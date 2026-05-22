REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iOS 27 porzuci kolejne iPhone'y. Zacznij myśleć o wymianie

Nadchodzący iOS 27 porzuci kolejne modele smartfonów. Jeśli masz jeden z tych czterech iPhone’ów, powoli przychodzi czas, by pomyśleć o nowym.

Albert Żurek
iOS 27 iPhone 11
REKLAMA

System iOS 27 zostanie zaprezentowany i udostępniony pierwszym użytkownikom już na początku czerwca, po wydarzeniu WWDC 2026. Oprogramowanie trafi na niemal wszystkie iPhone’y jesienią. Wyjątkiem będą modele wydane w 2019 roku i na początku 2020 roku.

REKLAMA

Apple porzuca cztery iPhone’y wraz z iOS 27\

Najstarszymi modelami obsługującymi obecną wersję iOS 26 są iPhone 11 (Pro, Pro Max) oraz iPhone SE 2. generacji. Jednak wraz z nadchodzącym iOS 27 Apple standardowo ograniczy wsparcie dla kolejnych urządzeń. Z najnowszych doniesień wynika, że to właśnie ostatnie modele wspierające iOS 26 nie obsłużą tegorocznej wersji. Będą to cztery smartfony:

  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro,
  • iPhone 11 Pro Max,
  • iPhone SE 2. generacji (2020 r.).

Według sprawdzonego informatora Instant Digital do działania iOS 27 będzie potrzebny co najmniej iPhone 12 lub nowszy. Ostatnia generacja iPhone’a SE (3. generacji), wprowadzonego na rynek na początku 2022 roku, również obsłuży iOS 27 – i najprawdopodobniej iOS 28. Pod względem chipu jest to właściwie iPhone 13, wydany pod koniec 2021 roku.

Czy jest to wielkim zaskoczeniem? Zdecydowanie nie. Apple przyzwyczaił nas, że co roku wraz z kolejnym wydaniem iOS-a porzuca wsparcie dla starszych modeli. Gigant z Cupertino najczęściej wspiera swoje modele przez pięć lub sześć lat. Istnieją wyjątki, takie jak kultowy iPhone 6s, który otrzymał aż siedem dużych aktualizacji iOS (od wersji 9 do 15.8.8).

REKLAMA

W zeszłym roku, wraz z systemem iOS 26, Apple porzucił iPhone’y XS, XS Max oraz XR wydane w 2018 roku. Dlatego tym razem przychodzi czas na modele wprowadzone na rynek w 2019 roku. Nadchodzący iOS 27 będzie ostatnim systemem dla iPhone’ów 12 z 2020 roku. Aby otrzymać przyszłoroczny iOS 28, potrzebny będzie iPhone 13 lub nowszy.

Czytaj też:

REKLAMA

Koniec aktualizacji iOS nie oznacza pełnego końca wsparcia

Apple jest znany z tego, że nie porzuca swoich smartfonów przez wiele lat. Nawet po zakończeniu aktualizacji iOS firma w razie potrzeby aktualizuje smartfony pod kątem bezpieczeństwa. Niedawno, gdy pojawiła się groźna luka w systemie, Apple uaktualnił iPhone'a 5s, wydanego niemal trzynaście lat temu, pod koniec 2013 roku. Aktualizacje u Apple’a są dostarczane wzorowo.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
22.05.2026 11:39
Tagi: AppleiOSiPhone
REKLAMA
Najnowsze
12:03
Możesz zdziwić się przed bramką na autostradzie. Bank wysyła klientom SMS-y
Aktualizacja: 2026-05-22T12:03:49+02:00
11:55
"Zapowiadali burzę, a u mnie nawet nie padało". Co jest nie tak z prognozami?
Aktualizacja: 2026-05-22T11:55:44+02:00
11:39
iOS 27 porzuci kolejne iPhone'y. Zacznij myśleć o wymianie
Aktualizacja: 2026-05-22T11:39:48+02:00
11:26
Mozilla szykuje rewolucję w Firefoksie. Takiej zmiany nie było od lat
Aktualizacja: 2026-05-22T11:26:27+02:00
11:22
Poprosisz bota, żeby przerobił utwór ze Spotify. Brzmi tragicznie, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-22T11:22:45+02:00
10:28
"Rekłamy" w sieci to już profesjonalny biznes. Chroń swoje pieniądze
Aktualizacja: 2026-05-22T10:28:58+02:00
10:11
Polskie F-35A w drodze do kraju. Mają niezwykłe malowanie
Aktualizacja: 2026-05-22T10:11:42+02:00
9:26
Meta wypuściła nową aplikację. Ma ratować to, co jeszcze działa na Facebooku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:26:42+02:00
9:22
Polacy już nie szaleją za Thermomiksem. Duża zmiana na rynku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:22:25+02:00
9:06
8000 mAh i 100W ładowania. Apple'owcy mogą tylko pomarzyć o takiej baterii
Aktualizacja: 2026-05-22T09:06:01+02:00
8:52
Sieć żyje nowym nagraniem o Musku. "Uwolnię swoją anomalię w matriksie"
Aktualizacja: 2026-05-22T08:52:31+02:00
7:23
Przyjeżdżają, hałasują, przeszkadzają. Kraków traci cierpliwość 
Aktualizacja: 2026-05-22T07:23:02+02:00
7:19
Powstanie film akcji o wojnie w Iranie. Nakręci go nie byle kto
Aktualizacja: 2026-05-22T07:19:43+02:00
6:44
Kosmiczny wybuch miał ukryty silnik. Szukali go przez 20 lat
Aktualizacja: 2026-05-22T06:44:33+02:00
6:41
Niemcy budują kosmiczną armię. Chcą uniezależnić Europę od USA
Aktualizacja: 2026-05-22T06:41:00+02:00
6:31
Koniec z gruzem po rozbiórce. Ściany złożymy jak klocki
Aktualizacja: 2026-05-22T06:31:00+02:00
6:21
Cybertruck miał być niezniszczalny. Jezioro szybko wyjaśniło Teslę
Aktualizacja: 2026-05-22T06:21:00+02:00
6:11
Europa szykuje się na najgorsze. Parkingi zamienią w schrony
Aktualizacja: 2026-05-22T06:11:00+02:00
21:36
DHL rozpycha się coraz mocniej. Opanowali już parkingi
Aktualizacja: 2026-05-21T21:36:55+02:00
20:53
Apple ugiął się pod Epic Games. "To początek końca podatku"
Aktualizacja: 2026-05-21T20:53:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA