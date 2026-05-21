REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Koniec z kolejkami do kas PKP. Wcale nie dlatego, że jest szybciej

PKP intercity zapewnia, że nie zapomni o osobach wykluczonych cyfrowo, ale rosnąca popularność internetowych kanałów sprzedaży biletów wymusza pewne zmiany.

Adam Bednarek
pkp intercity
REKLAMA

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba kas na dworcach zmniejszyła się o 33 - poinformowało "Rynek Kolejowy" PKP Intercity. Przewoźnik potwierdził, że sprzedaż biletów odbywa się w 202 kasach, w tym 187 własnych oraz 15 agencyjnych.

Obecnie kasy tradycyjne odpowiadają za ok. 13 proc. sprzedaży biletów - zdradza PKP Intercity. 

REKLAMA

Nie jest to może marginalny odsetek, ale widać, co dzisiaj rządzi. Tradycyjne sposoby sprzedaży biletów tracą zaś na znaczeniu. Przewoźnik deklaruje, że mimo twardych danych, potwierdzających i wskazujących trendy, pamięta o osobach wykluczonych cyfrowo czy też podróżujących w grupach. Dlatego też nie zamierza zmniejszać liczby dworców, gdzie wciąż można kupić papierowe bilety. 

Trzeba liczyć się z tym, że kasy mogą być krócej otwarte

"Działania koncentrują się na poprawie rentowności poprzez dostosowanie godzin pracy i liczby czynnych stanowisk do rzeczywistego ruchu pasażerskiego" - wyjaśniono "Rynkowi Kolejowemu". 

REKLAMA

Rosnący udział internetu w sprzedaży biletów widać doskonale w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Nie mamy jeszcze danych za 2025 r., ale w 2024 r. 46,5 proc. pasażerów kupiło bilety przez aplikacje i internetowe systemy sprzedaży. Urząd zwracał uwagę, że był to kolejny rok, w którym padł udział sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych. Korzystało z nich 26,3 proc. podróżnych. 

- Nasze życie staje się coraz bardziej cyfrowe. Widać to także w sektorze kolejowym. Pasażerowie po bilet coraz rzadziej ustawiają się w kolejce do kasy. Niemal połowę biletów kupujemy przez Internet – na stronach www czy w aplikacjach mobilnych. Rok 2018 był ostatnim, w którym udział sprzedaży biletów w kasach przekroczył 50 proc., a najpewniej w tym roku większość biletów zostanie kupiona online – przewidywał wówczas dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

REKLAMA

Jednocześnie sprzedaż w kasach stacjonarnych odpowiadała za 27 proc. przychodów i w porównaniu z 2023 r. spadła o 4,5 punktu procentowego. W tych danych mamy odpowiedź, dlaczego kasy stacjonarne stają się czymś w rodzaju kuli u nogi przewoźników. Rezygnować z nich nie można, bo trzeba pamiętać o pasażerach, którzy z różnych powodów nie chcą bądź nie mogą postawić na internet, a przy tym trzeba martwić się o ich opłacalność. I tak źle, i tak niedobrze. 

Udział kas pewnie będzie spadać, tym bardziej że kupowanie biletów przez internet czy w aplikacji w przypadku PKP Intercity od niedawna stało się jeszcze bardziej opłacalne. Wszystko za sprawą długo wyczekiwanego programu lojalnościowego, który wreszcie ruszył w maju.

Za każdą złotówkę wydaną na bilet wpadają 4 punkty. I tak np. wyprawa z Łodzi do Warszawy, wyceniona na 40 zł za bilet w drugiej klasie, przekłada się na 160 punktów. Według dostępnego na stronie i w aplikacji kalkulatora punktów, osoba wydająca na bilety średnio 150 zł miesięcznie, w ciągu roku uzbiera 7200 punktów. Każdy naliczony punkt ma wartość 1 grosza, więc chcąc odebrać bilet o wartości 40 zł, należy zgromadzić 4 tys. punktów.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
21.05.2026 19:45
Tagi: Pociągi
REKLAMA
Najnowsze
19:10
Łatwogang znowu odpala internet. Co wymyślił tym razem?
Aktualizacja: 2026-05-21T19:10:07+02:00
18:50
Windows 11 zepsuł aktualizację aktualizacją. Tradycji stało się zadość
Aktualizacja: 2026-05-21T18:50:46+02:00
18:29
Miałem na nosie nowy system Google'a. Pierwszy raz ma to sens
Aktualizacja: 2026-05-21T18:29:14+02:00
17:45
Polska rezygnuje z rakiet na okrętach podwodnych. "To już nie ten sam Bałtyk"
Aktualizacja: 2026-05-21T17:45:02+02:00
16:54
Satelity NASA zaobserwowały przerażające zjawisko. "Morze pachnie jak spalony metal"
Aktualizacja: 2026-05-21T16:54:31+02:00
16:30
Android 17 z kapitalnym uproszczeniem. Znam to z iPhone'a
Aktualizacja: 2026-05-21T16:30:20+02:00
16:07
Galaxy S27 Pro będzie strzałem w dziesiątkę. Najlepszy Samsung od lat
Aktualizacja: 2026-05-21T16:07:48+02:00
16:00
Czerwone flagi w sieci. Uwaga na internetowych guru
Aktualizacja: 2026-05-21T16:00:00+02:00
15:30
mObywatel ze świetnym ulepszeniem. Logowanie jest teraz łatwiejsze
Aktualizacja: 2026-05-21T15:30:01+02:00
14:45
Gwiżdżą na przepisy, bo chcą mieć efektowną fotkę. Straż Graniczna ostrzega
Aktualizacja: 2026-05-21T14:45:05+02:00
13:47
Miliard leży na stole. F-35 dostanie nową, zabójczą broń
Aktualizacja: 2026-05-21T13:47:05+02:00
12:52
Trwa nuklearny pokaz siły Putina. Rozmieścił głowice na Białorusi
Aktualizacja: 2026-05-21T12:52:06+02:00
12:20
Polska kupuje Apache, a właśnie wykryto w nich poważną wadę. Wszczęto dochodzenie
Aktualizacja: 2026-05-21T12:20:57+02:00
11:56
Za dużo narzędzi, za mało pracy. Ile systemów ma twoja firma?
Aktualizacja: 2026-05-21T11:56:28+02:00
11:23
Poprosiła AI, żeby zdjęła z pizzy salami. Chciała wyłudzić zwrot pieniędzy
Aktualizacja: 2026-05-21T11:23:27+02:00
10:38
Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii. Czy na pewno wiemy, co robimy?
Aktualizacja: 2026-05-21T10:38:45+02:00
10:02
Trump buduje fortecę pod Białym Domem. Sześć pięter pod ziemią i imperium dronów
Aktualizacja: 2026-05-21T10:02:53+02:00
9:48
Rowery komunalne to sztos. Wsiadasz i jedziesz bez kodów czy aplikacji
Aktualizacja: 2026-05-21T09:48:06+02:00
9:32
Nie podobają ci się zmiany w Google? Nadchodzi coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-05-21T09:32:51+02:00
9:30
Airbnb już nie kończy się na noclegu. Teraz zamówisz tam niemal wszystko
Aktualizacja: 2026-05-21T09:30:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA