iOS 27 porzuci kolejne iPhone'y. Zacznij myśleć o wymianie

System iOS 27 zostanie zaprezentowany i udostępniony pierwszym użytkownikom już na początku czerwca, po wydarzeniu WWDC 2026. Oprogramowanie trafi na niemal wszystkie iPhone’y jesienią. Wyjątkiem będą modele wydane w 2019 roku i na początku 2020 roku.

Apple porzuca cztery iPhone’y wraz z iOS 27\

Najstarszymi modelami obsługującymi obecną wersję iOS 26 są iPhone 11 (Pro, Pro Max) oraz iPhone SE 2. generacji. Jednak wraz z nadchodzącym iOS 27 Apple standardowo ograniczy wsparcie dla kolejnych urządzeń. Z najnowszych doniesień wynika, że to właśnie ostatnie modele wspierające iOS 26 nie obsłużą tegorocznej wersji. Będą to cztery smartfony:

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max,

iPhone SE 2. generacji (2020 r.).

Według sprawdzonego informatora Instant Digital do działania iOS 27 będzie potrzebny co najmniej iPhone 12 lub nowszy. Ostatnia generacja iPhone’a SE (3. generacji), wprowadzonego na rynek na początku 2022 roku, również obsłuży iOS 27 – i najprawdopodobniej iOS 28. Pod względem chipu jest to właściwie iPhone 13, wydany pod koniec 2021 roku.

Czy jest to wielkim zaskoczeniem? Zdecydowanie nie. Apple przyzwyczaił nas, że co roku wraz z kolejnym wydaniem iOS-a porzuca wsparcie dla starszych modeli. Gigant z Cupertino najczęściej wspiera swoje modele przez pięć lub sześć lat. Istnieją wyjątki, takie jak kultowy iPhone 6s, który otrzymał aż siedem dużych aktualizacji iOS (od wersji 9 do 15.8.8).

W zeszłym roku, wraz z systemem iOS 26, Apple porzucił iPhone’y XS, XS Max oraz XR wydane w 2018 roku. Dlatego tym razem przychodzi czas na modele wprowadzone na rynek w 2019 roku. Nadchodzący iOS 27 będzie ostatnim systemem dla iPhone’ów 12 z 2020 roku. Aby otrzymać przyszłoroczny iOS 28, potrzebny będzie iPhone 13 lub nowszy.

Koniec aktualizacji iOS nie oznacza pełnego końca wsparcia

Apple jest znany z tego, że nie porzuca swoich smartfonów przez wiele lat. Nawet po zakończeniu aktualizacji iOS firma w razie potrzeby aktualizuje smartfony pod kątem bezpieczeństwa. Niedawno, gdy pojawiła się groźna luka w systemie, Apple uaktualnił iPhone'a 5s, wydanego niemal trzynaście lat temu, pod koniec 2013 roku. Aktualizacje u Apple’a są dostarczane wzorowo.

Albert Żurek 22.05.2026 11:39

