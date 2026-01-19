REKLAMA
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa

Wysyłanie paczek poza Polskę, ale i do Polski, będzie znacznie prostsze – przekonuje InPost, ogłaszając start nowej usługi.

Adam Bednarek
inpost
Nowa usługa InPost Easy działa w 8 krajach Europy. To nie tylko Polska, ale też Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Platforma ułatwia wysyłanie przesyłek pomiędzy tymi państwami.

System nie wymaga tworzenia konta. Etykieta tworzona jest automatycznie, a opłata pobierana jest w walucie kraju nadania.

- Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla wszystkich klientów na 8 europejskich rynkach, dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność. To realna oszczędność czasu i energii, którą nasi klienci mogą swobodnie przeznaczyć na swoje kluczowe priorytety, czy to w biznesie, czy w życiu osobistym. To właśnie w tej prostocie leży nasza siła – podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

I rzeczywiście, formularz jest bardzo konkretny, a cały proces prosty

Za pomocą strony InPost Easy wysłać można trzy rodzaje przesyłki: małą (8x38x64 cm), średnią (19x38x64 cm) i dużą (39x38x64 cm). Przykładowy koszt wysyłki z Polski do Francji to odpowiednio 28,99 zł, 49,99 zł i 54,99 zł.

Jak zaznacza InPost, przesyłkę nadaje się przez Paczkomat lub PaczkoPunkt, w podobny sposób można ją odebrać. Wybranie miejsca, do którego dotrzeć ma paczka, jest równie proste.

W Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech przewoźnikiem jest InPost, natomiast w Belgii, Francji, Holandii i Luksemburgu paczki dostarcza Mondial Relay, będący częścią grupy InPost. Szacowane terminy dostawy dla wszystkich kierunków znajdziemy na stronie dostawcy. Opcję wysyłki paczki z Polski znajdziemy też na stronie InPostu w zakładce Szybkie Nadania.

Czas odbioru zależy od państwa, do którego trafiła przesyłka. Np. we Włoszech ma się 3 dni robocze dla wszystkich punktów odbioru, a we Francji, Belgii, Holandii i Luksemburgu jest to 5 dni kalendarzowych w Paczkomatach i aż 8 dni w punktach Point Relais.

Nie da się ukryć, że wysyłka paczek poza Polskę naprawdę staje się coraz prostsza

To nie tylko zasługa InPostu, ale też innych działających w Polsce firm. Wybaczcie kombatanckie wspomnienia, ale pamiętam czasy, kiedy było z tym nieco zamieszania, a na dodatek całość sporo kosztowała. Teraz wysyłamy paczki przez Europę jakby szły do innego miasta w kraju. Owszem, jest to nieco droższe, ale i tak nie są to już zaporowe kwoty, by nie opłacało się posłać do krewnych czy znajomych drobnej rzeczy.

