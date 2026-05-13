Aparat iPhone'a przejdzie remont. Apple oddaje ci stery

Najjaśniejszą gwiazdą nadchodzącego WWDC 2026 oraz iOS 27 niezaprzeczalnie będzie odświeżona Siri. Jednak Apple chce zdecydowanie pokazać, że system ma więcej do zaoferowania niż tylko wirtualna asystentka. A to poprzez przebudowę aplikacji Aparat oraz szereg zmian rozsianych po całym systemie.

Aparat w twoim iPhonie będzie prawdziwie twój. Apple pracuje nad dużym liftingiem

Informacje na temat nowości ujawnił Mark Gurman z Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione z planami firmy. Według jego informatorów największe zmiany - poza Siri - mają dotyczyć aplikacji Aparat. Apple przygotowuje nowy interfejs aplikacji, który użytkownik będzie mógł skonfigurować niemal od podstaw.

Aktualny układ z zestawem stałych przycisków ma ustąpić miejsca systemowi widżetów, pozwalających samodzielnie wybrać, które opcje pozostaną widoczne na ekranie i gdzie zostaną umieszczone. Domyślny widok ma nadal zawierać podstawowe kontrolki pokroju lampy błyskowej, rozdzielczości, trybu nocnego czy Live Photos. iOS 27 pozwoli jednak przełączyć się na bardziej zaawansowany zestaw funkcji albo całkowicie przebudować interfejs pod własne potrzeby.

Bloomberg twierdzi, że każdemu trybowi fotografowania Apple przypisze osobny zestaw widżetów, wybieranych z przezroczystego panelu wysuwanego od dołu ekranu. Tryb fotograficzny ma otrzymać dodatkowe kontrolki związane z głębią ostrości oraz ekspozycją. Apple podzieli widżety na kilka kategorii, w tym "Podstawowe", "Ręczne" i "Ustawienia". Użytkownik będzie mógł dodać do interfejsu także samowyzwalacz czy style fotograficzne.

W samej aplikacji pojawią się również nowe opcje siatki oraz poziomicy. Firma planuje także zmienić położenie części elementów interfejsu. Przycisk pokazujący wszystkie dostępne kontrolki ma zniknąć z górnej części ekranu i trafić obok spustu migawki.

Aplikacja aparatu stanie się też jednym z głównych miejsc integracji z funkcjami Visual Intelligence. Wśród trybów fotografowania ma pojawić się nowy tryb Siri, pozwalający między innymi rozpoznawać rośliny, tłumaczyć tekst czy analizować obiekty widoczne przed kamerą.

Zmiany obejmą również inne aplikacje systemowe

Safari dostanie nową stronę startową z czterema zakładkami na górze ekranu. Apple chce w ten sposób uprościć przełączanie pomiędzy ulubionymi stronami, zakładkami, listą czytelniczą i historią przeglądania.

Pogoda przejdzie mniejszy lifting, choć również tutaj Apple stawia na szybszy dostęp do danych. Na głównej stronie dla wybranego miasta pojawi się nowy panel "Warunki", umożliwiający przełączanie pomiędzy informacjami dotyczącymi temperatury, opadów czy wiatru bez konieczności otwierania kolejnych ekranów.

Firma szykuje też przebudowę Image Playground, czyli aplikacji odpowiedzialnej za generowanie obrazów. Dotychczasowe grafiki mają otrzymać bardziej zaokrąglone kafelki, a przycisk "New Image" zostanie zastąpiony prostym symbolem "+".

Apple planuje uprościć także sam ekran generowania obrazów. Interfejs ma zostać ograniczony do większego, centralnego podglądu oraz mniejszej liczby kontrolek. Pojawi się również opcja "Opisz zmianę", pozwalająca edytować wygenerowaną grafikę za pomocą poleceń tekstowych.

Bloomberg twierdzi również, że Apple testuje ulepszone modele odpowiedzialne za generowanie obrazów, które mają tworzyć bardziej realistyczne efekty niż obecnie.

iOS 27 przyniesie też kilka mniej spektakularnych, ale widocznych zmian systemowych. Apple ma połączyć pasek wyszukiwania z dolnym paskiem kart w aplikacjach takich jak Podcasts, TV, Music, Health czy News. Aktualnie wyszukiwarka często funkcjonuje jako oddzielny przycisk po prawej stronie interfejsu. Podobną zmianę firma wprowadziła już wcześniej w App Store.

Nowe animacje mają pojawić się również przy wywoływaniu klawiatury ekranowej. Klawisze będą wysuwać się od dołu ekranu, zamiast pojawiać się natychmiastowo. Apple przygotowuje też funkcje cofania i ponawiania zmian podczas edycji ekranu początkowego, co ma ułatwić reorganizację ikon oraz widżetów.

Fajerwerki zostaną na koniec. Tak prezentuje się Siri

Przecieki dotyczące nowej Siri pojawiają się w sieci już od kilku miesięcy. Wykorzystując okazję, Gurman podsumował najważniejsze informacje dotyczące tego jak będzie wyglądać następna inkarnacja asystentki.

Siri w iOS 27 przestanie być prostym interfejsem głosowym i stanie się stale aktywnym agentem AI zdolnym do działania pomiędzy aplikacjami oraz korzystania z danych użytkownika. Tu Gurman przyrównał sposób korzystania z nowej Siri do chatbotów pokroju ChatGPT czy Gemini.

Apple planuje przenieść interfejs asystentki do Dynamicznej Wyspy. Po aktywowaniu Siri użytkownik zobaczy duży, animowany element w górnej części ekranu. Przesunięcie wyników w dół otworzy natomiast pełny widok konwersacji przypominający komunikator, wraz z kartami prezentującymi pogodę, notatki czy nadchodzące wydarzenia.

Firma szykuje również nową wyszukiwarkę systemową uruchamianą gestem przeciągnięcia od górnej części ekranu. Pasek "Wyszukaj albo zapytaj" pozwoli wybierać pomiędzy Siri a zewnętrznymi modelami AI, w tym ChatGPT i Gemini. Apple ma też po raz pierwszy zaoferować Siri jako osobną aplikację z historią rozmów, wyszukiwarką wcześniejszych odpowiedzi oraz możliwością przesyłania obrazów i dokumentów.

Według Bloomberga Siri otrzyma także funkcję wyszukiwania informacji w otwartej sieci. Asystentka będzie mogła odpowiadać na pytania ogólne, prezentując podsumowania, wypunktowane informacje oraz większe grafiki bez konieczności przechodzenia do przeglądarki.

Apple ma oficjalnie zaprezentować iOS 27 podczas konferencji WWDC 2026 rozpoczynającej się 8 czerwca.

Malwina Kuśmierek 13.05.2026 08:14

