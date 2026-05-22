8000 mAh i 100W ładowania. Apple'owcy mogą tylko pomarzyć o takiej baterii

Xiaomi pokazało smartfon, który ma zachwycić dużym ekranem i najlepszą baterią. W sztandarowych modelach taka pojemność jest dziś wciąż rzadkością.

Albert Żurek
Xiaomi 17 Max
Mowa o Xiaomi 17 Max. To większy i bardziej zaawansowany wariant wprowadzonego wcześniej w tym roku na rynek Xiaomi 17. Ze względu na większe rozmiary producent zastosował w środku baterię węglowo-krzemową o ogromnej pojemności i niesamowitej gęstości energetycznej. Apple i pozostali konkurenci powinni się od nich uczyć.

Xiaomi 17 Max – najlepszy smartfon z najlepszą baterią

W ostatnich latach baterie węglowo-krzemowe zyskały ogromną popularność, głównie w smartfonach z Chin. Zachodni producenci, tacy jak Apple czy Samsung, wciąż jednak stosują stare i sprawdzone jednostki litowo-jonowe, charakteryzujące się znacznie niższą gęstością energetyczną – a co za tym idzie, mniejszą pojemnością. W dalszym ciągu standardem są akumulatory o pojemności 5000 mAh, które w dzisiejszych czasach nie robią już wrażenia.

Xiaomi 17 Max, podobnie jak jego mniejszy brat (Xiaomi 17), został wyposażony w baterię węglowo-krzemową. Tyle że zamiast pojemności 6330 mAh zastosowano tu ogniwo aż 8000 mAh. Jest to zatem największy akumulator w sztandarowym smartfonie marki. Nawet bardziej zaawansowany Xiaomi 17 Ultra oferuje znacznie niższą pojemność: 6000 mAh. W 17 Max zastosowano ogniwo o zawartości krzemu wynoszącej aż 16 proc. i uzyskano gęstość energetyczną na poziomie 894 Wh/l.

Specyfikacja nowego modelu prezentuje się następująco:

  • Ekran: LTPO OLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczość 2K, odświeżanie 1–120 Hz, jasność 3500 nitów, PWM 2160 Hz, ramka 1,28 mm, szkło Xiaomi 3. generacji;
  • Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • Pamięć: 12–16 GB RAM LPDDR5X, 256–512 GB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • Aparat: główny 200 Mpix HP9 1/1,4 cala, szerokokątny 50 Mpix, teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 3-krotnym zbliżeniem optycznym i makro 15 cm;
  • Aparat przedni: 32 Mpix;
  • Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, NFC;
  • Odporność: klasa IP69;
  • System: Android 16 z HyperOS 3.0;
  • Grubość i masa: 8,2 mm i 225 g.
W tym modelu postawiono też na dużą komorę parową o powierzchni 5500 mm², która ma utrzymywać w ryzach procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 przy wyższym obciążeniu, np. w grach. Oprócz dużego akumulatora zastosowano szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Nie zapomniano też o wsparciu ogólnego standardu ładowania PPS o mocy 100 W, dzięki czemu nie trzeba korzystać wyłącznie z zasilaczy Xiaomi.

Producent postawił również na ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W, do czego jednak będzie potrzebna dedykowana ładowarka marki. Za zdrowie ogniwa ma odpowiadać czip Surge G2.

Ile to wszystko kosztuje? Xiaomi 17 Max na początku trafia na rynek w Chinach w cenie 4300 juanów. W Polsce podstawowy Xiaomi 17 kosztuje jednak 4700 zł, więc w przypadku wersji Max powinniśmy oczekiwać ceny przekraczającej 5000 zł.

22.05.2026 09:06
