zabawka chce podbić portfele dorosłych
Aktualizacja: 2026-01-05T10:44:14+01:00
9:01
Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026
Aktualizacja: 2026-01-05T09:01:05+01:00
8:18
Samsung pokazał potwora. 130-calowy telewizor miażdży
Aktualizacja: 2026-01-05T08:18:58+01:00
8:12
Microsoft zażenował internet. Doczekał się nowej ksywki
Aktualizacja: 2026-01-05T08:12:28+01:00
6:00
W końcu "zobaczymy" niewidzialne. Ciemna materia nie ma już gdzie się schować
Aktualizacja: 2026-01-05T06:00:00+01:00
16:20
Zagadkowa kolizja wojskowego satelity. Uderzyło w niego coś tajemniczego
Aktualizacja: 2026-01-04T16:20:00+01:00
16:10
Loty na orbitę to już codzienność, padł kolejny rekord. Jednak w kosmosie rządzi duopol
Aktualizacja: 2026-01-04T16:10:00+01:00
11:57
To oni uprowadzili dyktatora. Amerykanie wysłali swoją elitę
Aktualizacja: 2026-01-04T11:57:45+01:00
11:23
Tak wyglądała akcja amerykańskich komandosów w Wenezueli. Tajemnicze drony i sekundy grozy
Aktualizacja: 2026-01-04T11:23:19+01:00
10:27
Tajny, niewidzialny dron użyty przez USA w Wenezueli. To maszyna do polowania na ludzi
Aktualizacja: 2026-01-04T10:27:00+01:00
7:50
PowerToys to najlepsza aplikacja na Windowsa, którą zainstalowałam. Zdecydowanie za późno
Aktualizacja: 2026-01-04T07:50:00+01:00
7:40
Dwa potwory w jednej galaktyce. Jeden ucztuje, drugi głoduje
Aktualizacja: 2026-01-04T07:40:00+01:00
7:30
Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to
Aktualizacja: 2026-01-04T07:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA