Możesz zdziwić się przed bramką na autostradzie. Bank wysyła klientom SMS-y

Bank Millennium wysłał do klientów powiadomienie z informacją o przerwie w dostępności systemu Autopay. W związku z awarią Polacy mogą napotkać problem z działaniem funkcji automatycznej płatności za autostrady.

Problem z działaniem usługi automatycznej płatności za autostrady

Wiele aplikacji bankowych oferuje dostęp do usługi automatycznej płatności za autostrady. Rozwiązanie działa m.in. na A1 na odcinku Nowa Wieś – Rusocin, A2 (Poznań – Konin) oraz A4 na odcinku Kraków – Katowice. System automatycznie sczytuje tablice rejestracyjne i pobiera opłatę bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach.

Wiadomość banku Millenium do klientów

Tym razem może być to potrzebne, ponieważ obecnie trwa przerwa w dostępności systemu Autopay, przez co klienci banku Millennium mogą spotkać się z utrudnieniami w korzystaniu z usługi automatycznej płatności za autostrady.

Trudno powiedzieć, czy awaria dotyczy także klientów innych banków chcących skorzystać z rozwiązania ułatwiającego podróż. Jeśli problem leży po stronie operatora płatności obsługującego usługę, istnieje prawdopodobieństwo, że w innych bankach też można napotkać problemy. Sam jestem klientem banku Pekao, lecz nie dostałem podobnego SMS-a.

Bank Millennium już pracuje nad przywróceniem pełnej dostępności usługi. Jeśli użytkownik skonfigurował swój pojazd, opłaty mogą zostać pobrane z opóźnieniem.

Albert Żurek 22.05.2026 12:03

