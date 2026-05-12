REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple kłania się Androidowi. Teraz błagamy operatorów, żeby wdrożyli nową funkcję

Apple wykonał właśnie kolejny krok w stronę otwarcia komunikacji z Androidem. Od dziś użytkownicy iPhone'ów mogą korzystać z szyfrowanych czatów RCS w rozmowach międzyplatformowych.

Malwina Kuśmierek
iPhone dostaje szyfrowane czaty RCS
REKLAMA

Użytkownicy smartfonów z Androidem od wielu lat mogli czatować ze sobą poprzez szyfrowane czaty RCS. Na tej samej zasadzie użytkownicy iPhone'ów mogli cieszyć się szyfrowanymi czatami w iMessage. Od dzisiaj granica pomiędzy obiema platformami zaczyna się zacierać, ponieważ Apple rozpoczęło wdrażanie szyfrowania end-to-end dla wiadomości RCS wysyłanych pomiędzy Androidem i iOS.

REKLAMA

Szyfrowane czaty RCS trafiają na iPhone'y

Nowa funkcja debiutuje wraz z aktualizacją iOSa do wersji 26.5. Apple informuje, że wdrażanie odbywa się stopniowo i potrwa kilka kolejnych miesięcy. Po aktywacji wiadomości RCS pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami będą szyfrowane metodą end-to-end, dzięki czemu treść rozmów pozostanie niedostępna dla operatorów, Apple, Google czy osób trzecich przechwytujących transmisję danych.

Obsługa RCS na iPhone'ach pojawiła się już jesienią 2024 roku wraz z iOS 18. Wtedy użytkownicy otrzymali między innymi wskaźniki pisania, potwierdzenia odczytu oraz możliwość wysyłania zdjęć i filmów w wyższej jakości pomiędzy Androidem i iOS. Brakowało jednak najważniejszego elementu z punktu widzenia prywatności, czyli pełnego szyfrowania wiadomości.

Google podkreśla, że nad wdrożeniem szyfrowania pracowano wspólnie z Apple oraz organizacją GSMA odpowiedzialną za standard RCS Universal Profile, a rozpoznanie szyfrowanej rozmowy ma być stosunkowo proste. Użytkownicy Google Messages zobaczą charakterystyczną ikonę kłódki znaną już z istniejących szyfrowanych czatów RCS. Z kolei aplikacja Wiadomości na iPhone'ach wyświetli komunikat "Wiadomość tekstowa · RCS | Szyfrowana” wraz z ikoną kłódki.

Jak włączyć szyfrowane czaty RCS?

Apple zaznacza, że funkcja nadal posiada status beta. Szyfrowanie ma być jednak aktywowane domyślnie i automatycznie pojawiać się zarówno w nowych, jak i istniejących konwersacjach RCS. Po instalacji iOS 26.5 użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia w sekcji Ustawienia > Wiadomości > Wiadomości RCS, gdzie dostępna jest opcja "Szyfrowanie End-To-End (Beta)".

Istnieje jednak istotne ograniczenie dla użytkowników iPhone'ów w Polsce. Zgodnie z treścią strony wsparcia Apple'a żaden polski operator komórkowy nadal nie obsługuje RCS na iPhone'ach. Lista sieci kompatybilnych z RCS obejmuje wybranych operatorów z innych krajów Europy, ale na próżno szukać na niej polskich operatorów. Sytuacja sprawia, że funkcja szyfrowanych wiadomości RCS pozostaje obecnie niedostępna dla zdecydowanej większości użytkowników iPhone'ów w Polsce, niezależnie od instalacji iOS 26.5.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.05.2026 07:57
Tagi: AppleGoogleiMessageiOSiPhonercs
Najnowsze
7:00
Czytaliśmy źle Dantego. "To nie tylko piekło, ale opis prawdziwej katastrofy"
Aktualizacja: 2026-05-12T07:00:00+02:00
6:27
Bałtyk żegna swoją legendę. Po Mi-14 zostaje poważna luka
Aktualizacja: 2026-05-12T06:27:56+02:00
6:05
PKP ruszyło z wielką operacją na torach. Odczujesz różnicę
Aktualizacja: 2026-05-12T06:05:00+02:00
6:02
Na Wenus zachodzi zjawisko jak w kuchennym zlewie. Tylko skala jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-05-12T06:02:09+02:00
5:57
Zapłacił kaucję, butelki nie dostał. Kuriozalna sytuacja w kinie
Aktualizacja: 2026-05-12T05:57:42+02:00
21:06
Xbox Game Pass za darmo. Jest nowy sposób
Aktualizacja: 2026-05-11T21:06:41+02:00
20:15
Zbudowali pierwszy taki komputer kwantowy na świecie. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-05-11T20:15:35+02:00
19:31
Orange świętuje i sypie gigabajtami. Oto jak odebrać darmowy internet
Aktualizacja: 2026-05-11T19:31:35+02:00
19:16
Najpiękniejszy telefon, jaki w życiu widziałem. To przyszłość
Aktualizacja: 2026-05-11T19:16:12+02:00
18:46
Microsoft: laptop z Windowsem miażdży MacBooka Neo. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2026-05-11T18:46:13+02:00
18:09
TikTok, ale z filmami i serialami. Koniec z szukaniem, co obejrzeć
Aktualizacja: 2026-05-11T18:09:06+02:00
17:45
Polska amunicja wchodzi do gry NATO. Podpisaliśmy kluczowy kontrakt
Aktualizacja: 2026-05-11T17:45:41+02:00
17:12
Koniec z bezpiecznym czatowaniem. Zuckerberg zajrzy ci w wiadomości
Aktualizacja: 2026-05-11T17:12:25+02:00
16:38
Miliony min na granicy. Wojsko sięga po prywatne działki
Aktualizacja: 2026-05-11T16:38:08+02:00
15:36
Kierowcy dostali ulgę, pasażerowie podwyżki. Obietnica tańszych biletów utknęła
Aktualizacja: 2026-05-11T15:36:33+02:00
14:49
Samsung nie ma wyjścia. Galaxy S27 da po kieszeni
Aktualizacja: 2026-05-11T14:49:37+02:00
13:22
Wodociągi wymiękają. Woda w kranie przestaje być oczywistością
Aktualizacja: 2026-05-11T13:22:49+02:00
13:09
Piszesz z ChatemGPT, a tam Allegro. Idzie duża zmiana
Aktualizacja: 2026-05-11T13:09:11+02:00
12:19
Łapcie za telefony. Do Polski wleciała aktualizacja do One UI 8.5
Aktualizacja: 2026-05-11T12:19:26+02:00
12:09
Wiek komety 3I/Atlas zwala z nóg. "Odarli ją z wielkiej tajemnicy"
Aktualizacja: 2026-05-11T12:09:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA