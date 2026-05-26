Wyrzucili profesjonalne kamery z boiska. Cały mecz rejestrowały iPhone'y 17 Pro

Apple lubi udowodniać, że smartfon może dziś zastąpić profesjonalną kamerę telewizyjną. Transmisja meczu piłkarskiego MLS została zrealizowana wyłącznie przy użyciu 15 iPhone’ów 17 Pro rozmieszczonych wokół stadionu.

Malwina Kuśmierek
Apple znany jest z prężenia muskułów możliwościami nagrywania na iPhone'ach. Pod koniec każdej większej prezentacji Apple raczy nas napisem "nagrane na iPhonie", a segmenty poświęcone aparatowi smartfona czarowane są relacjami o nagrywaniu filmów dokumentalnych i pełnometrażowych na iPhonie. Teraz Apple poszedł o krok dalej i przygotował pierwszą profesjonalną transmisję sportową zrealizowaną wyłącznie przy użyciu iPhone'ów 17 Pro.

Jedna z najbardziej nietypowych transmisji sportowych ostatnich lat

Mowa o meczu Major League Soccer pomiędzy LA Galaxy i Houston Dynamo FC, który został pokazany w Apple TV. Za realizację transmisji odpowiadał zespół korzystający z 15 iPhone'ów 17 Pro rozmieszczonych w różnych częściach stadionu Dignity Health Sports Park w Kalifornii. Smartfony miały odpowiadać nie tylko za dodatkowe ujęcia, ale za pełne przechwycenie obrazu podczas całego wydarzenia.

Apple podkreśla, że niewielkie rozmiary iPhone'ów pozwalają umieszczać kamery w miejscach trudniej dostępnych dla klasycznego sprzętu telewizyjnego. W trakcie meczu widzowie zobaczyli między innymi ujęcia z wnętrza bramki, nagrania rozgrzewki zawodników, prezentacje piłkarzy czy kadry pokazujące atmosferę na stadionie. Firma liczyła na bardziej dynamiczny charakter transmisji i większe zbliżenie widza do wydarzeń na murawie.

Wykorzystywany podczas transmisji iPhone 17 Pro wyposażony jest w trzy aparaty 48 Mpix. Apple chwali się również obsługą funkcji Apple Log 2 oraz możliwością rejestrowania materiału w kodekach ProRes i HEVC. Producent przekonuje, że taki zestaw pozwala osiągnąć jakość obrazu odpowiednią dla profesjonalnych transmisji telewizyjnych.

Nie był to pierwszy kontakt Apple'a z wykorzystaniem iPhone'ów podczas transmisji sportowych. Firma już wcześniej testowała podobne rozwiązania przy okazji meczów baseballowych MLB, gdzie smartfony służyły do nagrywania wybranych ujęć i materiałów filmowych ze stadionu. Później iPhone'y zaczęły pojawiać się również podczas transmisji MLS Cup oraz w regularnych realizacjach Friday Night Baseball.

Mimo to trudno oczekiwać, by iPhone'y szybko całkowicie zastąpiły klasyczny sprzęt wykorzystywany podczas największych wydarzeń sportowych. Profesjonalne kamery nadal oferują większe czujniki, rozbudowaną optykę czy bardziej zaawansowane systemy pracy operatorskiej. Dlatego transmisję z meczu należy traktować niczym więcej jak tylko kreatywną reklamę - i mieć nadzieję, że Apple nie przeliczył się co do możliwości iPhone'a.

Malwina Kuśmierek
26.05.2026 07:10
