REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Możesz zdziwić się przed bramką na autostradzie. Bank wysyła klientom SMS-y

Jeśli planujesz podróż płatną autostradą, możesz napotkać nieprzyjemny problem. Będziesz musiał wrócić do dawnych czasów i zapłacić za przejazd autostradą przy bramce.

Albert Żurek
Awaria autostrada problem
REKLAMA

Bank Millennium wysłał do klientów powiadomienie z informacją o przerwie w dostępności systemu Autopay. W związku z awarią Polacy mogą napotkać problem z działaniem funkcji automatycznej płatności za autostrady.

REKLAMA

Problem z działaniem usługi automatycznej płatności za autostrady

Wiele aplikacji bankowych oferuje dostęp do usługi automatycznej płatności za autostrady. Rozwiązanie działa m.in. na A1 na odcinku Nowa Wieś – Rusocin, A2 (Poznań – Konin) oraz A4 na odcinku Kraków – Katowice. System automatycznie sczytuje tablice rejestracyjne i pobiera opłatę bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach.

Wiadomość banku Millenium do klientów

Tym razem może być to potrzebne, ponieważ obecnie trwa przerwa w dostępności systemu Autopay, przez co klienci banku Millennium mogą spotkać się z utrudnieniami w korzystaniu z usługi automatycznej płatności za autostrady.

Czytaj też:

Trudno powiedzieć, czy awaria dotyczy także klientów innych banków chcących skorzystać z rozwiązania ułatwiającego podróż. Jeśli problem leży po stronie operatora płatności obsługującego usługę, istnieje prawdopodobieństwo, że w innych bankach też można napotkać problemy. Sam jestem klientem banku Pekao, lecz nie dostałem podobnego SMS-a.

REKLAMA

Bank Millennium już pracuje nad przywróceniem pełnej dostępności usługi. Jeśli użytkownik skonfigurował swój pojazd, opłaty mogą zostać pobrane z opóźnieniem.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
22.05.2026 12:03
Tagi: autostradyawariaBank Millennium
REKLAMA
Najnowsze
12:03
Możesz zdziwić się przed bramką na autostradzie. Bank wysyła klientom SMS-y
Aktualizacja: 2026-05-22T12:03:49+02:00
11:55
"Zapowiadali burzę, a u mnie nawet nie padało". Co jest nie tak z prognozami?
Aktualizacja: 2026-05-22T11:55:44+02:00
11:39
iOS 27 porzuci kolejne iPhone'y. Zacznij myśleć o wymianie
Aktualizacja: 2026-05-22T11:39:48+02:00
11:26
Mozilla szykuje rewolucję w Firefoksie. Takiej zmiany nie było od lat
Aktualizacja: 2026-05-22T11:26:27+02:00
11:22
Poprosisz bota, żeby przerobił utwór ze Spotify. Brzmi tragicznie, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-22T11:22:45+02:00
10:28
"Rekłamy" w sieci to już profesjonalny biznes. Chroń swoje pieniądze
Aktualizacja: 2026-05-22T10:28:58+02:00
10:11
Polskie F-35A w drodze do kraju. Mają niezwykłe malowanie
Aktualizacja: 2026-05-22T10:11:42+02:00
9:26
Meta wypuściła nową aplikację. Ma ratować to, co jeszcze działa na Facebooku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:26:42+02:00
9:22
Polacy już nie szaleją za Thermomiksem. Duża zmiana na rynku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:22:25+02:00
9:06
8000 mAh i 100W ładowania. Apple'owcy mogą tylko pomarzyć o takiej baterii
Aktualizacja: 2026-05-22T09:06:01+02:00
8:52
Sieć żyje nowym nagraniem o Musku. "Uwolnię swoją anomalię w matriksie"
Aktualizacja: 2026-05-22T08:52:31+02:00
7:23
Przyjeżdżają, hałasują, przeszkadzają. Kraków traci cierpliwość 
Aktualizacja: 2026-05-22T07:23:02+02:00
7:19
Powstanie film akcji o wojnie w Iranie. Nakręci go nie byle kto
Aktualizacja: 2026-05-22T07:19:43+02:00
6:44
Kosmiczny wybuch miał ukryty silnik. Szukali go przez 20 lat
Aktualizacja: 2026-05-22T06:44:33+02:00
6:41
Niemcy budują kosmiczną armię. Chcą uniezależnić Europę od USA
Aktualizacja: 2026-05-22T06:41:00+02:00
6:31
Koniec z gruzem po rozbiórce. Ściany złożymy jak klocki
Aktualizacja: 2026-05-22T06:31:00+02:00
6:21
Cybertruck miał być niezniszczalny. Jezioro szybko wyjaśniło Teslę
Aktualizacja: 2026-05-22T06:21:00+02:00
6:11
Europa szykuje się na najgorsze. Parkingi zamienią w schrony
Aktualizacja: 2026-05-22T06:11:00+02:00
21:36
DHL rozpycha się coraz mocniej. Opanowali już parkingi
Aktualizacja: 2026-05-21T21:36:55+02:00
20:53
Apple ugiął się pod Epic Games. "To początek końca podatku"
Aktualizacja: 2026-05-21T20:53:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA