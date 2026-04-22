Płacenie za parkingi i bilety zmieni się nie do poznania. mPay zapowiada rewolucję
Polski operator płatności mPay zmienia swoją aplikację. Dzięki temu będzie prościej opłacić parking, bilety komunikacji miejskiej czy autostradę.
mPay już 27 kwietnia 2026 r. ma przejść zasadniczą przebudowę. Wprowadzi mPay 3.0, które wniesie mnóstwo zmian dla użytkowników. Dla użytkowników istotny jest fakt zmiany interfejsu oprogramowania, ale też i zmiany zasady działania usługi. Dotychczas aplikacja działała niczym portmonetka przechowująca drobne środki do opłat. Teraz zamienia się w pełnoprawny rachunek płatniczy za sprawą modułu mKonto.
mPay 3.0 to mała rewolucja polskiej aplikacji do opłat
mPay to polska aplikacja fintech, z której obecnie korzysta ok. 1,9 mln użytkowników. Oprogramowanie jest przydatne w momencie, gdy musimy zrealizować np. opłatę za parking bez potrzeby szukania parkomatu czy kupić bilet na autobus, czy tramwaj.
Nowa wersja 3.0 wprowadza przede wszystkim zmiany w zasadzie działania: wprowadzono rachunek płatniczy, co umożliwia podniesienie limitu wpłat i transakcji do 15 tys. euro. Wraz z mKontem dostawca zapewnia dostęp do karty płatniczej Visa Regulamin usługi również został zmodyfikowany, dzięki czemu z usługi może skorzystać młodzież w wieku 13+.
Co to właściwie oznacza? To, że mPay staje się dla korzystającego cyfrowym centrum finansowym, które właściwie może stać się nawet podstawowym rachunkiem rozliczeniowym zaraz obok klasycznego konta w banku. Wcześniej mPay działało niczym elektroniczna portmonetka, ale coraz więcej osób preferuje stawiać na jedną aplikację w celu operowania większymi sumami pieniędzy.
Kolejne nowości można dostrzec w interfejsie użytkownika. Twórcy postawili na kompaktowy panel nawigacyjny oraz system szybkich skrótów. Dzięki temu zarządzenie budżetem, śledzenie historii wydatków, korzystanie z produktów kredytowych i pożyczkowych ma być prostsze oraz bardziej kontrolowane. mPay 3.0 również umożliwia opłacenie comiesięcznych rachunków u niemal 2 tys. spółek jednym kliknięciem.
Aktualizacja, którą wdrażamy 27 kwietnia, to pierwszy etap z szeregu
planowanych w mPay zmian w aplikacji. Akcentujemy naszą koncentrację na
potrzebach użytkowników. Chcemy, aby mPay służył do łatwego zarządzania
finansami, śledzenia historii, codziennych zakupów cyfrowych takich jak bilety,
parking czy normalne płatności w sklepie z poziomu jednego ekranu. Za zmiana
interfejsu muszą podążać zmiany w Regulaminie - Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A.
Transformacja mPay również wynika z faktu chęci dostosowanie się do najwyższych unijnych standardów bezpieczeństwa. W nadchodzących miesiącach wejdzie weryfikacja tożsamości oparta na rozporządzeniu eIDAS ma umożliwiać błyskawiczne i proste otwarcie rachunku obywatelom innych państw - nie tylko Polaków. mPay jednocześnie zapowiada wdrożenie inteligentnego agenta sztucznej inteligencji i większej ilości produktów finansowych.