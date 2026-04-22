Płacenie za parkingi i bilety zmieni się nie do poznania. mPay zapowiada rewolucję

Polski operator płatności mPay zmienia swoją aplikację. Dzięki temu będzie prościej opłacić parking, bilety komunikacji miejskiej czy autostradę. 

Albert Żurek
mPay już 27 kwietnia 2026 r. ma przejść zasadniczą przebudowę. Wprowadzi mPay 3.0, które wniesie mnóstwo zmian dla użytkowników. Dla użytkowników istotny jest fakt zmiany interfejsu oprogramowania, ale też i zmiany zasady działania usługi. Dotychczas aplikacja działała niczym portmonetka przechowująca drobne środki do opłat. Teraz zamienia się w pełnoprawny rachunek płatniczy za sprawą modułu mKonto.

mPay 3.0 to mała rewolucja polskiej aplikacji do opłat

mPay to polska aplikacja fintech, z której obecnie korzysta ok. 1,9 mln użytkowników. Oprogramowanie jest przydatne w momencie, gdy musimy zrealizować np. opłatę za parking bez potrzeby szukania parkomatu czy kupić bilet na autobus, czy tramwaj. 

Nowa wersja 3.0 wprowadza przede wszystkim zmiany w zasadzie działania: wprowadzono rachunek płatniczy, co umożliwia podniesienie limitu wpłat i transakcji do 15 tys. euro. Wraz z mKontem dostawca zapewnia dostęp do karty płatniczej Visa Regulamin usługi również został zmodyfikowany, dzięki czemu z usługi może skorzystać młodzież w wieku 13+.

Co to właściwie oznacza? To, że mPay staje się dla korzystającego cyfrowym centrum finansowym, które właściwie może stać się nawet podstawowym rachunkiem rozliczeniowym zaraz obok klasycznego konta w banku. Wcześniej mPay działało niczym elektroniczna portmonetka, ale coraz więcej osób preferuje stawiać na jedną aplikację w celu operowania większymi sumami pieniędzy. 

Czytaj też:

Kolejne nowości można dostrzec w interfejsie użytkownika. Twórcy postawili na kompaktowy panel nawigacyjny oraz system szybkich skrótów. Dzięki temu zarządzenie budżetem, śledzenie historii wydatków, korzystanie z produktów kredytowych i pożyczkowych ma być prostsze oraz bardziej kontrolowane. mPay 3.0 również umożliwia opłacenie comiesięcznych rachunków u niemal 2 tys. spółek jednym kliknięciem.

Aktualizacja, którą wdrażamy 27 kwietnia, to pierwszy etap z szeregu
planowanych w mPay zmian w aplikacji. Akcentujemy naszą koncentrację na
potrzebach użytkowników. Chcemy, aby mPay służył do łatwego zarządzania
finansami, śledzenia historii, codziennych zakupów cyfrowych takich jak bilety,
parking czy normalne płatności w sklepie z poziomu jednego ekranu. Za zmiana
interfejsu muszą podążać zmiany w Regulaminie - Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A.

Transformacja mPay również wynika z faktu chęci dostosowanie się do najwyższych unijnych standardów bezpieczeństwa. W nadchodzących miesiącach wejdzie weryfikacja tożsamości oparta na rozporządzeniu eIDAS ma umożliwiać błyskawiczne i proste otwarcie rachunku obywatelom innych państw - nie tylko Polaków. mPay jednocześnie zapowiada wdrożenie inteligentnego agenta sztucznej inteligencji i większej ilości produktów finansowych. 

22.04.2026 14:23
Najnowsze
13:51
Nie masz ekspresu do kawy przez brak miejsca? To już nie problem
Aktualizacja: 2026-04-22T13:51:34+02:00
13:11
mObywatel odpala wielkie ułatawienie. To teraz najszybszy dostęp do KSeF
Aktualizacja: 2026-04-22T13:11:40+02:00
12:29
Ich technologia miała być ściśle tajna. Internet już znalazł dziurę
Aktualizacja: 2026-04-22T12:29:58+02:00
12:06
Jeździsz często, bilety masz za darmo. PKP Intercity odpala wyczekiwaną nowość
Aktualizacja: 2026-04-22T12:06:16+02:00
11:33
Narzekasz na Wi-Fi? No to pora na repeater. Co on daje?
Aktualizacja: 2026-04-22T11:33:51+02:00
11:31
Meta zamienia pracowników w paliwo. Prześledzą każdy ruch myszki i klawisz
Aktualizacja: 2026-04-22T11:31:28+02:00
10:57
Zdziwiłem się, jak bogaty jest tani tablet. Lenovo Idea Tab Matte Edition zaskakuje
Aktualizacja: 2026-04-22T10:57:01+02:00
10:45
USA zużyły ogromną część kluczowej amunicji. Polska szuka planu B
Aktualizacja: 2026-04-22T10:45:13+02:00
10:18
Za chwilę na orbitę wleci wirtualna maszyna czasu. To będzie kosmiczna rewolucja
Aktualizacja: 2026-04-22T10:18:34+02:00
9:33
W Tatrach stworzą kapsułę czasu. Pomogą drony i satelity
Aktualizacja: 2026-04-22T09:33:56+02:00
9:06
Kraków zdziera krocie za 15 minut jazdy. Te ceny to już czysta kpina
Aktualizacja: 2026-04-22T09:06:45+02:00
8:30
Odwołują 20 tysięcy lotów w Europie. Tak, Polacy też ucierpią
Aktualizacja: 2026-04-22T08:30:26+02:00
7:46
W Action kupiłem najdziwniejszy gadżet 2w1. Nie jest źle, ale uważaj na jedno
Aktualizacja: 2026-04-22T07:46:12+02:00
6:45
iPhone w końcu dostanie absurdalny zoom. Android straci przewagę
Aktualizacja: 2026-04-22T06:45:00+02:00
6:34
WhatsApp z płatnym abonamentem. Idiotyczny dodatek dla "bananów"
Aktualizacja: 2026-04-22T06:34:00+02:00
6:23
iPhone'ami i Makami zajmie się prawdziwy mistrz. Za mało o nim mówimy
Aktualizacja: 2026-04-22T06:23:00+02:00
6:12
Razer stworzył najcieńszą podkładkę ze szkła w historii. Kosztuje krocie
Aktualizacja: 2026-04-22T06:12:00+02:00
6:01
Kontroler od Steam złapany w sieci. Ciekawe czy pokona pad Xboksa
Aktualizacja: 2026-04-22T06:01:00+02:00
19:50
Game Pass mocno tanieje w Polsce. Jest jednak bolesny haczyk
Aktualizacja: 2026-04-21T19:50:46+02:00
18:38
Windows 11 przyspieszy. Nie ignoruj tej poprawki, Microsoft pokazał zmiany
Aktualizacja: 2026-04-21T18:38:30+02:00
