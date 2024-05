Tydzień z nową aplikacją mPay i wirtualną kartą, bez portfela

Platforma mPay stała się także praktycznym narzędziem do błyskawicznego przesyłania pieniędzy bliskim oraz znajomym. W przeciwieństwie do ekspresowych przelewów bankowych, za które trzeba płacić, użytkownicy mPay mogą wysyłać między sobą środki natychmiast i bez dodatkowych opłat. To duża przewaga nowego mPay nad bankami oraz innymi aplikacjami finansowymi, które zaczynają wprowadzać opłaty za szybkie przelewy. W mPay zasilenie konta mPay dziecka, by mogło kupić kanapkę w szkolnym sklepiku, to kwestia sekund. Taka operacja jest w pełni darmowa.