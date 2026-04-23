Jesteś klientem Santander Banku? Przygotuj się na zmianę

Ładowanie...

Santander Bank Polska w dzisiejszej formie ma swoje początki w Banku Zachodnim czy Wielkopolskim Banku Kredytowym. W 2025 r. doszło jednak do sprzedaży Santander Banku Polska austriackiej grupie Erste Group, a w styczniu ogłoszono, że nastąpi zmiana nazwy. Santander Bank Polska już w ten weekend zostanie przemianowany na Erste Bank Polska. Klienci nie mają się jednak co obawiać o swoje pieniądze i dostęp do usług.

Santander Bank Polska zamienia się w Erste Bank Polska już w ten weekend

Zmianę nazwy (tzw. rebranding) zaplanowano na weekend 24–26 kwietnia 2026 r. Tak naprawdę prace w tym kontekście już trwają. W fizycznych placówkach bankowych oraz w bankomatach klienci mogą już teraz zauważyć zmiany w kolorystyce oraz nazewnictwie.

W związku z tym bank zaplanował przerwę techniczną, która odbędzie się w noc z piątku na sobotę. Potrwa ona od godz. 23:00 aż do 8:30. W tym czasie klienci nie skorzystają z:

bankowości internetowej,

przelewów zwykłych i natychmiastowych,

płatności internetowych przez Przelew24,

BLIK-a,

kantoru Santander.

Z kolei serwis internetowy santander.pl nie będzie dostępny od 23:00 do 3:00. Aplikacja mobilna będzie częściowo działać – klienci sprawdzą stan konta, historię transakcji sprzed przerwy czy listę zakupionych biletów lub parkingów. Bez problemu będą jednak działać karty w sklepach stacjonarnych oraz w sieci. Bankomaty i wpłatomaty (przy użyciu karty) również pozostaną dostępne.

Po zakończeniu prac dostawca usług powróci jako Erste Bank Polska. Najprawdopodobniej dostępna będzie aktualizacja aplikacji mobilnej, która zmieni stylistykę i barwy oprogramowania.

Czytaj też:

Klienci nie muszą się obawiać. Wszystko będzie działać tak jak wcześniej

Z perspektywy dzisiejszego klienta najważniejsza jest aplikacja mobilna, bankowość elektroniczna oraz ogólny dostęp do usług i pieniędzy. Na szczęście zmiana nazewnictwa z Santander Bank Polska na Erste Bank Polska nie wpłynie negatywnie na użytkowników.

Wszystkie umowy pozostaną ważne bez zmian, podobnie jak dane do logowania, kody PIN, numery kont, karty płatnicze czy numery infolinii. Właściwie zmiana nazwy nie wymaga od klienta wykonywania żadnych dodatkowych działań. Bank dołożył starań, aby proces rebrandingu był możliwie najmniej odczuwalny dla użytkownika.

Zmienią się co najwyżej nazwy wybranych produktów i usług bankowych, ale zasada ich działania i warunki finansowe pozostają bez zmian.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Albert Żurek 23.04.2026 12:46

Ładowanie...