Polacy wyjmują gotówkę z banków. Miliardy chowane w domach

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu narracja była prosta: „gotówka odchodzi do lamusa, wszystko będzie cyfrowe”. Płatności telefonem, zegarkiem, subskrypcje i ta cała reszta. Tymczasem dane z NBP pokazują coś, co kompletnie psuje ten futurystyczny obrazek.

W kraju, który kocha BLIK-a i płatności zbliżeniowe, równolegle rośnie zjawisko, które ekonomiści nazywają cash hoardingiem - gromadzeniem gotówki poza systemem bankowym. Zjawisko mówi nam bardzo dużo o tym, jak ostatnio ufamy technologii, bankom i państwu.

REKLAMA

Twarde liczby: 443 mld zł w banknotach i monetach

Na początek liczby, bo bez nich łatwo popaść w anegdoty. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość gotówki w obiegu (czyli wszystkich banknotów i monet, które krążą poza NBP) do końca sierpnia ubiegłego roku sięgnęła około 443 mld zł. To o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rok wcześniej wzrost był jeszcze wyższy - 9,5 proc. w ciągu 12 miesięcy.

To dziesiątki miliardów złotych, które zamiast leżeć na rachunkach i lokatach lądują w sejfach, szufladach, skrytkach, a czasem dosłownie pod materacem. Według analiz NBP to nie wygląda na chwilową modę, tylko na utrwalający się trend.

Jednocześnie w tym samym kraju płatności bezgotówkowe biją rekordy, a dostęp do infrastruktury bankowej jest bardzo wysoki - według NBP aż ok. 98,65 proc. mieszkańców ma łatwy dostęp do bankomatów. Czyli: nie wycofujemy gotówki dlatego, że nie ma banku w okolicy. Wycofujemy ją, bo… tak wybieramy.

Kim jest polski cash hoarder? Spoiler: to nie jest tylko stereotypowy „Janusz”

Według NBP ponad 66 proc. Polaków deklaruje posiadanie rezerw gotówkowych. Najczęściej są to kwoty do 5 tys. zł. To ważny szczegół. Nie mówimy o milionerach, którzy wywożą walizki pieniędzy do skrytek w Szwajcarii. Mówimy o masowym, codziennym zachowaniu klasy średniej: „trzymam kilka tysięcy w domu, bo tak się czuję bezpieczniej”.

Dla części osób to po prostu fundusz awaryjny - coś, co ma zadziałać, gdy padnie prąd, bankowość elektroniczna się wysypie, karta zostanie zablokowana, a trzeba kupić leki, paliwo albo zapłacić za nocleg. Dla innych to sposób na zachowanie prywatności - transakcje gotówkowe nie zostawiają cyfrowego śladu, w przeciwieństwie do każdej płatności kartą, telefonem czy przelewem.

I wreszcie jest grupa, która zwyczajnie uznała, że trzymanie pieniędzy w banku przestało być opłacalne. Przy niskim oprocentowaniu lokat, inflacji zjadającej realną wartość oszczędności i prowizjach, rachunek jest prosty: „skoro i tak na tym nie zarabiam, to przynajmniej chcę mieć pieniądze pod ręką”.

Technologia kontra instynkt przetrwania

Wojna w Ukrainie, napięcia na świecie, dyskusje o cyberatakach na infrastrukturę krytyczną - to wszystko sprawia, że ludzie zaczynają zadawać bardzo przyziemne pytania: co, jeśli któregoś dnia aplikacja bankowa po prostu się nie zaloguje? Eksperci NBP wprost wskazują, że obawy o działanie systemów płatniczych, awarie bankowości elektronicznej i cyberataki są jednym z głównych powodów gromadzenia gotówki.

Niektórzy jako powód podają… wstyd przy nietypowych sytuacjach. Każdy, kto choć raz stał przy kasie z pełnym koszykiem, a terminal właśnie „nie ma zasięgu” wie, jak szybko cyfrowa elegancja zamienia się w bardzo analogowy stres. W ostatnich latach mieliśmy kilka głośnych przypadków problemów z płatnościami kartą czy przelewami natychmiastowymi - i choć były to zdarzenia incydentalne to w pamięci użytkowników zostają na długo.

No i prywatność. Cyfrowe płatności są wygodne, ale są też idealnym źródłem danych o naszym życiu: gdzie jesteśmy, co kupujemy, o której godzinie, jak często. Dla części osób to nie jest abstrakcyjny problem, tylko realny dyskomfort. Gotówka jest tu brutalnie prosta: płacisz, wychodzisz, nie ma logów, nie ma profilu, nie ma targetowania reklam na podstawie tego, że kupiłeś coś w aptece o 23:15.

Szara strefa, czyli ciemna strona papierowego bezpieczeństwa

NBP i ekonomiści dorzucają do tego obrazka jeszcze jeden element: szarą strefę. Wzrost ilości gotówki w obiegu może oznaczać nie tylko fundusze awaryjne, ale też rosnącą liczbę transakcji, które celowo omijają oficjalny system - bez paragonu, bez faktury, bez podatku. Część wzrostu to zapewne zwykłe „bezpieczeństwo psychiczne” gospodarstw domowych. Część - efekt inflacji (te same zakupy wymagają po prostu większej nominalnie kwoty gotówki). Ale trudno ignorować fakt, że im więcej banknotów krąży poza systemem, tym łatwiej jest prowadzić działalność „na słowo” i „bez papierów”. Z perspektywy państwa i banków to problem: mniej pieniędzy w systemie to mniej depozytów, mniej paliwa dla akcji kredytowej, trudniejsza walka z przestępczością finansową i podatkową.

Nie da się uciec od pytania, na ile ten trend jest efektem działań (lub zaniechań) samych banków. Przez lata sektor finansowy sprzedawał nam wizję: zostaw pieniądze u nas, my je pomnożymy. W praktyce wielu klientów widziało raczej: zostaw pieniądze u nas, u nas je zjedzą opłaty, a inflacja dokończy resztę”. Lokaty oprocentowane symbolicznie, agresywne cross‑sellingi, opłaty za byle co - to wszystko budowało poczucie, że bank bardziej zarabia na kliencie, niż mu pomaga.

Do tego dochodzi rosnąca złożoność produktów finansowych. Dla osoby, która nie śledzi na co dzień rynku wybór między kontem oszczędnościowym, lokatą progresywną, funduszem, „produktem strukturyzowanym” i „bezpieczną inwestycją” bywa po prostu męczący. Gotówka jest tu brutalnie intuicyjna: widzisz, ile masz, wiesz, gdzie leży, nie musisz czytać regulaminu na 30 stron.

Czy to racjonalne z punktu widzenia długoterminowego budowania majątku? Najczęściej nie. Ale z punktu widzenia emocji - jak najbardziej.

REKLAMA

Potrzebne są trzy rzeczy

Realnie sensowne oprocentowanie oszczędności (tak, żeby trzymanie pieniędzy w banku miało wymierny sens), transparentne i proste produkty (bez pułapek w gwiazdkach) oraz poważne traktowanie tematu prywatności i odporności systemów na awarie. Bo na końcu tej historii nie chodzi o to, czy płacimy kartą, telefonem czy banknotem. Chodzi o to, czy mamy poczucie, że w razie kryzysu nasze pieniądze są naprawdę nasze - i że technologia jest narzędziem, a nie jedynym możliwym kanałem dostępu do własnego portfela. A to, że w kraju BLIK‑a i płatności zbliżeniowych rośnie góra gotówki poza systemem jest bardzo wyraźnym sygnałem, że użytkownicy - także ci najbardziej „tech” - tego poczucia wciąż szukają.

REKLAMA

Maciej Gajewski 02.05.2026 16:00

Ładowanie...