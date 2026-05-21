REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Pędź zaktualizować komputer. Oni tylko czekają na ten błąd

Jeśli masz w swoim komputerze lub laptopie kartę graficzną Nvidia, lepiej zajrzyj do ustawień i pobierz aktualizację sterowników. Inaczej możesz mieć spory problem.

Albert Żurek
RTX aktualizacja sterowniki
REKLAMA

Nvidia wydała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w związku z lukami odnalezionymi w sterownikach dedykowanych dla układów graficznych GeForce RTX dla systemów operacyjnych Windows oraz Linux. Wiele z nich zostało sklasyfikowanych jako błędy wysokiego ryzyka. Lepiej wykonaj aktualizację, żeby mieć spokój.

REKLAMA

Zaktualizuj kartę graficzną, jeśli masz Nvidię.

Firma Nvidia opublikowała biuletyn bezpieczeństwa datowany na maj 2026 r. Dokument informuje o 15 problemach związanych z zabezpieczeniami, z czego dziewięć zostało oznaczonych jako wysoki stopień zagrożenia.

Luki obejmują mnóstwo potencjalnych zagrożeń, które mogą zostać wykorzystane przeciwko naszemu komputerowi. Osoby wykorzystujące te luki w zabezpieczeniach mogą zyskać dostęp do jądra systemu operacyjnego lub wstrzyknąć polecenie instalujące złośliwe oprogramowanie. To z kolei może spowodować jeszcze więcej problemów, takich jak kradzież kluczowych danych czy kont zalogowanych do różnych usług i serwisów.

Jak się chronić? Wystarczy zaktualizować sterownik graficzny do najnowszego wydania. W przypadku systemu Windows jest to wersja 596.49, a na Linuxie 590.48.01. Nowe wersje obejmujące poprawki zabezpieczeń zostały wydane ok. tygodnia temu. Jeśli masz włączoną funkcję automatycznych aktualizacji, jest szansa, że już korzystasz z nowej wersji.

REKLAMA

Aby upewnić się, czy na komputerze znajduje się bezpieczne wydanie, zaleca się zajrzeć do aplikacji Nvidia służącej do wykonywania aktualizacji sterowników graficznych dla układów GeForce RTX. Jeśli pojawi się opcja uaktualnienia, oznacza to, że nie masz jeszcze najnowszej wersji.

Nvidia twierdzi, że wszystkie wersje sterownika wcześniejsze niż najnowsze wydania, aż do wersji 482.53 dedykowanej dla serii kart graficznych GTX 10, są narażone na luki w zabezpieczeniach.

Czytaj też:

REKLAMA

Czy naprawdę jest się czego bać?

Zazwyczaj tego typu łatki eliminują luki, które dla zwykłego Kowalskiego nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Przeciętny użytkownik domowego komputera rzadko trafia na celownik takich ataków. Mimo wszystko warto dmuchać na zimne i zadbać o najnowsze zabezpieczenia - zwłaszcza że instalacja aktualizacji to zaledwie kilka kliknięć.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
21.05.2026 20:15
Tagi: aktualizacjaKarty graficzneLuki bezpieczeństwaNvidia
REKLAMA
Najnowsze
19:45
Koniec z kolejkami do kas PKP. Wcale nie dlatego, że jest szybciej
Aktualizacja: 2026-05-21T19:45:32+02:00
19:10
Łatwogang znowu odpala internet. Co wymyślił tym razem?
Aktualizacja: 2026-05-21T19:10:07+02:00
18:50
Windows 11 zepsuł aktualizację aktualizacją. Tradycji stało się zadość
Aktualizacja: 2026-05-21T18:50:46+02:00
18:29
Miałem na nosie nowy system Google'a. Pierwszy raz ma to sens
Aktualizacja: 2026-05-21T18:29:14+02:00
17:45
Polska rezygnuje z rakiet na okrętach podwodnych. "To już nie ten sam Bałtyk"
Aktualizacja: 2026-05-21T17:45:02+02:00
16:54
Satelity NASA zaobserwowały przerażające zjawisko. "Morze pachnie jak spalony metal"
Aktualizacja: 2026-05-21T16:54:31+02:00
16:30
Android 17 z kapitalnym uproszczeniem. Znam to z iPhone'a
Aktualizacja: 2026-05-21T16:30:20+02:00
16:07
Galaxy S27 Pro będzie strzałem w dziesiątkę. Najlepszy Samsung od lat
Aktualizacja: 2026-05-21T16:07:48+02:00
16:00
Czerwone flagi w sieci. Uwaga na internetowych guru
Aktualizacja: 2026-05-21T16:00:00+02:00
15:30
mObywatel ze świetnym ulepszeniem. Logowanie jest teraz łatwiejsze
Aktualizacja: 2026-05-21T15:30:01+02:00
14:45
Gwiżdżą na przepisy, bo chcą mieć efektowną fotkę. Straż Graniczna ostrzega
Aktualizacja: 2026-05-21T14:45:05+02:00
13:47
Miliard leży na stole. F-35 dostanie nową, zabójczą broń
Aktualizacja: 2026-05-21T13:47:05+02:00
12:52
Trwa nuklearny pokaz siły Putina. Rozmieścił głowice na Białorusi
Aktualizacja: 2026-05-21T12:52:06+02:00
12:20
Polska kupuje Apache, a właśnie wykryto w nich poważną wadę. Wszczęto dochodzenie
Aktualizacja: 2026-05-21T12:20:57+02:00
11:56
Za dużo narzędzi, za mało pracy. Ile systemów ma twoja firma?
Aktualizacja: 2026-05-21T11:56:28+02:00
11:23
Poprosiła AI, żeby zdjęła z pizzy salami. Chciała wyłudzić zwrot pieniędzy
Aktualizacja: 2026-05-21T11:23:27+02:00
10:38
Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii. Czy na pewno wiemy, co robimy?
Aktualizacja: 2026-05-21T10:38:45+02:00
10:02
Trump buduje fortecę pod Białym Domem. Sześć pięter pod ziemią i imperium dronów
Aktualizacja: 2026-05-21T10:02:53+02:00
9:48
Rowery komunalne to sztos. Wsiadasz i jedziesz bez kodów czy aplikacji
Aktualizacja: 2026-05-21T09:48:06+02:00
9:32
Nie podobają ci się zmiany w Google? Nadchodzi coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-05-21T09:32:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA