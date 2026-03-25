Allegro ma nowe automaty. Staną tam, gdzie wcześniej nie mogły

Nowa generacja One Boxów, automatów paczkowych Allegro, nie wymaga podłączenia do prądu. A to oznacza, że będą mogły pojawić się w miejscach jak do tej pory niedostępnych.

Adam Bednarek
Jak informuje Allegro, mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Poznania już mogą zamawiać i odbierać przesyłki z pierwszych 15 automatów paczkowych, które platforma testowała od grudnia – czyli w trakcie "jednej z najcięższych zim ostatnich lat". Maszyny miały więc test w naprawdę trudnych warunkach.

Automaty zasilane są panelami fotowoltaicznymi.

- To duży krok, który umożliwia nam przyspieszenie rozwoju sieci Allegro Delivery – komentuje Janusz Świerkula, Head of Group Engineering & Maintenance w Allegro.

Konsekwentnie inwestujemy w rozwój najnowszych technologii oraz tworzymy rozwiązania, które realnie zwiększają wygodę klientów. Jesteśmy dumni z opracowania jednego z najbardziej innowacyjnych rozwiązań off gridowych. To dla nas ważny krok - jako firma technologiczna rozwijamy dziś nie tylko platformę zakupową, ale także tworzymy pionierskie rozwiązania dla branży logistycznej – stwierdza.

Allegro zaznacza, że dążyło do rozwiązania, które "maksymalnie zbliża korzystanie z automatów bez stałego przyłącza do źródła zasilania do doświadczenia znanego z tradycyjnych urządzeń". Z punktu użytkownika różnica jest żadna. Dalej skrytki można otwierać w standardowy sposób: kodem na ekranie, skanowaniem QR oraz zdalnym otwarciem przez aplikację. Uwagę zwraca tylko fotowoltaiczny panel.

Urządzenia wyposażone są w panele fotowoltaiczne oraz autorską elektronikę niskiego poboru energii – opisuje Allegro. System zarządza zużyciem energii i przechodzi w tryb uśpienia w okresach ograniczonej dostępności światła, co zapewnia stabilne działanie "nawet w wymagających warunkach".

Nowe automaty są niezależne

Jak chwali się Allegro, za sprawą nowej technologii automaty One Box nie tylko stają się niezależne infrastruktury energetycznej, ale będą też bardziej efektywne operacyjnie i kosztowo.

Urządzenia są w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami, co pozwala na łatwe łączenie modułów i rozbudowę sieci bez konieczności produkowania nowych automatów od podstaw. Brak potrzeby podłączenia do prądu eliminuje koszty przyłączy, prac ziemnych oraz ingerencji w teren, a jednocześnie ogranicza koszty ich utrzymania. W efekcie Allegro znacząco obniża koszty instalacji automatów co pozwoli szybciej i sprawniej uruchamiać nowe lokalizacje, zwiększając skalę i dostępność sieci Allegro Delivery – podkreśla firma w komunikacie.

Według planów nowe automaty off grid mają stanowić istotną część spośród 3500 - 4000 nowych One Boksów, które zostaną zainstalowane jeszcze w tym roku. Platforma traktuje je jako "ważny element dalszego rozwoju sieci Allegro Delivery".

Zapowiadane niedawno rozszerzenie sieci o 3,5-4 tys. maszyn sprawi, że w całym kraju klienci będą mieć dostęp do nawet 12 tys. automatów paczkowych One Box.

25.03.2026 14:51
