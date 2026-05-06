Amerykanom płacą za to, że kupili iPhone'a. 250 mln dolarów do podziału

Apple Intelligence miało stanowić nowy rozdział w historii smartfonów, jednak początkowe wdrożenie okazało się sporym rozczarowaniem. Hucznie zapowiadane funkcje, w tym zmodernizowana asystentka Siri, nie trafiły do użytkowników na czas.

Producent wypuścił na rynek telefony z obietnicą dostępu do zaawansowanej sztucznej inteligencji, która w dniu rynkowej premiery nie funkcjonowała w deklarowanej formie. Klienci szybko zauważyli braki w oprogramowaniu, a szeroko zakrojone kampanie reklamowe straciły na wiarygodności. O, poniżej jedna z nich z osobą aktorską, Bellą Ramsey:

Odszkodowania za wprowadzanie w błąd

Brak realizacji założeń przyniósł gigantowi technologicznemu konkretne skutki finansowe. Nabywcy nowych urządzeń poczuli się oszukani materiałami marketingowymi sugerującymi natychmiastową dostępność innowacyjnych rozwiązań.

Cała sytuacja obnażyła technologiczne braki firmy i zakończyła się pozwem zbiorowym.

Apple zgodził się ostatecznie zapłacić 250 mln dol. w ramach ugody. Sprawa dotyczyła milionów nabywców, którzy uwierzyli w kampanie promujące nową wersję Siri pod koniec 2024 r.

Powodowie argumentowali, że producent promował funkcje, które wówczas nie istniały i miały nie być dostępne przez kolejne miesiące.

Fundamentem sporu były reklamy sugerujące, że innowacyjne rozwiązania są gotowe do użycia od razu po wyjęciu sprzętu z pudełka. W sprawę zaangażował się również Krajowy Wydział Reklamy, co doprowadziło do wstrzymania części wprowadzających w błąd materiałów.

Kto zakwalifikuje się do wypłaty?

Ugoda obejmuje około 36 mln urządzeń zakupionych na terenie Stanów Zjednoczonych. Pieniądze mają stanowić rekompensatę za brak dostarczonych na czas funkcji oprogramowania.

Aby zakwalifikować się do zwrotu, klienci muszą spełnić dwa kluczowe warunki:

posiadać dowolny model z serii iPhone 16 lub ubiegłoroczne modele iPhone 15 Pro i 15 Pro Max,

dokonać zakupu sprzętu w przedziale czasowym od 10 czerwca 2024 r. do 29 marca 2025 r.

Kwota odszkodowania dla pojedynczego użytkownika nie jest stała. Zgodnie z ustaleniami, każdy poszkodowany może otrzymać od 25 dol. wzwyż za jedno urządzenie. Maksymalny pułap wypłaty ograniczono do 95 dol. Ostateczna wysokość przelewu będzie uwarunkowana całkowitą liczbą poprawnie złożonych i zatwierdzonych wniosków.

Oświadczenie producenta i realia rynkowe

Mimo zawarcia kosztownego porozumienia, Apple nie przyznaje się do winy czy zaniedbań. Rzeczniczka korporacji oświadczyła, że decyzja o ugodzie zapadła wyłącznie po to, aby producent mógł skupić się na dostarczaniu innowacyjnych produktów, bez obciążenia długotrwałym procesem.

Apple broni się, wymieniając pomyślnie wdrożone funkcje, takie jak Visual Intelligence, narzędzia do formatowania tekstu czy Genmoji.

Ankiety dowodziły jednak, że to właśnie ulepszona i spersonalizowana wersja Siri stanowiła nowość, na którą potencjalni nabywcy czekali najbardziej. Jej premiera została przesunięta na 2025 r., a integracja zaawansowanych modeli językowych znacznie się przeciągnęła.

Zaproponowana ugoda czeka teraz na ostateczne zatwierdzenie. Przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 17 czerwca.

Prawnicy reprezentujący konsumentów określają porozumienie jako historyczne. To ważny krok w stronę odpowiedzialności korporacji za sprzedawane obietnice, działający otrzeźwiająco na całą branżę technologiczną.

Z uwagi na inną dynamikę prawną oraz brak analogicznego pozwu w Europie, właściciele sprzętu w Polsce naturalnie nie otrzymają z tej puli żadnych środków. Ale finał historii potwierdza rynkowe realia: początkowa faza autorskiej sztucznej inteligencji od Apple wypadła poniżej oczekiwań, co ostatecznie skłoniło firmę do nawiązania bliskiej współpracy z Google i wdrożenia modeli Gemini.

Oliwier Nytko 06.05.2026 07:32

