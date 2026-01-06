InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Firma InPost poinformowała, że trafiła do niej wstępna propozycja przejęcia całego pakietu akcji. Chodzi o ofertę skierowaną do wszystkich akcjonariuszy spółki. Na tym etapie nie podano żadnych szczegółów dotyczących konstrukcji potencjalnej transakcji ani warunków finansowych. Podkreślono jedynie, że jest to propozycja wymagająca dokładniejszej analizy.
Spółka zaznaczyła przy tym, że obecnie nie można zapewnić, iż proces zakończy się zawarciem transakcji. Oznacza to, że oferta jest na razie jednym z możliwych scenariuszy, a nie przesądzoną zmianą właścicielską.
Specjalny zespół i deklaracja ochrony interesów
Na potrzeby oceny propozycji powołano specjalny zespół, w którego skład wchodzą przede wszystkim członkowie rady nadzorczej oraz zarządu InPostu. Jego zadaniem jest przeanalizowanie wszystkich aspektów potencjalnego przejęcia – od finansowych, przez biznesowe, po konsekwencje dla działalności spółki.
Podkreślono, że przy podejmowaniu decyzji mają zostać uwzględnione interesy samej spółki oraz wszystkich jej interesariuszy. W praktyce oznacza to odwołanie do szerokiej grupy podmiotów: akcjonariuszy, partnerów biznesowych, klientów czy pracowników, choć komunikat nie rozbija tego wyliczenia na kategorie.
Tajemniczy oferent i burza na giełdzie
InPost nie ujawnił, kto stoi za wstępną propozycją przejęcia. W komunikacie nie pojawia się nazwa ani opis potencjalnego nabywcy. Ogłoszenie ma związek z zachowaniem kursu akcji i wzrostem wolumenu obrotu z ostatnich dni. Zapowiedziano natomiast, że kolejne informacje w tej sprawie będą przekazywane, jeśli i kiedy będzie to stosowne. Oznacza to, że dopiero dalszy przebieg rozmów zdecyduje o tym, czy spółka ujawni więcej szczegółów dotyczących inwestora i parametrów oferty.
W tle informacji o wstępnej propozycji przejęcia widać wyraźne poruszenie na rynku. W ciągu kilku ostatnich sesji kurs akcji InPostu wzrósł z 10,30 euro do 11,59 euro, co oznacza zwyżkę o ponad 12 proc. Jednocześnie wyraźnie skoczył wolumen obrotu – w poniedziałek przekroczył 560 tys. akcji.
Przypomnijmy, że wśród największych akcjonariuszy InPostu znajduje się kilka podmiotów finansowych i inwestycyjnych. Największy pakiet, 28,75 proc. akcji, należy do PPF Group. Kolejnym dużym udziałowcem jest A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski, z udziałem na poziomie 12,49 proc.
W akcjonariacie obecny jest także Advent International Corporation z 6,50 proc. oraz Norges Bank, który posiada 5,01 proc. udziałów. Poniżej progu 5 proc. swoje pakiety trzyma szereg polskich funduszy inwestycyjnych. Taki rozkład własności oznacza, że ewentualna oferta wykupu musiałaby trafić do zróżnicowanej grupy inwestorów instytucjonalnych i finansowych.
Jak można czytać tę ofertę?
Sama informacja o wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji pojawia się w momencie, gdy InPost pokazuje bardzo dynamiczne tempo wzrostu – obsłużone 351,5 mln paczek w jednym kwartale i skok wolumenu o 34 proc. r/r to liczby, które trudno zignorować. Dla inwestorów taka kombinacja: mocny, skalowalny biznes w 9 krajach, rozpoznawalna marka i rosnący kurs (ponad 12 proc. w kilka sesji) jest naturalnym magnesem, nawet jeśli nazwisko oferenta pozostaje na razie tajemnicą.
Przeczytaj także:
Z perspektywy spółki każda oferta wykupu całości akcji jest jednocześnie komplementem, jak i dużym testem, bo wymusza odpowiedź na pytanie, czy większą wartość da dziś niezależność i dalsze samodzielne zwiększanie zasięgu, czy wejście pod skrzydła silniejszego inwestora, który widzi w firmie InPost kluczowy element swojej układanki w e-commerce.
Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google