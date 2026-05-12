Apple kłania się Androidowi. Teraz błagamy operatorów, żeby wdrożyli nową funkcję

Użytkownicy smartfonów z Androidem od wielu lat mogli czatować ze sobą poprzez szyfrowane czaty RCS. Na tej samej zasadzie użytkownicy iPhone'ów mogli cieszyć się szyfrowanymi czatami w iMessage. Od dzisiaj granica pomiędzy obiema platformami zaczyna się zacierać, ponieważ Apple rozpoczęło wdrażanie szyfrowania end-to-end dla wiadomości RCS wysyłanych pomiędzy Androidem i iOS.

Szyfrowane czaty RCS trafiają na iPhone'y

Nowa funkcja debiutuje wraz z aktualizacją iOSa do wersji 26.5. Apple informuje, że wdrażanie odbywa się stopniowo i potrwa kilka kolejnych miesięcy. Po aktywacji wiadomości RCS pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami będą szyfrowane metodą end-to-end, dzięki czemu treść rozmów pozostanie niedostępna dla operatorów, Apple, Google czy osób trzecich przechwytujących transmisję danych.

Obsługa RCS na iPhone'ach pojawiła się już jesienią 2024 roku wraz z iOS 18. Wtedy użytkownicy otrzymali między innymi wskaźniki pisania, potwierdzenia odczytu oraz możliwość wysyłania zdjęć i filmów w wyższej jakości pomiędzy Androidem i iOS. Brakowało jednak najważniejszego elementu z punktu widzenia prywatności, czyli pełnego szyfrowania wiadomości.

Google podkreśla, że nad wdrożeniem szyfrowania pracowano wspólnie z Apple oraz organizacją GSMA odpowiedzialną za standard RCS Universal Profile, a rozpoznanie szyfrowanej rozmowy ma być stosunkowo proste. Użytkownicy Google Messages zobaczą charakterystyczną ikonę kłódki znaną już z istniejących szyfrowanych czatów RCS. Z kolei aplikacja Wiadomości na iPhone'ach wyświetli komunikat "Wiadomość tekstowa · RCS | Szyfrowana” wraz z ikoną kłódki.

Jak włączyć szyfrowane czaty RCS?

Apple zaznacza, że funkcja nadal posiada status beta. Szyfrowanie ma być jednak aktywowane domyślnie i automatycznie pojawiać się zarówno w nowych, jak i istniejących konwersacjach RCS. Po instalacji iOS 26.5 użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia w sekcji Ustawienia > Wiadomości > Wiadomości RCS, gdzie dostępna jest opcja "Szyfrowanie End-To-End (Beta)".

Istnieje jednak istotne ograniczenie dla użytkowników iPhone'ów w Polsce. Zgodnie z treścią strony wsparcia Apple'a żaden polski operator komórkowy nadal nie obsługuje RCS na iPhone'ach. Lista sieci kompatybilnych z RCS obejmuje wybranych operatorów z innych krajów Europy, ale na próżno szukać na niej polskich operatorów. Sytuacja sprawia, że funkcja szyfrowanych wiadomości RCS pozostaje obecnie niedostępna dla zdecydowanej większości użytkowników iPhone'ów w Polsce, niezależnie od instalacji iOS 26.5.

Malwina Kuśmierek 12.05.2026 07:57

